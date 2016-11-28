Uçaklarda geniş bant internet devri başlıyor

Edinilen bilgilere göre "S Bant" adı verilen havacılık projesiyle birlikte uçaklarda 75 megabite kadar internet bağlantısı sunulması hedefleniyor. Avrupa Birliği’ni kapsayan ve 2017'nin ortalarında hayata geçirilmesi planlanan projeye katılmak isteyen Türkiye'de ise Türksat ve Inmarsat çeşitli girişimlere başladı.

Ülkemizde hava taşıtlarında internet hizmeti konusunda gerekli düzenlemeler ilk olarak 2012 yılında KU-Band için, kısa süre önce ise KA-Band uydu sistemleri için gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 sene önce, 2009'da GSM 1800 mobil telefon hizmetinde düzenlemeye giden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) şu an 3 yetkili işletmecisi yer alıyor.

THY, 2012 yılında test sürecini başlattı

Türkye'de kayıtlı şekilde hizmet veren havacılık şirketleri İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) ve Uydu Haberleşme Hizmeti (UHH) yetkilendirmelerini aldıktan sonra "Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumuna İlişkin Bilgi Formu"nu doldurarak internet bağlantısı için izin alabiliyor. Yabancı ülkelere kayıtlı hava taşıtları ise benzer bir izin sürecinden geçtikten sonra aynı hizmeti sunabiliyorlar.

Uçaklarda internet dönemi Türk Hava Yolları'nda 2012 yılında test süreciyle başladı ve 2014 yılında tam anlamıyla hayata geçirildi. İnternet hizmeti Business sınıfı yolculara ücretsiz iken diğer yolcular ise saati 9.99 dolar, günlüğü ise 14.99 dolar karşılığında kullanabiliyorlar.