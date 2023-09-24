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    Geliştiriciler bastırdı Unity geri adım attı

    Geçtiğimiz hafta geliştiricilerden indirme başına ücret keseceğini açıklayan Unity tepkiler üzerine geri adım attı ve bu hafta planlarda değişikliğe gideceğini duyurdu.
    Unity Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta geliştiricilere yönelik fahiş indirme ücretleri yansıtacağını duyuran Unity, gelen büyük tepkiler sonrasında geri adım attı. Şimdi indirme ücretleri belirli şartları karşılayanlara yansıtılacak.

    Unity indirme ücretleri ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni politikaya göre belirli bir gelir sınırını aştığında indirme ücretleri devreye giriyordu. Özellikle yardım kuruluşlarının ve hediye oyun dağıtıcılarının olumsuz etkilendiği bu politika oyunu silip yeniden yüklemelere bile masraf bindiriyordu.

    Geliştirici dünyasından büyük tepki alan Unity bu hafta geri adım attı. Yeni politikada artık Unity oyun motorunu kullanan Unity Runtime Fee ödemeyecekler. Sadece en yeni Unity LTS sürümüne geçiş yapan geliştiricilere bu kural uygulanacak. Unity LTS kullanan geliştiriciler son 12 ayda 1 milyon doları geçtiğinde kazançlarının yüzde 2.5’ini kesinti olarak verecek.

    Ayrıca oyunu silip yüklemeler sayılmayacak ve tekil ziyaretçi esas alınacak. Bu kural 2024 yılında Unity LTS indirmeye sunulduğunda geçerli olacak. Ayrıca Unity Personal aboneleri 200 bin dolar kazanca kadar üst aboneliklere geçmek zorunda kalmayacak. Önceden bu rakam 100 bin dolardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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