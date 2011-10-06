Ubuntu 11.10 sürümü Oneiric Ocelot için 13 Ekim'e geri sayım başladı

Açık kaynak Linux dağıtımlarının en popüleri olan Ubuntu 10.10 sürümüyle yakaladığı ilgiyi devam ettirmek için 11.10 sürümünü yayınlamaya hazırlıyor. Daha önce açıklanan yol haritasına bağlı olarak Ubuntu bir geri sayım sayacını da sitesine ekledi





Sürümün adı Oneiric Ocelot ve bu ad ABD'de yaşayan bir kedi cinsinden esinlenmiş. Bugüne kadar üç alfa iki de beta versiyonu gören Oneiric Ocelot 13 Ekim'de final sürümüne kavuşmuş olacak.





Oneiric Ocelot özellikle Unity geliştirmesine ve 2D/OpenGL versiyonlarına yoğunlaşıyor. Ayrıca sistem içi ve internette arama yapmaya imkan veren Dash platformu yeni sürümde Lens adı verilen ve arama sonuçlarını sınıflayan kategori ayraçlarına da kavuşuyor. Yeni varsayılan uygulamalar, gelişmiş uygulama geçiş aracı, farklı cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu Oneiric Ocelot ile gelecek diğer yenilikler.





Ubuntu geri sayım için ThisIsTheCountdown.com adresine bir sayaç yerleştirmiş durumda. Ayrıca kendisi duyuru yapmak isteyen kullanıcılar da sitedeki afişi indirerek kullanabilirler.