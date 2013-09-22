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Ubuntu Touch 17 Ekim tarihinde yayınlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu Touch 17 Ekim tarihinde yayınlanıyor

En popüler Linux dağıtımı kabul edilen Ubuntu'nun masaüstündeki kullanıcı tecrübesini mobil cihazlara da taşımak istediği Ubuntu Touch projesi nihayet resmen hayata geçiyor.

Bugüne kadar sadece Galaxy Nexus ve Nexus 4 modelleri için test imajı dosyaları yayınlanan Ubuntu Touch, 17 Ekim itibariyle resmi olarak indirmeye sunulacak. 1.0 sürümü ile meraklıların karşısına çıkacak olan Ubuntu Touch, Ubuntu 13.10 güncellemesinin bir parçası olacak. 

Final sürümü yine Galaxy Nexus ve Nexus 4 modellerine yüklenebiliyor. Tablet desteği ise gelecek yıl Nisan ayında Ubuntu 14.04 güncellemesi ile birlikte resmi olarak sunulacak. Şu anda bazı tablet modellerinde gayriresmi olarak sistem kullanılabiliyor.

Canonical donanım tarafında bazı görüşmeler yapıyor olsa da 17 Ekim tarihinde herhangi bir referans cihaz tanıtılmayacak. İlk cihazların Haziran 2014 tarihinde lanse edilmesi bekleniyor. 

Ubuntu Touch ne zaman üçüncü taraf uygulamalara kapısını açacak net değil. Şimdilik YouTube, Facebook, Twitter gibi 12 çekirdek uygulama ile işe başlayacak.  

http://www.phonearena.com/news/Canonical-confirms-that-Ubuntu-Touch-will-be-ready-for-October-17th_id47597 Yorum Yaz
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WhySoHeretic 6 yıl
Desteklenen cihaz listesi

wiki.ubuntu.com/...

Uygulama konusunda ise canınız sıkılmasın. Muhtemelen içindeki uygulamalar size diğer uygulamaları aratmayacak. Tabi osuruk sesi çıkartan uygulama isterseniz başka. Ayrıca emin değilim ama android uygulamalarını çalıştırma ihtimali de var.
Desteklenen cihaz listesiwiki.ubuntu.com/...Uygulama konusunda ise canınız sıkılmasın. Muhtemelen içindeki uygulamalar size diğe...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Avorlair 6 yıl Batuist
Batuist

Avorlair

Şu "uygulama mağazası zayıf" tarzında yorum yapanların kafasına kürekle vuracan arkadaş daha işletim sistemi piyasaya bile çıkmadı bela mısınız lan

Yazılanı ya okumuyorsunuz yada anlama sorununuz var.. o halde haberdeki şu alıntıyı bir kaç kez tekrar tekrar okuyun da bu yoruma da artı verenler neyin kafasını yaşamış bir daha düşünsün




Ubuntu Touch ne zaman üçüncü taraf uygulamalara kapısını açacak net değil. Şimdilik YouTube, Facebook, Twitter gibi 12 çekirdek uygulama ile işe başlayacak.


la adamlar mal mı uygulama mağazalarının gelişmesini istemesinler daha piyasada bile değil la daha tanıtılmadı bile işletim sistemi neyin kafasındasın sen
BatuistAvorlairŞu "uygulama mağazası zayıf" tarzında yorum yapanların kafasına kürekle vuracan arkadaş daha ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Crimson 6 yıl
android uygulamalarını çalıştırabilecek kapasite var ubuntu geliştiricilerinde, umarım uygulama açısından da sıkıntı çekmeyiz de ubuntuya geçerim
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Volkanbaba 6 yıl
Vay vay bizim emaktar Note'da listede. Bakalim kurulabilecek durumdayda mutlaka denenmesi gereken birsey
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fbkaya 6 yıl
WhySoHeretic
Desteklenen cihaz listesi wiki.ubuntu.com/... Uygulama konusunda ise canınız sıkılmasın. Muhtemelen içindeki uygulamalar size diğer uygulamaları aratmayacak. Tabi osuruk sesi çıkartan uygulama isterseniz başka. Ayrıca emin değilim ama android uygulamalarını çalıştırma ihtimali de var.

cin malı tabletlerlede uyumlumu ?
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EuroAsia 6 yıl
Instagram,Facebook,Twitter ve Whatsapp olmazsa olmaz usta..
Gün geldi çattı,haber var mı?
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okan_cehapelioglu 6 yıl
umarım biran önce diğer cihazlarada gelir
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DH Misafiri 6 yıl
Umarım Note2 gibi modellerde bu işletim sistemini kullanma rahatlığı olur.
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matmuhendisi 6 yıl
nexus alan android sever demektir
android sevmek demek rahatlik açıklık sevmek demektir
farklilik yani sonuçta ben mui romu bile kurdum telefona bunu kesin denicem 2 gün bile olsa
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DH Misafiri 6 yıl
...ve android sistemin nasıl bir nimet olduğu daha iyi anlaşılmış olacak...
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muhamnet 6 yıl
Nexus için native bir işletim sistemi isteyenlere gün doğdu. Ayrıca nexus kullanmanin avantajı bir kez daha anlaşıldı.
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sub 6 yıl
haberde bi yanlışlık var
3. taraf uygulamalar destekleniyor
hatta bi kaç haftadır uygulama geliştirme yarışması yapılıyor,
hatta yarışmaya katılan uygulamaların listesi bile var

wiki.ubuntu.com/...

bi hatta daha
Evernote, ubuntu touch uygulamasının topluluk tarafından geliştirilmesini istiyor
insights.ubuntu.com/...
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JoeyBane 6 yıl
3. parti yazılımlara da izin verilmesi lazım. Yok efendim ben önümüzdeki 2 yıl destek vermeyecem ama öyle bir yazılım var ki 1500mAH pille 3 gün kullanabileceksiniz derlerse bir şey demem.
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