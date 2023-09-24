Geliştiriciler bastırdı Unity geri adım attı

Unity indirme ücretleri ne kadar?
Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni politikaya göre belirli bir gelir sınırını aştığında indirme ücretleri devreye giriyordu. Özellikle yardım kuruluşlarının ve hediye oyun dağıtıcılarının olumsuz etkilendiği bu politika oyunu silip yeniden yüklemelere bile masraf bindiriyordu.
Geliştirici dünyasından büyük tepki alan Unity bu hafta geri adım attı. Yeni politikada artık Unity oyun motorunu kullanan Unity Runtime Fee ödemeyecekler. Sadece en yeni Unity LTS sürümüne geçiş yapan geliştiricilere bu kural uygulanacak. Unity LTS kullanan geliştiriciler son 12 ayda 1 milyon doları geçtiğinde kazançlarının yüzde 2.5’ini kesinti olarak verecek.
Ayrıca oyunu silip yüklemeler sayılmayacak ve tekil ziyaretçi esas alınacak. Bu kural 2024 yılında Unity LTS indirmeye sunulduğunda geçerli olacak. Ayrıca Unity Personal aboneleri 200 bin dolar kazanca kadar üst aboneliklere geçmek zorunda kalmayacak. Önceden bu rakam 100 bin dolardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.