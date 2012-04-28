Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin indirmeye sunuldu

Haber Editörü
Ubuntu serisinin 5 yıllık güncelleme garantisi ve ticari destek sunan ilk sürümü 12.04 LTS Precise Pangolin vakıf tarafından indirmeye sunuldu.
Benzersiz grafiksel kullanıcı arayüzü Unity, yerleşik ofis uygulamaları ve Citrix, VMware gibi seçkin masaüstü sanallaştırma çözümlerine destek ile daha verimli olarak kullanıcıların PC, laptop ve kör istemcilerde çalışabilmesini sağlıyor. Windows 7 ile sunulan pek çok ücretli hizmeti ücretsiz sunan 12.04 LTS maliyeti düşük bir alternatif olmayı amaçlıyor.
Bu sürümde kullanıcılar Head-Up Display - HUD olarak adlandırılan mobil işletim sistemlerinden tanıdığımız sistem ve web içerisinde arama yapabildiğiniz ve uygulama çalıştırabildiğiniz arayüzü de bulabilecek.
http://www.ubuntu.com/download Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haklı gördüğüm yanlarınızda var haksız gördüğümde.
Haklı gördüğüm yanları ; Mesela bende Win7 takıldım kaldım. XP kurmuştum 2-3 ay önce , kurulum bitti 1 saat sonra yeniden Win7 kurdum. Alışıla gelmişlik var artık win7'ye.
Bir diğer konu , neden hala MSDOS'ta ki gibi uğraşıcaz ki. Yıllar geçmiş NT1 , NT2 , NT3 lü yılların üstünden.(NT 3.1 hariç) Lakin tamam linux belki çok özgür ama Komut satırı olayı tek can sıkan yanı. Bazı arkadaşlar kopyala yapıştır yapıyorum diyor. Şimdi kopyala yapıştır yapar iken uğraşmıyomusunuz arkadaşlar ? Yok komut satırını aç , yok google yaz bide olmadı kopyala yapıştır. Win7'de arayüz değiştirmek ise , sizin için denedim sadece 3 tık. Sağ tıkla vs vs. 3 tık ya. Neden Linux Windows gibi basitleştirmiyor ki bazı şeyleri. Bizde sizler gibi linux savunuyoruz güvenilir olduğundan , fakat basitleştirilmesi lazım. Evde babam face'i kullanırken soruyor "Neden resimler görüntülenmiyor ?" diye. Anasayfa yapsa resimler gelicek. İşte insanlar böyle teknoloji kullanıyor , sizin neyin kafasını yaşıyosunuz Komut satırı falan. Tamam illaki bizler biliriz yaparız ederiz ama diğer kullanıcılara da yönelik olması şart bence.
Haksız yanlar ise ; Bu kadar sinire gerek yoktu be hocam :D Karşına çok karşıt almışsın. Lakin tamam basitleştirilmesi gerek ama , bu kullanıcıların da artık biraz daha kendilerini geliştirmesi gerek. Ama en azından tekrar haklı olduğunuz kısma deyiniyorum , Masaüstünde ki arayüz basit olması ve daha rahat değiştirilebilir olması gerekir. Diğer bir yan Çok pencere ile çalışmanın gerçekten iyi yanı var hocam. Tek pence bize böyle yeterli geliyor ama çok pencere çalıştığınız da işlemi böldüğünüzden donanım performansını daha üst düzey alabilir ve daha rahat çalışabilirsiniz hocam. Onun için çok ekran çalışmak biraz daha avantajı gibi :)
komut satırı kullanmak istemiyorsanız siz windows görünümlü linux kullanmak istiyorsunuz demektir, komut satırı olmadan linux nasıl olur bu masaüstü ortamları sonradan çıktı zaten, yani bilimsel bir çalışma, profosyonel bir iş yapmıyorsanız linux kullanmanız mantıklı değil face e girmek için linux kullanmak saçma onu her işletim sistemi yapıyor. Ha illa komut satırıyla yapılması gerekmez ama arayüzler hem çok sistem kaynağı harrcıyor ve sistemi yavaşlatıyor hem de güvenlik zaafiyetlerine sebep olabiliyor, linux karmaşık ve kullanıcı kontolünü maximum a çıkaran bir sistemdir, kolayca kullanılmak için ortaya çıkmamıştır, komut satırını kullanamayacak kadar bilgisayardan uzak birinin linux kullanmasının linuxe katkısı faydası ne ki, ne bug bulabilir ne rapor edebilir ne programlama yapabilir, ne çekirdek derleyebilir, sonuçta bu ticari bir olay değil, eğer rahat kullanım amaçsa parayı basıp işletim sistemi alınmalı bence, linux ün bedava olması değil olay özgür olması free demek orda özgür demek, özgür olması demek herkesin kaynağını görüp istediği gibi değiştirip kullanıp dağıtabilmesi demek. Eğer bunları yapmayacaksanız linux kullanıp kullanmamanız linux geliştiricilerinin umrunda değil, çünkü kullanan sayısı artsa bile nitelikli katkı sağlayan kullanan sayısını artırmaz bu durum.
Üstelik ubuntu oldukça fazla bana göre aşırı kullanıcı dostu bir sistem, sadece insanlar windows a alışık olduğu için garipsiyorlar, windows gibi çalışsın istiyorlar, ubuntu işlevselliği yitirecek derecede son kullanıcı sürümü oldu artık, hani ubuntuda sorun yaşayanları çok anlamıyorum, velev ki basit bir sorununuz var yazın google a çözümü bulun hemen türkçe bile bulunabilir bu çözüm. Bence teknolojiye katkı yapmayan insanların, sadece kullanmak isteyen insanları kolay kullanıp kullanamamasının bir önemi yok, ancak şirketler için önemi var ki onlar da zaten sizin dediğinizi yapıyorlar, anlaşılmaz karmaşık şeyleri basit hale getirip emeklerinin karşılığında paranızı alıyorlar. Sonuçta hepsi emek, bu tarafta bedelini parayla, diğer tarafta bedelini sorarak tartışarak araştırarak ortaya çıkarıp çözüm üreterek ödüyorsunuz, bedelsiz olmamalı hiçbir şey.
Linux'ta zaten steam vardı. Lakin linux taban destekli oyun pek yoktu. CS'nin Linux taban steam olsa inan şuan kurarım Ubuntu'yu. Fakat CS5 ortamı da lazım bana , Php MySQL belki daha rahat olur ama CS5 ortamı da gerek. Onun için steam'in Mac'e olan ilgili desteği ve CS5'in Mac platformunda gereğinden fazla iyi olmasından kısa bir süre sonra MacOS tercihim olucak gibi. Eski IMac'lerden almayı düşünüyor gibiyim. Yanısıra Linux taban işletim sistemlerini unutmamak gerek ki , çok güvenilir işletim sistemleri ve olabildiğine de güvenilir. Fakat tek sorun program destekleri. Eskiden Driver'lar sorun idi ki bence bu bile bir iftira , bütün kurduğum driver'larin linux desteği vardı. Şimdi tek eksiği program ve oyun destekleri. ve birşey daha , Linux taban kullanmak isteyen arkadaşlar , kendi işletim sistemimiz olan Pardus neden tercih etmezler anlamış değilim. Ben burda bir milliyetçilik göstermiyorum ki zaten uzun süredir Windows kullanıcısı olduğumdan bu zaten apaçık ortada ama Pardus kullanmak daha iyi olmaz mı :) Kendi işletim sistemimizi kullanmak bence o işletim sisteminin devamlılığını arttırır ve kullanıcı sayısını da bir o kadar çoğaltır :)
bana göre de baştan sona yanlış düşünüyorsunuz.
sene olmuş 2012 adamlar seni 2 satır komuttan kurtarmak için paket yöneticileri geliştiriyor. uygulama merkezi geliştiriyor. hani şu app store'lar google play'lar var ya. onlar gibi. girip kategori kategori ücretsiz yazılım edinebiliyorsun. ileri ileri demene gerek kalmadan direk kur diyerekten. bu özelliği apple ve microsoft anca koymaktalar.
unity bana da kullanışsız geliyor biraz o nedenle (evet 2 satır kodla) kde veya gnome bilemedn xfce ya da aklına ne gelirse kullanabiliyorum. çünkü linux bana bu özgürlüğü veriyor. install/uninstall sana kalmış. ezberlememe de gerek yok google buluyor bana komutları. kaldı ki mallık bunu standart yapmaksa microsoft veya apple kimseye sormuyor standart değişmez tek bir pencere yöneticisi koyuyor geçiyor. bu daha büyük mallık bu mantıkla.
ha neden yayılmaz bu gibi sistemler. tamamen duygusal. bu kısır bir döngüdür. para ile satılanlar reklam/pazarlama şansı her zaman yüksektir. gider yazılım şirketlerine para verir kendi sistemine yazılım yazdırır. üreticilere kaynak akktarır kendi sistemine destekli ürünler çıkarttırır. yaygınlaşınca zaten yazılım artar. kullanıcı da daha iyisi olsa bile ihtiyaçlarını gideren tarafa yönelir.
Son sorunuzun cevabı basit bence: Bilgisayar komutla çalışıyor aradan 100 sene de geçse öyle çalışacak, komut yerine arayüz de yapsanız arayüzün yaptığı iş komut vermek sizin yerinize, eğer bilgisayar işiyle derinlemesine uğraşacaksanız komut bilmek şart arayüz kullansanız bile, örneğin web sitesi tasarlarken html kodlarını hiç bilmeden tasarlarsınız belki belli program ve arayüzler vasıtasıyla, ama iyi bir web sitesi yapmak için kodlarla uğraşmayı bilmek gerek, hatanın sorunun nerde olduğunu ancak kaynak kodu okuyarak anlayabilirsiniz, ama ben sadece son kullanıcı olayım diyorsanız kodlarla uğraşmayın elbette, yani linuxle uğraşmayın demek oluyor bu, çünkü linux son kullanıcı için var olan bir işletim sistemiş değil, dağıtımlar son kullanıcıya yönelik olmaya çalışıyor sadece
Bakın sizin için , benim için , buradaki birçok arkadaş için 2 satır kod yazmak konsolu açmak kullanmak problem değil...
Ama cidden problem olan insanlar var... (yahu adam daha chrome'un firefoxun ne olduğunu bilmiyor , internet ile explorer'ı aynı şey sanıyor , bu adama ; sen ne konsolundan , ne kodundan , ne açık kaynağından bahsediyorsun ?)
Ve bu bahsettiğim kitlede pc kullanıcı nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmakta iken hala daha konsolun , komut satırının nesini savunayım ?
Bu arada yok yazılım şirketine para aktarır , yok kendi sistemini destekletir v.s. bunlar züğürt tesellisi be arkadaşım... Windows çıktığında arkasında finans desteği mi vardı ? Tam aksine o zaman için piyasaya hakim başka os'lar vardı... Peki şu an ; windows hala var ve 1 numara (kabul etsenizde etmesenizde)... Peki o diğer büyük os'lar ? Hangisi var ? Var olanında 1-2 bin kullanıcıdan başka kullanıcısı yok yalan mı ? Tarihin tozlu sayfalarını bir karıştırın... Peki neden ? Ben söyleyebilirim rahatlıkla... Hepsi sizler gibi düşünüyordu... Bizi sadece işi olan , lazım olan , bilen kullansın... Ev kullanıcısıda neymiş diye , böbürleniyorlardı... Sonuç ; sonuç ortada....
Neyse ; konu dediğin gibi kısır döngü halini almak üzere... konsolla devam siz... sonra neden linux tutulmadı diye söylenmek yok ama [>:]
Bende Win 7'im ile devam... Tek pencere yöneticisi ile mal mal takılayım... Sizde bol pencere yöneticisi ile özgürüz hesabına konsolla mal mal takılın...
(Yok üzüldüğüm nokta , linuxun daha iyi bir yere gelmesini desteklerken ve bu konuda kafa yorarken olmadık şekilde linux düşmanı ilan edileceğiz yahu... sadece konsola tu-kaka dedik duruma bak... birde donanım konusuna girsek yandık resmen... 4670 ekran kartına mint kuramadım örneğin , 9-10-11 sürümleri denedim kurulmuyor... komut satırı ile müdahale etmek gerekiyor diyeceğim gene ayaklanacak millet... gene yok destekti ; yok şirketlerdi gidecek konu , neyse susayım...)
Yorumları okuyan destek olan veya olmayan her arkadaşa tek tek teşekkürler... Beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz şurda...
Bakın burada hepimiz az çok bir pc bilgisine sahibiz. Ama hiç bilmeyenleri düşünün komut satırı ile niye uğraşmak durumunda kalsın ? (Tamam basit çok kolay v.s. bildikten sonra... ama bilmeyen için tıkla-kur , tıkla-kaldır en kolayı...)
Bir unity kaldırmak için ben niye komut satırına birkaç komut girme ile uğraşayım ? Grafik arayüzle halledebilmem lazım onu demek istiyorum... Bakın zor veya kolay demiyorum... Komut satırı profesyonellerin işi olarak kalmalı... Olaya sıfır kilometre son kullanıcı gözüyle bakın... Öcü değil , öcünün önde gideni konsol :D
Bu arada telliibrahim arkadaşım ; ben zaten MS-Dos ile tanıştım pc ile :))) Yani ilk öğrendiğim şey komutlar oldu :)))
1990'lı yıllarda da komut giriyordum , aradan 20 küsür sene geçmiş hala daha niye komut giriyorum ???
Benim derdim bu...
Nedir efendim o ? Çok basit... Linuxta bir şey mi değiştirmek istiyorsunuz ? Hemen iki satır kod girin....bla bla...
Birşeymi kuracaksın ? Hemen konsoldan şu kodu girin.... bla bla....
Kardeşim sene 2012 ; ben neden hala komut satırı ile uğraşıyorum ?
Neden hala komut ezberlemem gerekiyor ? Neden tamamen %100 Grafiksel arayüzle işimi halledemiyorum ?
Unity'den bende nefret ediyorum... Bana göre desktop pc'ler için çok saçma sapan birşey...
Ama bunu kurarken bana niye sormuyor Ubuntu efendi ? Kurayım mı , ister misin diye ?
Veya hadi mallığına verelim standart kuruyor... Neden bir uninstall kısmı yok ?
Neden 2012 senesinde ben hala konsol denen zıkkımdan iki üç satır kod girmek zorunda kalıyorum ?
Konsolu ev kullanıcısı kullanmaz , kullanmak zorunda da değil zaten... tıkla-kur tıkla-kaldır olayı sistemin %100'üne işlemediği sürece ev kullanıcısı için hemen hemen hiç bir dağıtım kök salamaz...
Bana şimdi masal anlatmayın , yok pc bilgisi , yok bilmem ne bilgisi...
Kardeşim bana ne olayın yazılım boyutundan ? Ben tıklayacam kuracağım , tıklayacağım kaldıracağım o kadar !!! Neden komut ezberlemek zorunda kalayım ? MS-Dos hayaleti gibi ? Bu ne bee ?
(Hiç kullandın mı demeyin , bir sürü dağıtım denedim , konsollada çok uğraştım hatta küçük bir not defterim bile vardı komutlar için... Demek istediğim sadece biraz ev/son kullanıcısı gözünden bakın... Bu arada mint favorimdir herzaman... Gerçi kubuntuyuda sevmiştim bir süre kullandım Kubuntu 11.10'u ama garip garip çökmeler yaşadım win 7'ye döndüm. Kubuntu 12.04'üde indirdim bu arada 64 bit denesem mi diye düşünüp duruyorum :) win7 64 bit kullanıyorum şimdi , çok bağladı kerata kendine :D )
bunları 6 sene önce söylesen kesinlikle haklısın derim. ama bugün bunu demek bence yanlış yönlendirmek.
ubuntu son kullanıcıya gayet de yeterli şeyleri sunuyor. son kullancı ne yapar önce buna bakmamız gerekiyor. film, müzik, internette sörf, maile bakmak, sunum hazırlamak, excel tablosunda hesap tutmak, döküman yazmak, dvd filan yazmak vs vs. ayrıca gene sistem ayarlarını kolay şekilde değiştirmebilirler, en azından son kullancıya hitap eden ayarları arayüzler ile değiştireiblirler. ekstra programa ihtiyaç duyarsa hemen paket yöneticisinden arayıp, yorumları filan okuyup, ekran görüntülerine bakıp beğenirse bilgisayarına tek tık ile kuraiblirler. bunların hepsini ubuntu hiç bir komut yazmadan halledebiliyor. o zaman ubuntu son kullancıya çok güzel hitap ediyor.
daha farklı işler yapıyorsan o zaman sen son kullanıcılıktan çıkmışsın demektir. o zaman kendi alanında gerekli olan komutları bilmen gerekiyor. en azından internette araştırmayı bilip, verilen komutları terminal'e yapıştırıp çalıştırmayı becermelisin.
ayrıca o komut satırı öcü değil yeri geliyor son kullancının bile hayatını kurtarır. çünkü kopyala yapıştır uygula o düzeltsin.
Valla ben de tam tersini düşünüyorum, o komut satırı linux u linux yapan şey yoksa neden linux kullanayım gider ios windows kullanırım linuxu farklı ve kullanışlı yapan şey o zaten. Ben de arayüzlerden görsellikten nefret ediyorum, hatta bu yüzden ubuntuya kızıyorum iyice görselleştirdi ios gibi yapmaya çalıştı, özünden uzaklaştı diye, sorun bilgisayar kullanımına windows gibi bir arayüzle başlamış olmamız baştan linux ile komut satırı ile başlasaydık herşey çok daha kolay olacaktı aslında, zaten bilgisayardan bihaber insanların linux kullanmasını tavsiye etmiyorum, onların linux kullanmasının anlamı yok ki ha windows ha linux ne farkeder onlar için açık kaynağı, program yazmayı ve istediğin gibi istediğin programı modifiye edip değiştirmeyi bilmeyen insanlar linux kullanarak sadece karşılaştıkları hatalarda bu ne biçim sistem deyip söylenirler, yani linux un ios ve windows laşmasına karşıyım açıkçası, linux un özgürlüğünü kullanamadıktan sonra anlamı yok
Özgür yazılımın zaten de açılımı bu istediğin arayüzü kullanabilme hakkı veriyor sana. Sana aslında standart olarak gelen bir duvar kağıdı var ve sen bunu isteğine göre değiştirebiliyorsun.
Bu kadar abartmayın. :)