Üç boyutlu yazıcıyla üretilen hava aracı, 24 saat içerisinde uçuşa hazır hale gelebiliyor

Son yılların en gözde üretim teknikleri arasındaki yerini sağlamlaştıran ve birçok alana hızlıca uyum sağlayan üç boyutlu baskı teknolojisi, son dönemin bir diğer popüler ürünlerinden insansız hava araçlarının üretimini de kolaylaştırıyor.

Bu doğrultuda Sheffield Üniversitesi İleri İmalat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan prototip insansız hava aracı, üç boyutlu yazıcıyla ABS plastik kullanılarak 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde basılarak uçuşa hazır hale getirilebiliyor. Plastik malzeme nedeniyle oldukça ucuza mal edilen araç, yaklaşık 1.5 metre çapa ve 2kg ağırlık seviyesine sahip. Şimdilik üzerinde herhangi bir motor barındırmayan ve planör gibi uçuş yapan prototip insansız hava aracının, bu haline rağmen üzerinde kamera taşıyarak farklı görüntüler alabildiği ve ilerleyen dönemde elektrik kanallı fan tahrik sistemi, GPS ve farklı kontrol sistemlerine de kavuşacağı belirtiliyor. Herhangi bir destek yapısına ihtiyaç duymadan 9 parça halinde üretilen araç, özellikle keşif veya arama amaçlı görevlerde "gözden çıkartılabilir" şekilde bir kullanım yapısı vaat ediyor ve başka açıdan bakmak gerekirse örneğin, insansız hava aracının taşınması yerine gidilen bölgede üretilmesinin (Sadece ABS plastik ile yazıcı gerekiyor ve bilindiği üzere artık birçok üniversite bünyesinde üç boyutlu baskı sistemleri bulunuyor), özellikle kıtalar arası çalışan bilim insanlarına büyük bir kolaylık getirebileceği söyleniyor.

Üzerinde çalışmaları devam eden prototip insansız hava aracı hakkında hazırlanan kısa uçuş videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geek.com/chips/3d-printed-uav-can-be-assembled-and-flying-in-under-24-hours-1589657/