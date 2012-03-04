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Ubuntu'nun 'Precise Pangolin' beta sürümü indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
30
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En popüler Linux sürümleri arasında sayılan Ubuntu'nun bir süredir üzerinde çalışılan alfa sürümü nihayet beta aşamasına geçti ve kullanıcıların denemesine sunuldu. 

12.04 kod adlı Ubuntu'nun yeni sürümü yine bir karıncayiyenden esinlenen Precise Pangolin adını aldı ve uzun süreli yazılım desteğine (LTS) sahip. Denemeye sunulan Beta 1 sürümünün bir ay sonrasında ise Beta 2 sürümü denemeye sunulacak. Final sürümü ise 8 hafta sonra tamamlanmış olacak.

12.04 versiyonunda çekirdek sürümü 3.2.0-12.21'den 3.2.0-17.27'ye yükseldi. Sandy Bridge için RC6 erişilebilir hale geldi.

Versiyonun varsayılan müzik oynatıcısı Rhythmbox olarak değiştirildi ve Ubuntu One müzik mağazası yeniden eklendi. LibreOffice ofis yazılımları paketi 3.5 sürümüne güncellendi. 

Sistem ayarlarındaki "Görünüm" paneli ile Unity'nin bazı özellikleri konfigüre edilebiliyor. Ayrıca Head-Up Display - HUD adı verilen sistem genelinde hızlı arama arayüzü de bu sürümde karşımıza çıkacak.

Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin sürümü için detaylı bilgiyi ve beta sürümlerini bu adresten edinebilirsiniz.

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promilius 7 yıl en beğenilen
500 TL'lik Windows 7 Ultimate'i korsan kullanıp Ubuntu'ya şunu bunu yesin diye laf eden zeka özürlüdür. Ülkede adam gibi lisans denetimi olsa Ubuntu'dan kafanızı kaldıramazsınız, utanmadan neler yazıyorsunuz!

Bedava son derece güzel ve hızlı bir OS, ömür boyu güncelleme desteği. Medeni dünyada öyle Windows loader kasmakla olmuyor bu işler...
500 TL'lik Windows 7 Ultimate'i korsan kullanıp Ubuntu'ya şunu bunu yesin diye laf eden zeka özürlüdür. Ülkede adam gibi lisans denetimi olsa Ubuntu'dan kafanı...
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kelebekx3 7 yıl
Ubuntu'nun bu sürümü henüz beta olduğu için yeni kullanıcıların bu sürümü indirmesi uygun olmaz.
Son kullanıcı bunun yerine kararlı olan sürüm 11.10'u idirmeli.

Linux dağıtımları çok yeni olmadığı ve donanım üreticileri destek verdiği sürece özellikler çipset sürücülerinin tamamına yakınını ve diğer sürücüleri oldukça geniş biçimde tanımaktadır. Yeni donanımlara ait sürücüleri kullanmak için kullandığınız dağıtıma yeni çekirdeği kurmak çoklukla sorun çözebilmektedir.
@IceRulez şimdiye kadar Linux kurup çipset sürücüsü arayıp kuran hiç duymadım, siz ilk oluyorsunuz. Çipset sürücü modülleri çekirdekle beraber gelmekte.
Wi-fi kartların hangisini tanımadığını bilmiyorum, bazen modül çakışmasına ratlanması olabiliyor, ayar dosylarına eklenebilcek ufak bir kod ile bu tip sorunların çözülmesi olası.

Ekran kartınızın (Nvidia-Ati) güncel kapalı kaynak sürücülerini sisteminize X-swat deposunu ekleyip kurabilirsiniz. Olmadı sitesinden indirip yönergeleri izleyip elle kurulum imkanı da mevcut.

Anlayana...
Ubuntu'nun bu sürümü henüz beta olduğu için yeni kullanıcıların bu sürümü indirmesi uygun olmaz.Son kullanıcı bunun yerine kararlı olan sürüm 11.10'u idir...
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Fake and gay 7 yıl
beyler bu arada pardusa wine ile officem2010 kurabilir miyim?
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telliibrahim 7 yıl
Bence en iyisi 10.04. Özellikle unity midemi bulandırıyor benim, resmen ubuntudan soğuttu iki senede. Unity tablet vs için daha kullanışlı. windows da benzer şeyi yapıyor, illa görselleştirmeye çalışıyor. Halbuki ubuntuyu ubuntu yapan sadelikle kullanışlılığı birleştirmesidir. Unity dense kde daha kullanışlı bence, ama en iyisi eski gnome arayüzü
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bilonemsi 7 yıl
linux candır topraktır hayattır..
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El_domingo 7 yıl
linux yarın oburgun devamlılıgın saglayacagına inadıgım ve makul fiyatlara destek verebileecek adam gibi muhasebe programı olsa...ahada su windows u kullanırsam ne olayım....
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halisakal 7 yıl El_domingo
El_domingo

linux yarın oburgun devamlılıgın saglayacagına inadıgım ve makul fiyatlara destek verebileecek adam gibi muhasebe programı olsa...ahada su windows u kullanırsam ne olayım....

LUCA web tabanlı bulut sisteminde değil mi? linux tada kullanabilirsiniz.
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Evren Küçük 7 yıl El_domingo
El_domingo

linux yarın oburgun devamlılıgın saglayacagına inadıgım ve makul fiyatlara destek verebileecek adam gibi muhasebe programı olsa...ahada su windows u kullanırsam ne olayım....

Muhasebeden anlamam ama şu linke bakabilirsin : ozguryazilim.com.tr/...
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E_Aydin35 7 yıl
Uzun uğraşlar sonucu bu hale gelmiş denerim, emeğe saygı..
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hacı.basat 7 yıl
Oyuncular Ubuntu'ya laf etmekte haklı, sürekli oyun oynayan birisi tek bir oyun dahi açılmadığında tuhaf hereketlere girebiliyor, gözümle gördüm, işinde gücünde bir bilgisayarcı yazılımcı falan bunu anlayamayabilir yada hastalık falan diyebilir lakin durum budur, oyuncu kısmı ubuntu, pardus falan kullanamaz.
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promilius 7 yıl hacı.basat
Hasanhh

Oyuncular Ubuntu'ya laf etmekte haklı, sürekli oyun oynayan birisi tek bir oyun dahi açılmadığında tuhaf hereketlere girebiliyor, gözümle gördüm, işinde gücünde bir bilgisayarcı yazılımcı falan bunu anlayamayabilir yada hastalık falan diyebilir lakin durum budur, oyuncu kısmı ubuntu, pardus falan kullanamaz.

Kullanmasın, tamam. Ama korsan windows 7, office 2010 vs kullanıp oyunları da crackli oynadıktan sonra; "ben linux sevmiyorum yeaaa" diye atıp tutmak kaypaklıktır. Yoksa ben de biliyorum windows'u mac'ı.

Ubuntu son kullanıcı için gayet derli toplu, sıfır maliyetli bir çözümdür.
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eulogy 7 yıl

* Yıl içinde 50'den fazla çeşitte bilgisayara ubuntu kurdum yaşadığım driver sorunları toplasan 5 etmez. (Onlarıda forumunda yardım alarak 10 dakika gibi sürelerde çözdüm) Sanırım linux konusundaki bilgilerimiz 1995-2004 arasındaki önyargılı bilgilerle takılı kaldı.
* Şimdi bir zeki çıkıp mac linux tabanlı değil unix tabanlı der, ama macos'in bsd'nin ne kadar linux'ten araklama olduğunu bilmez. Sanki bunlar başladılar unix kodlarına hiç linus abiye bakmadan en baştan yarattılar. Bir arkadaşında dediği gibi bsd tabanlı ama berkeley'deki abiler zamanında freebsd'nin atasından esinlendiler. Macos sağlam kernel modifiyeli bir linux türevidir,programlarını saymazsak sistem olarak vasat bir linux türevidir bile diyebiliriz, unix diyen arkadaşlara selam olsun.
* Canoncial'in bu sıralar başını kaşıyacak vakti yok, arm tabanlı ubuntu mobil falan derken iyi kaptırdılar kendilerini, ben bu sefer unity'den daha çok kişiselleştirme seçeneği istiyodum fakat myunity ve bir kaç özellik dışında pek bir şey yok. Ama bu lts sürüm olduğu için stabilite canavarı olacaktır tahmin ediyorum.
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2smoke 7 yıl eulogy
eulogy

* Şimdi bir zeki çıkıp mac linux tabanlı değil unix tabanlı der, ama macos'in bsd'nin ne kadar linux'ten araklama olduğunu bilmez. Sanki bunlar başladılar unix kodlarına hiç linus abiye bakmadan en baştan yarattılar. Bir arkadaşında dediği gibi bsd tabanlı ama berkeley'deki abiler zamanında freebsd'nin atasından esinlendiler. Macos sağlam kernel modifiyeli bir linux türevidir,programlarını saymazsak sistem olarak vasat bir linux türevidir bile diyebiliriz, unix diyen arkadaşlara selam olsun.

Hiç bişey yazmayacaktım sırf şu kendini beğenmiş ve hiç gereği olmayan yorumun için yazayım dedim.

1. Linux unix değil unix benzeri bir yapıya sahiptir. Bknz. google :)) ne yazıyor Unix’e fikirsel ve teknik anlamda atıfta bulunarak geliştirilmiş; açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeğidir.

2. Mac os x resmi olarak UNIX sertifikalı işletim sistemidir.
3. MAC OS temeli, nextstep e dayanır, apple kendince değitirip darwin ismini vererek geliştirmiştir. mach_kernel mikro çekirdeği kullanır ki bunun Linıx çekirdeği ile alakası yoktur.
4. Apple bu işleri yaparken senin linus abin daha misket oynuyordu. Yıl 1985... Ney neyi nerden çalımış..
5. Sakın başka yerde mac os linux türevidir falan yazma burda yazdığın gibi, valla kıçıylan güler herkes.
6. 386BSD UNIX tabanlı free işletim sistemidir ve çıkış yılı 1992 dir. Senin Linus abinin kendi ifadesi ile eğer 386BSD daha evvel çıkaydı biz linux u zor çıkarırdık olmuştur. 386BSD nin temelide adından da anlaşılacağı üzere BSD ve freeBSD ye dayanır. Yani senin dediğin gibi BSD senin linus abinden bişeyler araklamamıştır, senin linus abin BSD nin çıkışı ile ilgili problemleri fırsat bilip linux u çıkarmıştır.

Gerisinide yazmıyorum. Açıkcası çokda umurumda değil neyin ne olduğu. Akşam akşam iyi geldi.

Al bunuda vereyimde, UNIX diyen arkadaşlardan da sana selam olsun..

images.macnn.com/...
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asterisk* 7 yıl
ubuntu ve linux mint kullanırken hiç sürücü aradığımı hatırlamıyorum. yeterli donanıma sahipseniz wine programıyla bir çok windows programını da rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. oyun oynamıyorsanız bence linux ile ilgili bir sorun yoktur.
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asterisk* 7 yıl
cesur0606
IceRulez@Batuist arkadaşa katılıyorum,nvidia 9800gt ekran kartının en az 2 sene eski sürümünü bulabiliyoruz linux için bu resmen saçmalıktır,hiç mi dikkat edilmiyor merak ediyorum,hadi onu geçtik wireless adaptorlerin bir çok driverı hala yok, hadi bunuda geçelim çipset driverlarına ne demeli ? bulan biri varsa haber versin,ubuntuyu 8 versiyonundan beri arada bir kullanıyorum,beğendiğim yönü ney? hiç birşey, açılış ekranı iyi güzel hızlı açılıyor,ekran kartını kurduktan sonra görüntüler sapıtıyor,hee doğru sürücüyü kurmadık ondandır ? peki kardeşi ubuntu tweakdan arayalım onu bulup kurduk aa müthiş 2 sene önceki driver, ben beğenmiyorum ya linuxu windowsun macin b000kunu yesin linux
mac ne tabanlı acaba

linux tabanlı değil bsd tabanlı olması lazım. linux tabanlı değil ama.
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promilius 7 yıl en beğenilen
500 TL'lik Windows 7 Ultimate'i korsan kullanıp Ubuntu'ya şunu bunu yesin diye laf eden zeka özürlüdür. Ülkede adam gibi lisans denetimi olsa Ubuntu'dan kafanızı kaldıramazsınız, utanmadan neler yazıyorsunuz!

Bedava son derece güzel ve hızlı bir OS, ömür boyu güncelleme desteği. Medeni dünyada öyle Windows loader kasmakla olmuyor bu işler...
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