Ubuntu'nun 'Precise Pangolin' beta sürümü indirmeye sunuldu

En popüler Linux sürümleri arasında sayılan Ubuntu'nun bir süredir üzerinde çalışılan alfa sürümü nihayet beta aşamasına geçti ve kullanıcıların denemesine sunuldu.





12.04 kod adlı Ubuntu'nun yeni sürümü yine bir karıncayiyenden esinlenen Precise Pangolin adını aldı ve uzun süreli yazılım desteğine (LTS) sahip. Denemeye sunulan Beta 1 sürümünün bir ay sonrasında ise Beta 2 sürümü denemeye sunulacak. Final sürümü ise 8 hafta sonra tamamlanmış olacak.





12.04 versiyonunda çekirdek sürümü 3.2.0-12.21'den 3.2.0-17.27'ye yükseldi. Sandy Bridge için RC6 erişilebilir hale geldi.





Versiyonun varsayılan müzik oynatıcısı Rhythmbox olarak değiştirildi ve Ubuntu One müzik mağazası yeniden eklendi. LibreOffice ofis yazılımları paketi 3.5 sürümüne güncellendi.





Sistem ayarlarındaki "Görünüm" paneli ile Unity'nin bazı özellikleri konfigüre edilebiliyor. Ayrıca Head-Up Display - HUD adı verilen sistem genelinde hızlı arama arayüzü de bu sürümde karşımıza çıkacak.



