Ubuntu 11.10 sürümü Oneiric Ocelot için 13 Ekim'e geri sayım başladı

Haber Editörü
Açık kaynak Linux dağıtımlarının en popüleri olan Ubuntu 10.10 sürümüyle yakaladığı ilgiyi devam ettirmek için 11.10 sürümünü yayınlamaya hazırlıyor. Daha önce açıklanan yol haritasına bağlı olarak Ubuntu bir geri sayım sayacını da sitesine ekledi
Sürümün adı Oneiric Ocelot ve bu ad ABD'de yaşayan bir kedi cinsinden esinlenmiş. Bugüne kadar üç alfa iki de beta versiyonu gören Oneiric Ocelot 13 Ekim'de final sürümüne kavuşmuş olacak.
Oneiric Ocelot özellikle Unity geliştirmesine ve 2D/OpenGL versiyonlarına yoğunlaşıyor. Ayrıca sistem içi ve internette arama yapmaya imkan veren Dash platformu yeni sürümde Lens adı verilen ve arama sonuçlarını sınıflayan kategori ayraçlarına da kavuşuyor. Yeni varsayılan uygulamalar, gelişmiş uygulama geçiş aracı, farklı cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu Oneiric Ocelot ile gelecek diğer yenilikler.
Ubuntu geri sayım için ThisIsTheCountdown.com adresine bir sayaç yerleştirmiş durumda. Ayrıca kendisi duyuru yapmak isteyen kullanıcılar da sitedeki afişi indirerek kullanabilirler.
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ama genel olarak bana ubuntu windows 7 den daha yavaş geliyor.
Windows artık eskisi gibi çekici gelmiyor arayüzü çok yoruyor beni artık.
umarım bu sürümde fazla sorunla karşılaşmam...
ve Windowsun tekelinden bir nebze de olsa kurtuluruz...
gonme 3 ile mi gelecek acaba.
umarım bu sürümde fazla sorunla karşılaşmam...
ve Windowsun tekelinden bir nebze de olsa kurtuluruz...
ancak ubuntunun bu sürümü diğerinden biraz daha ağır çalışmakta.inşallah hızlanmış olur.açma kapama sürasi 10.10 a göre biraz daha geç.bunu düşünmek gerekir.ayarların değişmesin istiyorsan elbette sürüm yükselterek gidilmeli.
ayrıca her ihtimale karşı nasıl yedekleyebilirim şu an ki sistemi. bir problem olursa imajdan tekrar bu kurulumu geri yüklemek istiyorum. bir sürü program var çünkü kullandığım. kurması bişey değil kurarım ama program içinden ayarlarını tekrar yapmam imkansız.