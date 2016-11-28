Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor

Her ne kadar tarayıcı denildiğinde akıllara genellikle Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gelse de aslında pazarda yüzlerce alternatif seçenek mevcut. Bunlardan birisi olan ve yetenekleriyle rakiplerinden sıyrılmayı başaran -Opera’nın kurucularından Jon von Tetzchner’ın geliştirici ekip arasında yer aldığı- Vivaldi iseson güncellemesiyle oldukça ilginç bir özelliğe daha kavuştu.

1.5 sürümüyle renk değiştirebilen Philips Hue ampulleri kontrol yeteneği kazanan uygulama, görüntülenen web sitesinin hakim rengine göre ampullerin rengini anlık şekilde değiştiriyor. Günümüzde kimi akıllı televizyonlarda da mevcut bu sistem sayesinde izlenen içerikle genel anlamda bütünlük oluşturulması sağlanıyor.

Herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan ampul rengini değiştirebilen tarayıcının tek şartı sadece aynı kablosuz ağa bağlanmış olmak. Philips Hue için yerleşik destek sunan ilk tarayıcı ünvanına sahip Vivaldi, diğer taraftan sekmeleri gruplandırma, hızlı not alma ve okuyucu moduna da kavuştu.