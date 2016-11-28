Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor

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Her ne kadar tarayıcı denildiğinde akıllara genellikle Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gelse de aslında pazarda yüzlerce alternatif seçenek mevcut. Bunlardan birisi olan ve yetenekleriyle rakiplerinden sıyrılmayı başaran -Opera’nın kurucularından Jon von Tetzchner’ın geliştirici ekip arasında yer aldığı- Vivaldi iseson güncellemesiyle oldukça ilginç bir özelliğe daha kavuştu.
1.5 sürümüyle renk değiştirebilen Philips Hue ampulleri kontrol yeteneği kazanan uygulama, görüntülenen web sitesinin hakim rengine göre ampullerin rengini anlık şekilde değiştiriyor. Günümüzde kimi akıllı televizyonlarda da mevcut bu sistem sayesinde izlenen içerikle genel anlamda bütünlük oluşturulması sağlanıyor.
Herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan ampul rengini değiştirebilen tarayıcının tek şartı sadece aynı kablosuz ağa bağlanmış olmak. Philips Hue için yerleşik destek sunan ilk tarayıcı ünvanına sahip Vivaldi, diğer taraftan sekmeleri gruplandırma, hızlı not alma ve okuyucu moduna da kavuştu.
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Vivaldi 1.5.658.56 Final Windows 64-Bit
Vivaldi 1.5.658.56 Final Mac
Vivaldi 1.5.658.56 Final Linux 32-Bit (DEB)
Vivaldi 1.5.658.56 Final Linux 64-Bit (DEB)
İngiliz dili ve edebiyatı mı okudun ?
Türk Dili ve Edebiyatı mı ?
Belli ki sen kendi yaptığın şeyi başkası yapıyormuş gibi yazıp söyleyip kendine bir hak bir dava kazanamaya çalışıyorsun!
Beyni kullan derken bu açıkça belli oluyor ki sen kullanmamışsın.Türkçe bilgin kıt.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışanlardansın!
Türkçe bilmeden buralara klavyenin tuşlarına basıp yazı yazabilmeyi başarman da ilginç.
Beyni güzel kullan derken senin ağzından böyle birşey çıkması senin birşeyin güzel olduğunu görüp anlayabilmen oldukça zor zira yeni güncelleme doğrudur derken buradaki çirkinliği görememişsin.
İnsanlara beynini kullan demeden önce sen biraz araştır Türkçeyi öğren beynini kullanabiiyorsan !
Uzatma!
Güncel, zaten yeni demek.Neden Türkçe Katili olmaya sevdalısın ?
Lütfen, Türkçeyi güzel kullan...
Yeni guncelleme dogru kullanim.
"Latest Update" demek istiyor.
Son guncelleme deseydi daha dogru olurdu ama yeni guncelleme de yanlis degil.
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