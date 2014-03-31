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Üç boyutlu yazıcıyla üretilen hava aracı, 24 saat içerisinde uçuşa hazır hale gelebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcıyla üretilen hava aracı, 24 saat içerisinde uçuşa hazır hale gelebiliyor
Son yılların en gözde üretim teknikleri arasındaki yerini sağlamlaştıran ve birçok alana hızlıca uyum sağlayan üç boyutlu baskı teknolojisi, son dönemin bir diğer popüler ürünlerinden insansız hava araçlarının üretimini de kolaylaştırıyor.
Bu doğrultuda Sheffield Üniversitesi İleri İmalat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan prototip insansız hava aracı, üç boyutlu yazıcıyla ABS plastik kullanılarak 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde basılarak uçuşa hazır hale getirilebiliyor. Plastik malzeme nedeniyle oldukça ucuza mal edilen araç, yaklaşık 1.5 metre çapa ve 2kg ağırlık seviyesine sahip. Şimdilik üzerinde herhangi bir motor barındırmayan ve planör gibi uçuş yapan prototip insansız hava aracının, bu haline rağmen üzerinde kamera taşıyarak farklı görüntüler alabildiği ve ilerleyen dönemde elektrik kanallı fan tahrik sistemi, GPS ve farklı kontrol sistemlerine de kavuşacağı belirtiliyor. Herhangi bir destek yapısına ihtiyaç duymadan 9 parça halinde üretilen araç, özellikle keşif veya arama amaçlı görevlerde "gözden çıkartılabilir" şekilde bir kullanım yapısı vaat ediyor ve başka açıdan bakmak gerekirse örneğin, insansız hava aracının taşınması yerine gidilen bölgede üretilmesinin (Sadece ABS plastik ile yazıcı gerekiyor ve bilindiği üzere artık birçok üniversite bünyesinde üç boyutlu baskı sistemleri bulunuyor), özellikle kıtalar arası çalışan bilim insanlarına büyük bir kolaylık getirebileceği söyleniyor.
Üzerinde çalışmaları devam eden prototip insansız hava aracı hakkında hazırlanan kısa uçuş videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Üç boyutlu yazıcıyla üretilen hava aracı, 24 saat içerisinde uçuşa hazır hale gelebiliyor

http://www.geek.com/chips/3d-printed-uav-can-be-assembled-and-flying-in-under-24-hours-1589657/ Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen bukalemun_07
bukalemun_07
insan oğlu neler yapıyor yaa

Ama bir kuşa bakınca yaratan gelmez aklına...




































bukalemun_07insan oğlu neler yapıyor yaaAma bir kuşa bakınca yaratan gelmez aklına...
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alperenxx 5 yıl
3 boyutlu yazıcılar tam anlamıyla devrim yarattı artık herkesin evi atölye gibi olur
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pogomania 5 yıl
zamanında nasıl matbaada geç kaldıysak sanırım 3D yazıcıda da geri kalacağız ülke olarak! atı alan üsküadara gidiyo :)
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alemburda34 5 yıl
Abs valiz bavullarda kullanılan bir malzeme sert valizlerdeki aynı malzemeyi kullanmışlar
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DH Misafiri 5 yıl
10 yıl içinde evlere girer ve internet ortamında tasarımlar paylaşılır duruma gelir.
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alperenxx 5 yıl
3 boyutlu yazıcılar tam anlamıyla devrim yarattı artık herkesin evi atölye gibi olur
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bukalemun_07 5 yıl
insan oğlu neler yapıyor yaa
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fukox 5 yıl bukalemun_07
bukalemun_07
insan oğlu neler yapıyor yaa

Ama bir kuşa bakınca yaratan gelmez aklına...




































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