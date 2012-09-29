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Ubuntu 13.04, Aralık'ta ilk deneme sürecini başlatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
16
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu, geçen Nisan ayında yayınladığı Precise Pangolin 12.04 sürümü sonrası yeni sürüm olacak Quantal Quetzal 12.10'u da beta sürecine almıştı.

Şu anda 2. betasını deneme imkanına sahip olduğumuz Quantal Quetzal 12.10 sürümü Ekim ayının 18'inde resmi olarak yayınlanacak. Final sürümüne sayılı günler kala Ubuntu, sonraki 13.04 için de deneme sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

Tarihler 6 Aralık'ı gösterdiğinde Ubuntu 13.04 için ilk alfa sürümü yayınlanacak. İkinci beta aşamasına geçiş ise 7 Şubat'ta gerçekleşecek. Son beta sürümü 7 Mart'ta kullanıcıya dağıtılacakken, 25 Nisan'da da final sürümü görme şansını yaklayacağız.

Sürümleri için isim bulmakta bir hayli çaba sarfeden Ubuntu ekibi, yeni sürüm için henüz bir isimlendirme yapmamış ve çalışmalar devam ediyor.

13.04 sürümü ile ilgili detaylı bilgi bulunmazken, 1 Kasım tarihinde bir geliştirici toplantısı yapılacak ve detaylar resmiyet kazanacak. Akıllı TV ve mobil cihaz segmentine de giriş yapmaya hazırlanan Canonical ekibinin, yeni sürümle çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

https://wiki.ubuntu.com/RReleaseSchedule Yorum Yaz
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Python 7 yıl
Ubuntu çok sık güncelleniyor,hani bir düzene oturmak çok zor,halbuki bukadar sık çıkartmasa daha iyi sanki bir dikiş tutmadı.
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Menow 7 yıl
Gayet mutlu olduğum bir işletim sistemiydi. Tek sıkıntım dosya ve yönetici izinlerine alışmak biraz zaman alıyor. Bir de Terminal bağımlısı olmak insanı huzursuz ediyor...
Ama şifrelerden kurtulmanın yolları var. Yönetici izinlerinden de. Buna karşın Linux kullanıcıları bu şifrleri ve yönetici izinlerini devre dışı bırakırsan linux'ın en iyi özelliğini kaybedeceğimi ve o saatten sonra linux kullanmanın bir anlamı kalmayacağını söylüyorlar.
Bu derece neden keskin düşünüyorlar bilemiyorum... Güvenliği düşürdüğümüz doğru bu davranışla ama kullanışlılığı ciddi ölçüde arttırıyoruz...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Arabulmak için yazmıyorum ama o mesajı ben de gördüğümde kanaryayla dalga geçmiş sandıydım, çok anlaşılır değil yani. :)
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1963bursa 7 yıl
-VesselaM-, Kardeş desteklemek için yazdığını anlamadım, aleyhte zannettim, gerçekten durum buysa çok özür dilerim, yanlış anlama oldu, sitede ayarı bozuk çok üye var, bizimde ayarımızı bozuyorlar, kusura bakma.
Edit: O mesajı sildim dostum, madem dayanağı yok, olması da gerekmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
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-VesselaM- 7 yıl 1963bursa
KaraKanarya

-VesselaM-, Kardeş desteklemek için yazdığını anlamadım, aleyhte zannettim, gerçekten durum buysa çok özür dilerim, yanlış anlama oldu, sitede ayarı bozuk çok üye var, bizimde ayarımızı bozuyorlar, kusura bakma.
Edit: O mesajı sildim dostum, madem dayanağı yok, olması da gerekmiyor.

mesajımı sildim madem artık yanlış anlaşılma yok sorun da yok.
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ressambdrm 7 yıl
10.04 ten sonra saçma sapan bir şey oldu. Laptoplarda çalışmıyor bile, sürekli aşırı ısınma problemleri ve pil tüketimi sıkıntısı vs. var. Umarım eski günlerine döner.
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JoeyBane 7 yıl
Driver konusunda sıkıntı çekmesem kullanacağım da olmuyor işte. Aralık'ta bir denemek lazım;)
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Puzzles 7 yıl
İyiymiş, denenir.
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-VesselaM- 7 yıl
KaraKanarya



Yıllardır Ubuntu kullanmıyorum, size 13.04ü sorduğumu söyleyen kim? Kaşınıyorsunuz.




bunun üzerine başka şey yazmana gerek kalmadı zaten
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1963bursa 7 yıl
Yıllardır Ubuntu kullanmıyorum, size 13.04'ü sorduğumu söyleyen kim? Kaşınıyorsunuz.
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JohnLord 7 yıl
KaraKanarya
Deneyen arkadaşlar varsa yorum ve izlenim bekliyoruz, özellikle sürücü performansı hakkında.

6 ARALIK DİYO Nasıl denensin ?
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Amedra 7 yıl
JohnLord

KaraKanarya

Deneyen arkadaşlar varsa yorum ve izlenim bekliyoruz, özellikle sürücü performansı hakkında.


6 ARALIK DİYO Nasıl denensin ?

Okumadan yorum buna denir.
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1963bursa 7 yıl
Deneyen arkadaşlar varsa yorum ve izlenim bekliyoruz, özellikle sürücü performansı hakkında.
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Amedra 7 yıl
Ubuntuyu özledim yahu, tekrardan mı dönsem ne :(
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