Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor

Günümüz popüler internet tarayıcılarına alternatif olarak geliştirilen Vivaldi, yeni güncellemesiyle birlikte artık Philips ampullerin rengini ziyaret edilen web sitesine uygun şekilde değiştiriyor.
2 yıl
2,1b
1
10
Tarayıcılar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Her ne kadar tarayıcı denildiğinde akıllara genellikle Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gelse de aslında pazarda yüzlerce alternatif seçenek mevcut. Bunlardan birisi olan ve yetenekleriyle rakiplerinden sıyrılmayı başaran -Opera’nın kurucularından Jon von Tetzchner’ın geliştirici ekip arasında yer aldığı- Vivaldi iseson güncellemesiyle oldukça ilginç bir özelliğe daha kavuştu.
1.5 sürümüyle renk değiştirebilen Philips Hue ampulleri kontrol yeteneği kazanan uygulama, görüntülenen web sitesinin hakim rengine göre ampullerin rengini anlık şekilde değiştiriyor. Günümüzde kimi akıllı televizyonlarda da mevcut bu sistem sayesinde izlenen içerikle genel anlamda bütünlük oluşturulması sağlanıyor.
Herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan ampul rengini değiştirebilen tarayıcının tek şartı sadece aynı kablosuz ağa bağlanmış olmak. Philips Hue için yerleşik destek sunan ilk tarayıcı ünvanına sahip Vivaldi, diğer taraftan sekmeleri gruplandırma, hızlı not alma ve okuyucu moduna da kavuştu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Gereksiz özellikler vol.274521
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 2 yıl
Yeni güncelleme doğru çeviri, doğru kullanım. Güncel ayrı, güncelleme ayrı water su watermelon karpuz demek mesela. New upgrade nasıl çevirilmeli sence ? Neden insanları yargılamaya bu kadar sevdalısın "kurttan" kardeşim. Beyni güzel kullan.
Yeni güncelleme doğru çeviri, doğru kullanım. Güncel ayrı, güncelleme ayrı water su watermelon karpuz demek mesela. New upgrade nasıl çevirilmeli sence ? Neden ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
Sekme kısmı düzelsin bütün tarayıcılar berbat bu konuda yoksa görüntüsü gök kuşağı olsa banana kullanım kolaylığı getirsin dokunmatik ekranı desteklesin mesela...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenshin3d 2 yıl
hah işte böyle bir browser arıyordum bende. hue benimle alakalı değil ama şu tab stacking özelliği çok iyi oldu, 21:9 ekranda çok işe yarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 2 yıl
Yeni güncelleme doğru çeviri, doğru kullanım. Güncel ayrı, güncelleme ayrı water su watermelon karpuz demek mesela. New upgrade nasıl çevirilmeli sence ? Neden insanları yargılamaya bu kadar sevdalısın "kurttan" kardeşim. Beyni güzel kullan.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurttan 2 yıl a_y_k_u_t
Birebir kelimeleri çevirip anlam oluşturmaya çalışman gülünç olmuş herkes bilir yabancı dilin böyle çevrilemyeceğini çevrilse bile orda ki anlamı burda yakalayamayacağı açıkca ortada iken.Hangi bilginle yeni güncelleme doğrudur diyebiliyorsun ?
İngiliz dili ve edebiyatı mı okudun ?
Türk Dili ve Edebiyatı mı ?
Belli ki sen kendi yaptığın şeyi başkası yapıyormuş gibi yazıp söyleyip kendine bir hak bir dava kazanamaya çalışıyorsun!
Beyni kullan derken bu açıkça belli oluyor ki sen kullanmamışsın.Türkçe bilgin kıt.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışanlardansın!
Türkçe bilmeden buralara klavyenin tuşlarına basıp yazı yazabilmeyi başarman da ilginç.
Beyni güzel kullan derken senin ağzından böyle birşey çıkması senin birşeyin güzel olduğunu görüp anlayabilmen oldukça zor zira yeni güncelleme doğrudur derken buradaki çirkinliği görememişsin.
İnsanlara beynini kullan demeden önce sen biraz araştır Türkçeyi öğren beynini kullanabiiyorsan !
Uzatma!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Bizim apmpullere bişe yapamıyor mu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurttan 2 yıl
"yeni güncellemesiyle " ne demek "Cihan Pehlivan" kardeşim ?
Güncel, zaten yeni demek.Neden Türkçe Katili olmaya sevdalısın ?
Lütfen, Türkçeyi güzel kullan...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 2 yıl kurttan
kurttan
"yeni güncellemesiyle " ne demek "Cihan Pehlivan" kardeşim ?
Güncel, zaten yeni demek.Neden Türkçe Katili olmaya sevdalısın ?
Lütfen, Türkçeyi güzel kullan...

Yeni guncelleme dogru kullanim.
"Latest Update" demek istiyor.
Son guncelleme deseydi daha dogru olurdu ama yeni guncelleme de yanlis degil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PaTRaiN1 2 yıl
1 hafta sonunda çeviri yapabilmeşsiniz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Gereksiz özellikler vol.274521
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2138 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vivaldi, philips hue ve
4 etiket daha internet tarayıcı Tarayıcılar Yazılım Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 3D yazıcı ile oluşturulmuş 700 beygirlik süper otomobil 2 yıl Nvidia'dan yeni sürücü 2 yıl Apple kavisli OLED ekranlı model dahil 10'dan fazla iPhone prototipi test ediyor 2 yıl Volkswagen Arteon'un detayları ve tasarımı gün yüzüne çıktı 2 yıl Apple MacBook Pro Touchbar kutusundan çıkıyor, işte ilk izlenimler 2 yıl GE'den hidroelektrik santrallerinin verimliliğini arttıracak yeni sistem 2 yıl Yeni bir şantaj virüsüne dikkat 2 yıl Gear.Club ile eğlence hızlanıyor 2 yıl Yerli robotlar yarışıyor "Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları" 2 yıl Sağlık sektöründe dev adım: 3D yazıcılarla canlı doku üretme hamlesi 2 yıl Japonya'da gündem siber saldırılar: Ülke saldırılara karşı savunmasız mı? 2 yıl Sanal gerçeklik cadde mağazalarının yerini alabilir 2 yıl Finlandiya'dan elektrikli araçlara büyük teşvik 2 yıl Sinir bozucu drone'lar için bazuka geldi 2 yıl Galaxy S8'in yapay zeka asistanı ödeme de yapabilecek 2 yıl Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak 2 yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübünden güvenlik temalı hackathon 2 yıl Samsung bölünüyor mu? 2 yıl Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek 2 yıl İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vivaldi görüntülediğiniz siteye göre ampullerin rengini değiştiriyor Sonraki Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda 2 yıl On binlerce liralık külçe altın hidrolik preste ezilirse ne olur? 2 yıl Geçtiğimiz hafta 2 milyon Playstation 4 satıldı 2 yıl Uçaklarda geniş bant internet devri başlıyor 2 yıl Renault'dan İsviçre'ye elektrikli araç önerisi 2 yıl Samsung Galaxy S8’in maliyeti yükseliyor 2 yıl Savaş uçağında OnePlus 3T kutu açılışı 2 yıl Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü 2 yıl BMW i3 2017'de yenileniyor 2 yıl Samsung Gear S3 raflara çıkıyor 2 yıl Tesla marka otomobiller bir hamburgerle nasıl çalınır? 2 yıl Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli 2 yıl Asus RX460 Strix incelemesi "E-Spor oyunlarına yakışıklı kart" 2 yıl Xiaomi Mi 6, Mart ayında Qualcomm Snapdragon 835 ile gelecek 2 yıl İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi 2 yıl İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek 2 yıl Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor 2 yıl Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor! 2 yıl Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor 2 yıl CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim