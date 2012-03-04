Ubuntu'nun 'Precise Pangolin' beta sürümü indirmeye sunuldu

Haber Editörü
En popüler Linux sürümleri arasında sayılan Ubuntu'nun bir süredir üzerinde çalışılan alfa sürümü nihayet beta aşamasına geçti ve kullanıcıların denemesine sunuldu.
12.04 kod adlı Ubuntu'nun yeni sürümü yine bir karıncayiyenden esinlenen Precise Pangolin adını aldı ve uzun süreli yazılım desteğine (LTS) sahip. Denemeye sunulan Beta 1 sürümünün bir ay sonrasında ise Beta 2 sürümü denemeye sunulacak. Final sürümü ise 8 hafta sonra tamamlanmış olacak.
12.04 versiyonunda çekirdek sürümü 3.2.0-12.21'den 3.2.0-17.27'ye yükseldi. Sandy Bridge için RC6 erişilebilir hale geldi.
Versiyonun varsayılan müzik oynatıcısı Rhythmbox olarak değiştirildi ve Ubuntu One müzik mağazası yeniden eklendi. LibreOffice ofis yazılımları paketi 3.5 sürümüne güncellendi.
Sistem ayarlarındaki "Görünüm" paneli ile Unity'nin bazı özellikleri konfigüre edilebiliyor. Ayrıca Head-Up Display - HUD adı verilen sistem genelinde hızlı arama arayüzü de bu sürümde karşımıza çıkacak.
Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin sürümü için detaylı bilgiyi ve beta sürümlerini bu adresten edinebilirsiniz.
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Bedava son derece güzel ve hızlı bir OS, ömür boyu güncelleme desteği. Medeni dünyada öyle Windows loader kasmakla olmuyor bu işler...
Son kullanıcı bunun yerine kararlı olan sürüm 11.10'u idirmeli.
Linux dağıtımları çok yeni olmadığı ve donanım üreticileri destek verdiği sürece özellikler çipset sürücülerinin tamamına yakınını ve diğer sürücüleri oldukça geniş biçimde tanımaktadır. Yeni donanımlara ait sürücüleri kullanmak için kullandığınız dağıtıma yeni çekirdeği kurmak çoklukla sorun çözebilmektedir.
@IceRulez şimdiye kadar Linux kurup çipset sürücüsü arayıp kuran hiç duymadım, siz ilk oluyorsunuz. Çipset sürücü modülleri çekirdekle beraber gelmekte.
Wi-fi kartların hangisini tanımadığını bilmiyorum, bazen modül çakışmasına ratlanması olabiliyor, ayar dosylarına eklenebilcek ufak bir kod ile bu tip sorunların çözülmesi olası.
Ekran kartınızın (Nvidia-Ati) güncel kapalı kaynak sürücülerini sisteminize X-swat deposunu ekleyip kurabilirsiniz. Olmadı sitesinden indirip yönergeleri izleyip elle kurulum imkanı da mevcut.
Anlayana...