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Ubuntu 11.10 sürümü Oneiric Ocelot için 13 Ekim'e geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,4b
1
38
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Açık kaynak Linux dağıtımlarının en popüleri olan Ubuntu 10.10 sürümüyle yakaladığı ilgiyi devam ettirmek için 11.10 sürümünü yayınlamaya hazırlıyor. Daha önce açıklanan yol haritasına bağlı olarak Ubuntu bir geri sayım sayacını da sitesine ekledi

Sürümün adı Oneiric Ocelot ve bu ad ABD'de yaşayan bir kedi cinsinden esinlenmiş. Bugüne kadar üç alfa iki de beta versiyonu gören Oneiric Ocelot 13 Ekim'de final sürümüne kavuşmuş olacak. 

Oneiric Ocelot özellikle Unity geliştirmesine ve 2D/OpenGL versiyonlarına yoğunlaşıyor. Ayrıca sistem içi ve internette arama yapmaya imkan veren Dash platformu yeni sürümde Lens adı verilen ve arama sonuçlarını sınıflayan kategori ayraçlarına da kavuşuyor. Yeni varsayılan uygulamalar, gelişmiş uygulama geçiş aracı, farklı cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu Oneiric Ocelot ile gelecek diğer yenilikler.

Ubuntu geri sayım için ThisIsTheCountdown.com adresine bir sayaç yerleştirmiş durumda. Ayrıca kendisi duyuru yapmak isteyen kullanıcılar da sitedeki afişi indirerek kullanabilirler.

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oktayakgoz 8 yıl
nasil yapicaz onu cok bilmiyorum ben linuxu. anlatimi olan bi kaynak gosterebilirmisiniz
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NuKe_MaNia 8 yıl
gnome3 için gnome-shell pakedini yükleyin gnome3 çıkar
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positroN 8 yıl
Windows da ntfs veya fat arasinda yaparsin eger ubuntuyu acip ext4 ve ntfs arasinda yaparsan duzgun bir karsilastirma olmaz cunku ntfs windowsun parcasi ve ms tarafindan linux uzerinde resmi olarak desteklenmiyor.
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oktayakgoz 8 yıl
evet oda benim aklıma geldi fakat şöylede bi durum var. mecburen ntfs kullanmak zorunda ise ve linux da sorun oluyorsa bence bu genede linuxun sorunu.

ama genel olarak bana ubuntu windows 7 den daha yavaş geliyor.
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oktayakgoz 8 yıl
ayni diskte ubumtu ve windows kullaniyorum. ayni dosyayi kopyaliyorum biri 10 digeri 17 mb hizla kopyaliyor. windows icin bence soylenebilecek en son sey yavaslik

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gfbekir 8 yıl
10.10 iyiydi ama bence bu daha da iyi olacak
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Guest-F8946C419 8 yıl
Linux tabanlı işletim sistemleri daha çekici gelmeye başladı bana son günlerde..

Windows artık eskisi gibi çekici gelmiyor arayüzü çok yoruyor beni artık.
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DH Misafiri 8 yıl
Windowsun exculusive leri olmasa ubuntu kullanırdım, veya pardus
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susturucular 8 yıl
Gnome'u devre dışı bırakmamış olmaları güzel. Türkiye'de birçok masaüstü kullanıcının linux ile tanışmasına önayak olacak bir sürüm olacağı kanaatindeyim. Henüz 10.10 kullanan biri olarak 11.10 final sürümünü bekliyorum. Göreceğiz.
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me.ke 8 yıl
10.10 sürümünde baya sorun yaşamış ve kaldırmak zorunda kalmıştım...
umarım bu sürümde fazla sorunla karşılaşmam...
ve Windowsun tekelinden bir nebze de olsa kurtuluruz...
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oktayakgoz 8 yıl
ubuntu 11.04 ile güzel bi şekilde devam ediyoruz. 11.10 denedim gnome arayüzünü göremedim. gnome ile gelmesse 11.10 geçmem. netbook ile unity güzel olmuyor.

gonme 3 ile mi gelecek acaba.
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me.ke 8 yıl
10.10 sürümünde baya sorun yaşamış ve kaldırmak zorunda kalmıştım...
umarım bu sürümde fazla sorunla karşılaşmam...
ve Windowsun tekelinden bir nebze de olsa kurtuluruz...
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alp ER can 8 yıl
ertanunver
usbden live cd olarak çok denedim ama tam olarak driverları yüklemediğinden hep eksik kaldı bir yanı. tam test edemedim yani. temiz yükleme evet daha iyi ama dediğim gibi bir sürü ayarım gideceğinden benim için sıkıntı olacak. o yüzden yükselterek ilerlemeyi düşünüyorum. evet biliyorum açılışta seçim yapabiliyoruz grafik arayüzü için. aslında 10.10 da herhangi bir sıkıntım yok. zaten gnome kullanacağımdan üste geçmeye gerek yok diye düşünüyorum 10.10 un desteği çekilene kadar.

ancak ubuntunun bu sürümü diğerinden biraz daha ağır çalışmakta.inşallah hızlanmış olur.açma kapama sürasi 10.10 a göre biraz daha geç.bunu düşünmek gerekir.ayarların değişmesin istiyorsan elbette sürüm yükselterek gidilmeli.
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Lopexia 8 yıl
Unity ile alakalı birçok sorunu giderdiler. Güzel bir sürüm bizleri bekliyor.
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EddyCue 8 yıl
ben hala 10.10 kullanıyorum. ilk yükseltmemde performans çok kötüydü mecbur geri dönmem gerekti. acaba şu an 11.04 e geçsem mi ne dersiniz? unity değil de gnome kullanacağım. görsel olarak bir fark olmasını zaten istemiyorum, çok alıştım ve çok iyi yerleştirdim ikonları filan bir daha uğraşamam. bunu koruyarak geçme şansım var sanırım.

ayrıca her ihtimale karşı nasıl yedekleyebilirim şu an ki sistemi. bir problem olursa imajdan tekrar bu kurulumu geri yüklemek istiyorum. bir sürü program var çünkü kullandığım. kurması bişey değil kurarım ama program içinden ayarlarını tekrar yapmam imkansız.
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