Geliştiriciler bastırdı Unity geri adım attı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta geliştiricilere yönelik fahiş indirme ücretleri yansıtacağını duyuran Unity, gelen büyük tepkiler sonrasında geri adım attı. Şimdi indirme ücretleri belirli şartları karşılayanlara yansıtılacak.

Unity indirme ücretleri ne kadar?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni politikaya göre belirli bir gelir sınırını aştığında indirme ücretleri devreye giriyordu. Özellikle yardım kuruluşlarının ve hediye oyun dağıtıcılarının olumsuz etkilendiği bu politika oyunu silip yeniden yüklemelere bile masraf bindiriyordu.

Unity indirme başına ücret istiyor 1 hf. önce eklendi

Geliştirici dünyasından büyük tepki alan Unity bu hafta geri adım attı. Yeni politikada artık Unity oyun motorunu kullanan Unity Runtime Fee ödemeyecekler. Sadece en yeni Unity LTS sürümüne geçiş yapan geliştiricilere bu kural uygulanacak. Unity LTS kullanan geliştiriciler son 12 ayda 1 milyon doları geçtiğinde kazançlarının yüzde 2.5’ini kesinti olarak verecek.

Ayrıca oyunu silip yüklemeler sayılmayacak ve tekil ziyaretçi esas alınacak. Bu kural 2024 yılında Unity LTS indirmeye sunulduğunda geçerli olacak. Ayrıca Unity Personal aboneleri 200 bin dolar kazanca kadar üst aboneliklere geçmek zorunda kalmayacak. Önceden bu rakam 100 bin dolardı.

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