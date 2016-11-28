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Uçaklarda geniş bant internet devri başlıyor

2017 yılında uçaklarda 75 megabite varan hızlarda internet hizmeti verecek olan AB ülkelerinin yanı sıra ülkemizde de Türksat ve Inmarsat benzer bir çalışma için düğmeye bastı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Edinilen bilgilere göre "S Bant" adı verilen havacılık projesiyle birlikte uçaklarda 75 megabite kadar internet bağlantısı sunulması hedefleniyor. Avrupa Birliği’ni kapsayan ve 2017'nin ortalarında hayata geçirilmesi planlanan projeye katılmak isteyen Türkiye'de ise Türksat ve Inmarsat çeşitli girişimlere başladı.
Ülkemizde hava taşıtlarında internet hizmeti konusunda gerekli düzenlemeler ilk olarak 2012 yılında KU-Band için, kısa süre önce ise KA-Band uydu sistemleri için gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 sene önce, 2009'da GSM 1800 mobil telefon hizmetinde düzenlemeye giden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) şu an 3 yetkili işletmecisi yer alıyor.

THY, 2012 yılında test sürecini başlattı 

Türkye'de kayıtlı şekilde hizmet veren havacılık şirketleri İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) ve Uydu Haberleşme Hizmeti (UHH) yetkilendirmelerini aldıktan sonra "Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumuna İlişkin Bilgi Formu"nu doldurarak internet bağlantısı için izin alabiliyor. Yabancı ülkelere kayıtlı hava taşıtları ise benzer bir izin sürecinden geçtikten sonra aynı hizmeti sunabiliyorlar.
Uçaklarda internet dönemi Türk Hava Yolları'nda 2012 yılında test süreciyle başladı ve 2014 yılında tam anlamıyla hayata geçirildi. İnternet hizmeti Business sınıfı yolculara ücretsiz iken diğer yolcular ise saati 9.99 dolar, günlüğü ise 14.99 dolar karşılığında kullanabiliyorlar. 

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BigEng 2 yıl en beğenilen
Şehirlerarası otobüsdekiler gibi olmasında . Şuana kadar bir kez bile doğru dürüst internete girip dolanabildiğimi hatırlamıyorum :D
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Gencbeyiin 2 yıl
1 hours : Dolar bazında fiyat neyse onu tl olarak ister.
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malifural 2 yıl
saati 10 dolar (38.6 tl )
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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım...
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mcrew 2 yıl
bu yeni bir şey değil ki
Türk Hava Yolları'nın geniş gövde uçaklarının büyük bir kısmında internet erişimi yıllardır var.
Ayrıca THY'de yok ama çok büyük hava yolu şirketlerinde gsm oparatörleri tarafından kurulan sistemler sayesinde uçak içinde telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Kısacası telefonunuz çekiyor.
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malifural 2 yıl
pegasus herhalde 30 tl ye wifi şifresini de satar. şaka gibi 2016 olmuş hala 1980 yılında üretilmiş uçaklarla uçuyoruz. kendi yolcu uçağımızı üretmemiz şart.1980 yılında üretilen uçaklarda cep telefonu teknolojisi ağır kaçıyor tabiki. bazen irandan gelen uçaklara bakıyordum rus yapımı demode görünümlü uçaklar diye düşünüyordum, yurt dışında başka hava yollarının uçaklarını kullanınca bizimkilerin de muz cumhuriyetlerinin kinden farkı olmadığını gördüm üzücü.
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Holy-Ghost 2 yıl
olacakta nolcak parayla kullanılabilir olucak uçaklardaki menüler fiyatları malum ya da havaalanlarındaki restorantların
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BigEng 2 yıl en beğenilen
Şehirlerarası otobüsdekiler gibi olmasında . Şuana kadar bir kez bile doğru dürüst internete girip dolanabildiğimi hatırlamıyorum :D
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