Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri

Tüm dünyada devam eden Black Friday alışveriş çılgınlığı dijital oyun cephesinde de etkisini gösteriyor. Sony ve Steam’in ardından Türk Telekom da Playstore’da büyük yıl sonu kampanyası başlattı. Ubisoft, Electronic Arts, 2K, Sega, Bethesda ve Rockstars gibi yayıncıların yüzlerce oyununun yer aldığı kampanya kapsamında en iddialı oyunlar yıl sonuna özel fiyatlarla oyunseverlere sunuluyor.

Açıklanan 300 oyun arasında FIFA 17, XCom 2, Battlefield 1, Anno 2205, GTA V, Doom, Fallout 4, Mafia III, Far Cry Primal, Sid Meier’s Civilization VI, Need For Speed, NBA 2k17, Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s Siege ve Assassin’s Creed: Syndicate gibi popüler yapımlar bulunuyor.

faturalarına ek 12 aya varan taksit avantajıyla satın alabilecekler. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ve güncellenen oyun indirimlerine Türk Telekom kullanıcıları isterlerse diledikleri oyunu internetavantajıyla satın alabilecekler. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ve güncellenen oyun indirimlerine buradaki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.