Ubuntu Touch 17 Ekim tarihinde yayınlanıyor





En popüler Linux dağıtımı kabul edilen Ubuntu'nun masaüstündeki kullanıcı tecrübesini mobil cihazlara da taşımak istediği Ubuntu Touch projesi nihayet resmen hayata geçiyor.





Bugüne kadar sadece Galaxy Nexus ve Nexus 4 modelleri için test imajı dosyaları yayınlanan Ubuntu Touch, 17 Ekim itibariyle resmi olarak indirmeye sunulacak. 1.0 sürümü ile meraklıların karşısına çıkacak olan Ubuntu Touch, Ubuntu 13.10 güncellemesinin bir parçası olacak.





Final sürümü yine Galaxy Nexus ve Nexus 4 modellerine yüklenebiliyor. Tablet desteği ise gelecek yıl Nisan ayında Ubuntu 14.04 güncellemesi ile birlikte resmi olarak sunulacak. Şu anda bazı tablet modellerinde gayriresmi olarak sistem kullanılabiliyor.





Canonical donanım tarafında bazı görüşmeler yapıyor olsa da 17 Ekim tarihinde herhangi bir referans cihaz tanıtılmayacak. İlk cihazların Haziran 2014 tarihinde lanse edilmesi bekleniyor.





Ubuntu Touch ne zaman üçüncü taraf uygulamalara kapısını açacak net değil. Şimdilik YouTube, Facebook, Twitter gibi 12 çekirdek uygulama ile işe başlayacak.

http://www.phonearena.com/news/Canonical-confirms-that-Ubuntu-Touch-will-be-ready-for-October-17th_id47597