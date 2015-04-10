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Üç farklı renk seçeneğiyle 12-inç'lik Apple Macbook ülkemizde satışa sunuldu

4 yıl
3,3b
1
47
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç farklı renk seçeneğiyle 12-inç'lik Apple Macbook ülkemizde satışa sunuldu

Apple'ın kısa süre önce Macbook Air ve Macbook Pro'dan ayrı olarak duyurusunu yaptığı yeni dizüstü bilgisayarı 12-inç'lik Macbook, resmi olarak dünya ile aynı zamanda ülkemizde de satışa sunuldu.
En dikkat çekici özellikleri arasında 12-inç'lik Retina ekranı, yeni kelebek tarzı klavye mekanizması, basınç hassasiyetine sahip Force Touch trackpad birimi ve farklı işlevleri bulunan tek bir USB-C girişine sahip olması yer alan Macbook, Apple'ın resmi Türkiye çevrimiçi satış kanalı üzerinde gümüş, altın ve uzay girisi renkleriyle yer aldı.
İki farklı versiyon halinde elde edilebilen bilgisayarın 256 GB PCIe tabanlı tümleşik flaş depolama, 1.1 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci (2.4 GHz’e kadar Turbo Boost), 8 GB bellek ve Intel HD Graphics 5300 grafik birimli versiyonu 4.299,00 TL (477,67 TL x 9 aya kadar taksit veya 4.127,04 TL havale fiyatı), 512 GB PCIe tabanlı tümleşik flaş depolama, 1.2 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci (2.6 GHz’e kadar Turbo Boost), 8 GB bellek ve Intel HD Graphics 5300 grafik birimli versiyonu ise 5.299,00 TL (588,78 TL x 9 aya kadar taksit veya 5.087,04 TL havale fiyatı) fiyat etiketlerine sahip.
Apple, 12-inç'lik yeni Macbook modelini satın alan kullanıcılara ücretsiz olarak "3-4 hafta" gönderim süresi içerisinde teslim ediyor. Satın alma sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook Yorum Yaz
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Morphinz 4 yıl en beğenilen
1.1 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci - 8 GB bellek ve Intel HD Graphics 5300 grafik birimi

4.299,00 TL


4.299,00 TL


4.299,00 TL




Bu cihazı alanın aklından şüphe ederim. Apple'da bunu yapan mühendis olsam gene almam.
1.1 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci - 8 GB bellek ve Intel HD Graphics 5300 grafik birimi4.299,00 TL...
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dreampowder 4 yıl
"Abi şimdi biz bi bilgisayar yapalım, ipad gibi hafif olsun, macbook air gibi de tam işletim sistemi kullanalım, ama öyle bir işlemci koyalımki ikisinin de yaptığı işi yarım yamalak yapsın"

Bu bilgisayardan daha hızlı android telefonlar var. Bana bile bunu dedirttiniz lan
"Abi şimdi biz bi bilgisayar yapalım, ipad gibi hafif olsun, macbook air gibi de tam işletim sistemi kullanalım, ama öyle bir işlemci koyalımki ikisinin de yap...
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Gordon Gekko 4 yıl
hahahaha fiyata bak
apple iyice abarttı arkadaş yani bu fiyata şunu almanın ne gibi bir mantığı olabilir macbookpro al nedir şimdi bu? Sen git 1 tane usb-c koy "dehşet tasarım yaptık haa biz bunu en az 4000'e iteleriz", "usb-c koyalım 1 tane olsun hatta şarjıda ordan alsın iyice paralarıyla rezil olsunlar
"

nerden tutarsan elinde kalacak bir notebook
hahahaha fiyata bakapple iyice abarttı arkadaş yani bu fiyata şunu almanın ne gibi bir mantığı olabilir macbookpro al nedir şimdi bu? Sen git 1 tane ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ecekent 4 yıl
Bu kadar fiyattan pahadan söz ederken bu ürüne bu meblağ fazla değil mi?
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Parallel Killer 4 yıl
almayın aldırmayın
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cobanmahmut 4 yıl
Alırsınız
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Gl4dius 4 yıl
Evet dostlar her apple haberinde olduğu gibi zenginin parası fakirinin çenesini epeyi bir yormuşa benziyor apple ürünleri için durumu şöyle özetleyebiliriz herhalde
iPhone 6 + Macbook + Apple Watch = Araba denklemi çokta yanlış değil sanki :)
Ürünler zaten fiyat olarak biraz yüksek bide ülkemizdeki muhteşem dolar kuruda eklenince harika bir hal alıyor bizim için sorun yoktur ama operatörlerden 36 ay taksitle alırız iphone 6 plus'ı gider ihtiyaç kredisi çeker macbook air de alırız sonrada beleş internet ararız ödemeli atarız sağa sola
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mafaky 4 yıl
Bu arada, kimse (benim gibi) yanılmasın: bu yeni ince/hafif/seksi 12" rMB'lar henüz TR'deki Applestore'larda TEŞHİR ÜRÜNÜ olarak bile yer almış değil!... Apple On-Line Store'dan, bilinen fiyatlarla sipariş verilebiliyor ve teslim süresi olarak da TR için 4-6 hafta olarak belirtiliyor. (Başlığı başlatan editör bu süeyi 3-4 hafta olarak belirtmiş; demek ki başta durum öyleydi ama şimdi süreyi de uzatmışlar!....)

Sonuçta siparişiniz Çin'deki fabrikada üretilip TR'ye gönderiliyor. Ama bu siparişiniz, özel konfigürasyonlu bir MBA veya rMBP, ya da bir iMac olsa da aynı olay. Ama bunlar 3-5 gün içinde, bilemediniz 10 gün içinde kapınıza gelebiliyor. Demek ki bu yeni 12" rMB'ların üretiminde ve lojistiğinde bir yavaşlık ya da farklılık var!...

Amerika'da siparişte bulunanlar (Mac Rumors'tan görebildiklerim...) de benzer bilgiler (6 hafta olmasa bile...) içeriyor!...
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MURATSPLAT 4 yıl
Apple fiyatları abartıldığı kadar pahalı değil. O makinedeki ekran kalitesini alın, tasarımı ve malzeme ve işçilik kalitesini diğer makinelerle karşılaştırın ondan sonra konuşun.

Günde ortalama 8 saat ekran başında zamanınız geçiyorsa APPLE cihazılarını tek geçerim. Aynı kalitedeki PC'lerin fiyatlarının APPLE bilgisayarlarıyla aynı. Bir artısı var rezil bir işletim sistemi olan windows kullanmıyorsunuz. Demir gibi MacOsx kullanıyorsunuz.

Kalite tasarım ve sorunlara çözüm üretmek bedava değildir. Biz basit bir web uygulaması yaparken canımız çıkıyor. Adamlar hem bilgisayar üretiyor ve onun üzerinde saat gibi çalışan bir işletim sistemi(bu en zorudur) yazıyorlar. Bu işler kolay değildir.

1400 TL laptop aldım. Lenovo Thinkpad'di modeli. Fan sesi kasasının boyasının atması gibi nedenlerle makineden soğudum. Testleri çalıştırdığında makinin fanı uçuşa geçiyor. Dİyeceksiniz ki 1400 TL makineden ne olur. O zaman da ben şunu derim: bir makineye 3000-4000 tl verip üründe sorun çıktığında, satış sonrası desteği berbat olan Asus, Lenovo gibi firmalarla niye macera yaşayayım.

IMac, Macbook, gibi makinelerin malzeme kalitesi ve işçiliği on numaradır. KISS prensibi ile uygulamaları yaparlar. Gereksiz işerle sizi uğraştırmaz. Satış sonrası desteği iyidir. Ben mağdur edilenini duymadım. MacOsx sizi windows gibi kanser yapmaz yaptığınız işe yoğunlaşırsınız.

Hayatında zaman yönetimi önemli olanlar için kaliteli hizmet ve ürün ucuzundan daha ucuza mal olur.

Dikkat edin buraya kadar yok işlemci şu kadar ram bu kadar demedim. Zira beni ilgilendirmiyor..
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4w3e 4 yıl
Zengilenler alamaz
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silversmith 4 yıl
Fansız olması ilk adım yeni işlemciler için. Gerçekten diğer işletim sistemi fan gerektirmeyen işlemci modellerinde ne kadar verimli çalışıyor bu da ayrı bir merak konusu! W10'u bekliyoruz!
Fansız dizüstülerin kat edeceği yol, en az 2-3 yıl. Gerçek anlamda fansız bir bilgisayar için işlemcilerin işlem gücü şimdilik yetersiz gibi görünüyor! 10NM tamam da daha aşağısı için yatırımların yeni yapılıyor olması bunu düşündürüyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Amerika ve Turkiye fiyatlari arasinda 900 TL var
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mafaky 4 yıl
Bu ürün için TR'de konulmuş olan 4.299 TL'lik fiyat normaldir. Apple Dolar Endeksli fiyat uygulanıyor, yani günlük satış fiyatları günlük dolar kuruna endeksli değil.

Amerika'daki perakende satış fiyatının üzerine %18 ilave edip, bunu da 2.8 ile çarparsanız zaten 4.299 TL'ye geliyorsunuz. Dolar zaten 2.55-2.60 çizgisinde seyrediyor; bunu 2.8 olarak alırsanız iyi kötü yıl sonuna kadar götürecek bir çarpan olur...

Mantıklı olmayan, Amerika'da lanse edilmiş olan $ 1.299'luk olan fiyattır.

Ama bu noktada Apple denemek amacıyla bir kumar oynamakta belli ki. Zamanında da (galiba 2008'di...) tek USB2.0 portu olan MBA da bir dünya parasına lanse edildiğinde ortalık toz duman olmuş, itirazlar haykırışların bini bir para ama sonrasında fiyatlar rayına oturmuş... Şimdi bu tekrardan yaşanacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Tamam tek usb saçmalık, tamam fiyat aşırı uçuk falan da. Bu işlemciyi bu kadar yerden yere vurmayın. Böylesi düşük güç tüketimiyle verdiği performans konusunda rakipsiz.
notebookcheck.net/...
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ismailkaya27 4 yıl
Gereksiz pahali cihaz 2000 3000 bile cok olur.. milli geliri 10 bin dolar civarı olan ülkede 4300 e bunu satmak Akıl kârı degil..
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