Üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan kafatası, 22 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

Şimdilik son kullanıcıya yönelik olarak ufak firmalar tarafından geliştirilen ancak HP'den gelen haberlere göre kısa zamanda herkesin rahatça erişebileceği bir üretim tekniği haline gelmesi beklenen üç boyutlu yazıcı teknolojileri, özelikle sağlık sektöründe çok önemli bir görev üstleniyor. Bu noktada üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan kafatası, 22 yaşındaki kadının hayatını kurtararak sürecin faydalı yanını bir kez daha ortaya koyuyor.

Silah üretimi gibi kötü yanları bulunmasına rağmen son zamanlarda sağlık sektöründe parmak, el, protez göz, çene ve hatta bir ördeğin yürüyebilmesi için ayak yapımında dahi kullanılan üç boyutlu yazıcılar, bu sefer 22 yaşındaki bir Hollandalı kadın için kafatası üretiminde kullanıldı. Nadir görülen hastalığı nedeniyle kafatası olması gerekenden üç kat daha kalın (1.5cm olması gerekirken 5cm civarında) olan ve bu nedenle oluşan fazla basınçla şiddetli baş ağrısı ile hareket ve görme bozuklukları yaşayan hasta, Hollanda Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesinde yapılan 23 saatlik bir operasyon ile yaklaşık 3 ay önce üç boyutlu yazıcıyla üretilen kafatasına kavuştu ve gelen son bilgilere günlük hayatını rahatlıkla sürdürebilir sağlıklı bir duruma getirildi.

Konu hakkında ameliyat sürecinden çekilen kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Not: Video rahatsız edici bir içeriğe sahiptir.

http://www.cnet.com/news/woman-gets-a-3d-printed-skull-and-you-can-watch/#ftag=CADf028e5a