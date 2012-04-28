Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin indirmeye sunuldu

Ubuntu serisinin 5 yıllık güncelleme garantisi ve ticari destek sunan ilk sürümü 12.04 LTS Precise Pangolin vakıf tarafından indirmeye sunuldu.





Benzersiz grafiksel kullanıcı arayüzü Unity, yerleşik ofis uygulamaları ve Citrix, VMware gibi seçkin masaüstü sanallaştırma çözümlerine destek ile daha verimli olarak kullanıcıların PC, laptop ve kör istemcilerde çalışabilmesini sağlıyor. Windows 7 ile sunulan pek çok ücretli hizmeti ücretsiz sunan 12.04 LTS maliyeti düşük bir alternatif olmayı amaçlıyor.





Bu sürümde kullanıcılar Head-Up Display - HUD olarak adlandırılan mobil işletim sistemlerinden tanıdığımız sistem ve web içerisinde arama yapabildiğiniz ve uygulama çalıştırabildiğiniz arayüzü de bulabilecek.