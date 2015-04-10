Üç farklı renk seçeneğiyle 12-inç'lik Apple Macbook ülkemizde satışa sunuldu

Apple'ın kısa süre önce Macbook Air ve Macbook Pro'dan ayrı olarak duyurusunu yaptığı yeni dizüstü bilgisayarı 12-inç'lik Macbook, resmi olarak dünya ile aynı zamanda ülkemizde de satışa sunuldu.

En dikkat çekici özellikleri arasında 12-inç'lik Retina ekranı, yeni kelebek tarzı klavye mekanizması, basınç hassasiyetine sahip Force Touch trackpad birimi ve farklı işlevleri bulunan tek bir USB-C girişine sahip olması yer alan Macbook, Apple'ın resmi Türkiye çevrimiçi satış kanalı üzerinde gümüş, altın ve uzay girisi renkleriyle yer aldı.

İki farklı versiyon halinde elde edilebilen bilgisayarın 256 GB PCIe tabanlı tümleşik flaş depolama, 1.1 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci (2.4 GHz’e kadar Turbo Boost), 8 GB bellek ve Intel HD Graphics 5300 grafik birimli versiyonu 4.299,00 TL (477,67 TL x 9 aya kadar taksit veya 4.127,04 TL havale fiyatı), 512 GB PCIe tabanlı tümleşik flaş depolama, 1.2 GHz çift çekirdekli Intel Core M işlemci (2.6 GHz’e kadar Turbo Boost), 8 GB bellek ve Intel HD Graphics 5300 grafik birimli versiyonu ise 5.299,00 TL (588,78 TL x 9 aya kadar taksit veya 5.087,04 TL havale fiyatı) fiyat etiketlerine sahip.

Apple, 12-inç'lik yeni Macbook modelini satın alan kullanıcılara ücretsiz olarak "3-4 hafta" gönderim süresi içerisinde teslim ediyor. Satın alma sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook