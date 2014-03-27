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Üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan kafatası, 22 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan kafatası, 22 yaşındaki kadının hayatını kurtardı
Şimdilik son kullanıcıya yönelik olarak ufak firmalar tarafından geliştirilen ancak HP'den gelen haberlere göre kısa zamanda herkesin rahatça erişebileceği bir üretim tekniği haline gelmesi beklenen üç boyutlu yazıcı teknolojileri, özelikle sağlık sektöründe çok önemli bir görev üstleniyor. Bu noktada üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan kafatası, 22 yaşındaki kadının hayatını kurtararak sürecin faydalı yanını bir kez daha ortaya koyuyor.
Silah üretimi gibi kötü yanları bulunmasına rağmen son zamanlarda sağlık sektöründe parmak, el, protez göz, çene ve hatta bir ördeğin yürüyebilmesi için ayak yapımında dahi kullanılan üç boyutlu yazıcılar, bu sefer 22 yaşındaki bir Hollandalı kadın için kafatası üretiminde kullanıldı. Nadir görülen hastalığı nedeniyle kafatası olması gerekenden üç kat daha kalın (1.5cm olması gerekirken 5cm civarında) olan ve bu nedenle oluşan fazla basınçla şiddetli baş ağrısı ile hareket ve görme bozuklukları yaşayan hasta, Hollanda Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesinde yapılan 23 saatlik bir operasyon ile yaklaşık 3 ay önce üç boyutlu yazıcıyla üretilen kafatasına kavuştu ve gelen son bilgilere günlük hayatını rahatlıkla sürdürebilir sağlıklı bir duruma getirildi.
Konu hakkında ameliyat sürecinden çekilen kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Not: Video rahatsız edici bir içeriğe sahiptir. 

http://www.cnet.com/news/woman-gets-a-3d-printed-skull-and-you-can-watch/#ftag=CADf028e5a Yorum Yaz
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Biz hala kartuşta mürekkep var mı yok mu derdindeyiz
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onur01651 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper

bizde olsa, üreteceğimiz şeyleri hayal edemiyorum



Bizim millet karı üretmeye çalışır önce, robot Fatma girik geldi aklıma :D
Bradley Cooperbizde olsa, üreteceğimiz şeyleri hayal edemiyorumBizim millet karı üretme...
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fukox 5 yıl
Videoda ne var biri soylesin
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Smile Man 5 yıl
Hayırlısı be gülüm
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aycibin 5 yıl
o kadar sağlam bir malzemeyi işleyebiliyor mu gerçekten?
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sidik_lee 5 yıl
İÇERİĞE DİKKAT.
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DH Misafiri 5 yıl
Açık ameliyat ve kan görüntüsü rahatsız etmeyecekse ne rahatsız edecek afedersiniz ? Bunlardan değil de çıplaklıktan mı rahatsız olacaktık ?
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Sc Violet 5 yıl
Daha çok silah sanayinde kullanılırsa kötü olur.
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tahir40 5 yıl
Birgün evlerimiz bile dev 3d yazılılarla yapılacak, malzeme israfı olmaksızın. Bknz. Venus project
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OverClocK1ng 5 yıl
Kadının hastalığının adı: Nato kafa nato mermer.
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nightdrive 5 yıl
videoda kafatası yarılmış, beyni gözüken ve ameliyat masasında yatan 1 insan. yeşil önlük giymiş 5 doktor 1 mavi önlüklü hemşire 1 kamera kullanan adam var.ve hepsi hollanda aksanı ile almanca konuşuyor masadaki eleman hariç.
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ganja77 5 yıl
rahatsız edici içerik dediğiniz bu mu?
bende kadının açık saçık bir yeri var sandım
beyin lan alt tarafı insan beyni görmekten rahatsız mı oluyorsunuz
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FlyingUnderpants 5 yıl
Hollandali plastikten kafa tasi uretiyor, ulkede bu gelismeyi izleyecegimiz youtube bile kapali. Tam yobaz bir millet olduk.
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thestell 5 yıl
Chrome olmasa haberdeki videoyu bile izleyemeyeceğiz.
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emresalvation 5 yıl
adamlara bakarmısın sanki apandıs amelıyatı yapıyor. kadının kafayı sökmüşler:D
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