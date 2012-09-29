Ubuntu 13.04, Aralık'ta ilk deneme sürecini başlatıyor

Haber Editörü
En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu, geçen Nisan ayında yayınladığı Precise Pangolin 12.04 sürümü sonrası yeni sürüm olacak Quantal Quetzal 12.10'u da beta sürecine almıştı.
Şu anda 2. betasını deneme imkanına sahip olduğumuz Quantal Quetzal 12.10 sürümü Ekim ayının 18'inde resmi olarak yayınlanacak. Final sürümüne sayılı günler kala Ubuntu, sonraki 13.04 için de deneme sürecini başlatmaya hazırlanıyor.
Tarihler 6 Aralık'ı gösterdiğinde Ubuntu 13.04 için ilk alfa sürümü yayınlanacak. İkinci beta aşamasına geçiş ise 7 Şubat'ta gerçekleşecek. Son beta sürümü 7 Mart'ta kullanıcıya dağıtılacakken, 25 Nisan'da da final sürümü görme şansını yaklayacağız.
Sürümleri için isim bulmakta bir hayli çaba sarfeden Ubuntu ekibi, yeni sürüm için henüz bir isimlendirme yapmamış ve çalışmalar devam ediyor.
13.04 sürümü ile ilgili detaylı bilgi bulunmazken, 1 Kasım tarihinde bir geliştirici toplantısı yapılacak ve detaylar resmiyet kazanacak. Akıllı TV ve mobil cihaz segmentine de giriş yapmaya hazırlanan Canonical ekibinin, yeni sürümle çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
https://wiki.ubuntu.com/RReleaseSchedule Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama şifrelerden kurtulmanın yolları var. Yönetici izinlerinden de. Buna karşın Linux kullanıcıları bu şifrleri ve yönetici izinlerini devre dışı bırakırsan linux'ın en iyi özelliğini kaybedeceğimi ve o saatten sonra linux kullanmanın bir anlamı kalmayacağını söylüyorlar.
Bu derece neden keskin düşünüyorlar bilemiyorum... Güvenliği düşürdüğümüz doğru bu davranışla ama kullanışlılığı ciddi ölçüde arttırıyoruz...
Edit: O mesajı sildim dostum, madem dayanağı yok, olması da gerekmiyor.
mesajımı sildim madem artık yanlış anlaşılma yok sorun da yok.
bunun üzerine başka şey yazmana gerek kalmadı zaten
6 ARALIK DİYO Nasıl denensin ?
Okumadan yorum buna denir.