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Üç boyutlu yazıcı pazarına Autodesk de giriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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14
Yazıcı
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcı pazarına Autodesk de giriyor
Özellikle AutoCAD yazılımıyla tanınan büyük isimlerden Autodesk, kendi üç boyutlu yazıcısı ve açık yazılım platformu Spark'ı duyurdu.

Son dönemin en popüler teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, şuan için MakerBot ve 3D Systems gibi ufak firmaların hakimiyetinde halkla buluşuyor. Şirket CEO'su Carl Bass'ın resmi olarak yaptığı açıklama ile bu pazara giriş yapacağını duyuran Autodesk ise, kendi üç boyutlu yazıcısı ve Spark adını verdiği açık yazılım platformunu üzerinde çalışma gösteriyor. Ayrıntıları bilinmiyor olsa da önümüzdeki yıl satışa çıkacağı belirtilen yazıcı ve yazılım platformu, tahmini olarak 5000$ fiyat etiketine sahip olacak ve açık yazılım platformu Spark ile baskı süreci kolaylaştırılarak çok daha etkili hale getirilebilecek.

Şuan için 2.5 milyar dolar, yapılan araştırmalara göre ise 2018 yılında 16.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen üç boyutlu yazıcı pazarı, Autodesk ve daha önce bilgileri gelen HP gibi firmaların katılımıyla beklentilerin üzerinde bir çıkış yapabilir.


http://www.cnet.com/news/autodesk-joins-the-3d-printer-wars/ Yorum Yaz
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cmengn 5 yıl en beğenilen
Koc, sabanci fln olsam elimdeki paranin yuklu bi miktarini bu sektore yatiririm. Gelecekte bu sektorde ciddi paralar donecegi asikar. Adamlar kemik bile urettiler 3d yazicilarla. Bunu organlardan tutun da akliniza gelen hersey takip edecektir. Bunlar super gelismeler..
Koc, sabanci fln olsam elimdeki paranin yuklu bi miktarini bu sektore yatiririm. Gelecekte bu sektorde ciddi paralar donecegi asikar. Adamlar kemik bile urettil...
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blackks66 5 yıl
keske tr dende birileri bu işe girse, gelecek bu işte demedi demeyin
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mesincır 5 yıl
Çinli firmanın 3b yazıcıyla ev üretme denemeleri.

news.filehippo.com/...
yhbm.com/...
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huseyincarnege 5 yıl
neden herşey ilk çıktıhında çok uçuk rakamlarda olurki negüzel heveslenmiştim
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Lazeran 5 yıl
Üç boyutlu yazıcı ikinci sanayi devrimini başlatacak fabrikalarda dev 3B yazıcılar sayesinde uçak araba üretmeye diğer ülkeler başlayınca bizim bakanlarda türkiye bu devrimi de teğet geçti şeklinde ya da iyi bir teknoloji kullanın ama kafa yormayın şeklinde açıklamalara başlarlar.
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kımyasal 5 yıl
Bu cihazları sadece şirket bazlı düşünmemek gerek.Kendi imaj gözlüğü,anahtarlık,bardak,oyuncak,maket modellerinizi fiziksel olarak dökmek heyecan verici.Belkide bu cihazlar yetenekli,yaratıcı bireylerin ticarete atılmasını ve kendi tasarımlarını satmasını kolaylaştırır.İnsanlar ilk zamanlarda hayallerini,düşüncelerini kayalara resimler çizerek anlatmaya çalıştı.Sonrasında imkanlar değişti ve sanat ortaya çıktı ve şimdi ise imkanların daha ilerisindeyiz.
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arel.gr 5 yıl
buyursunlar,izliyoruz,sektore her giren buyursun !
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cmengn 5 yıl en beğenilen
Koc, sabanci fln olsam elimdeki paranin yuklu bi miktarini bu sektore yatiririm. Gelecekte bu sektorde ciddi paralar donecegi asikar. Adamlar kemik bile urettiler 3d yazicilarla. Bunu organlardan tutun da akliniza gelen hersey takip edecektir. Bunlar super gelismeler..
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onuralpozsoy 5 yıl cmengn
Sabancı üniversitesi 3D-printer ile organ bastı zaten.

gazetesu.sabanciuniv.edu/...
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