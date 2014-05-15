Üç boyutlu yazıcı pazarına Autodesk de giriyor

Özellikle AutoCAD yazılımıyla tanınan büyük isimlerden Autodesk, kendi üç boyutlu yazıcısı ve açık yazılım platformu Spark'ı duyurdu.





Son dönemin en popüler teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, şuan için MakerBot ve 3D Systems gibi ufak firmaların hakimiyetinde halkla buluşuyor. Şirket CEO'su Carl Bass'ın resmi olarak yaptığı açıklama ile bu pazara giriş yapacağını duyuran Autodesk ise, kendi üç boyutlu yazıcısı ve Spark adını verdiği açık yazılım platformunu üzerinde çalışma gösteriyor. Ayrıntıları bilinmiyor olsa da önümüzdeki yıl satışa çıkacağı belirtilen yazıcı ve yazılım platformu, tahmini olarak 5000$ fiyat etiketine sahip olacak ve açık yazılım platformu Spark ile baskı süreci kolaylaştırılarak çok daha etkili hale getirilebilecek.





Şuan için 2.5 milyar dolar, yapılan araştırmalara göre ise 2018 yılında 16.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen üç boyutlu yazıcı pazarı, Autodesk ve daha önce bilgileri gelen HP gibi firmaların katılımıyla beklentilerin üzerinde bir çıkış yapabilir.





http://www.cnet.com/news/autodesk-joins-the-3d-printer-wars/