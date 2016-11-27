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Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri

Türk Telekom, dijital oyun platformu PlayStore’da Black Friday’e özel indirim kampanyasını duyurdu. Buna göre FIFA 17, Battlefield 1 gibi birçok oyuna yüzde 80'e varan indirimlerle sahip olabilirsiniz
2 yıl
4,3b
1
17
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tüm dünyada devam eden Black Friday alışveriş çılgınlığı dijital oyun cephesinde de etkisini gösteriyor. Sony ve Steam’in ardından Türk Telekom da Playstore’da büyük yıl sonu kampanyası başlattı. Ubisoft, Electronic Arts, 2K, Sega, Bethesda ve Rockstars gibi yayıncıların yüzlerce oyununun yer aldığı kampanya kapsamında en iddialı oyunlar yıl sonuna özel fiyatlarla oyunseverlere sunuluyor.
Açıklanan 300 oyun arasında FIFA 17, XCom 2, Battlefield 1, Anno 2205, GTA V, Doom, Fallout 4, Mafia III, Far Cry Primal, Sid Meier’s Civilization VI, Need For Speed, NBA 2k17, Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s Siege ve Assassin’s Creed: Syndicate gibi popüler yapımlar bulunuyor.
Türk Telekom kullanıcıları isterlerse diledikleri oyunu internet faturalarına ek 12 aya varan taksit avantajıyla satın alabilecekler. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ve güncellenen oyun indirimlerine buradaki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

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filteke 2 yıl
İndirim var oyun 87 gb
Akk 50gb
Gelin indirin
1 Yanıt Yanıtla +12
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tahir40 2 yıl
Günahım kadar sevmediğim, ülkemizin yabancılara peşkeş çekilmiş internet tekeli oyun satışına da el atmış. Bizden oyun alanlara AK Kota yok diye kampanya yapmışlar: Her yıl vatandaştan söğüşledikleri milyarları altyapı yerine reklama harcayan firmanın bu kepazeliği haksız rekabet için kullanması...
Günahım kadar sevmediğim, ülkemizin yabancılara peşkeş çekilmiş internet tekeli oyun satışına da el atmış. Bizden oyun alanlara AK Kota yok diye kampanya yapmış...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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premiumbeyin 2 yıl
Desenize oyunları bu hafta normal fiyatlarından satacaklar..
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kaluygar 2 yıl
Şu soygunculara para kazandırmayın artık.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Bu haystiyetsizlere para kazandırmayın
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featfromcrash 2 yıl
Uydunet kullanıyorum.
geçen cumartesi 100 mbitlik nitro hizmeti aldım (1 günlük- kota limitsiz).
ortalama değer 90 mbit, 6 oyunu ps4 de (80 gb) indirirken aynı anda pc de 74 mbit i gördüm.
Olması gereken hız, keyif budur.
1. günün sonunda tabi rüya bitti ve kotaya devam.
Kaldı ki şu anda uydunet en iyi internet ve hizmet kalitesi sunan ISS.
Demek ki altyapımızda bir sıkıntı yok.
Demek ki olabiliyormuş.
AKK olmadan hızımızı tatminkar arttırarak insanların en azından işlerini,isteklerini,keyiflerini yerine getirebiliyorlar.
Ama maalesef türlü türlü bahaneler ile insanları afedersiniz salak yerine koyup ceplerini doldurmaya devam ediyorlar.
TTNET (uzunca zamandır kullandım), Superonline (2 yıl kullandım) müşteriyi ne kadar sömürürsem kardır kafasındalar.
21.yy da hala AKK ve internet hızından bahsediyoruz.
Ciddi protestoya ihtiyaçları var. Bir de şimdi milletle dalga geçer gibi oyun satışlarına girmiş, oyun alırsanız AKK kaldırıyoruz diyorlar.
Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, rağbet edilmese ciddi düşüş yaşasalar belki akılları başlarına gelir.
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serafon 2 yıl
Data olayı eskisine göre o kadar ucuzladı ve kolaylaştı ki katrilyonları götüren firmanın hala kendince kurnazlık yapmaya çalışması içler acısı vahim durum. Her ay 15 tl alacağız diye sabit telefon abonelerine direttiniz ne oldu? Herkes iptal ettirdi. Devlet eliyle olmasa çoktan batıp gitmiştiniz. Hayır müşteri probleminiz yok bişey yok, müşteriyi ön planda tutarak daha da çok kazanır hem de gönülleri de kazanabilirsiniz. Ne sığ kafalı firma anlamadım ki!
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zildjiann 2 yıl
Playstoredan 2000Tl ye yakın dolandırılan binlerce kişiden biri olarak,kesinlikle ama kesinlikle uzak durun. Tek şifreyle asla Playstore'a giriş yapmayın ya da tekşifre kullanmayın." Şikayet var" ve "forumu" okursanız ne demek istediğimi anlarsınız.
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hector_1990 2 yıl
kotaları geçtim psn plus nasıl çalışıyor ? pc ye oranla ? yada xbox live ile kıyasla
150 tl gibi bf1 var internette 175 tl gibi cd olarak var çok mantıklıymış digital almanın hesap yapıp 2 kişi kullanıcaklar için iyi
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filteke 2 yıl
İndirim var oyun 87 gb
Akk 50gb
Gelin indirin
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bersgurs 2 yıl filteke
filteke
İndirim var oyun 87 gb
Akk 50gb
Gelin indirin

Playstore da akk işlemiyor sanırım ama sadece tırt telekomlulara :)
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tahir40 2 yıl
Günahım kadar sevmediğim, ülkemizin yabancılara peşkeş çekilmiş internet tekeli oyun satışına da el atmış. Bizden oyun alanlara AK Kota yok diye kampanya yapmışlar: Her yıl vatandaştan söğüşledikleri milyarları altyapı yerine reklama harcayan firmanın bu kepazeliği haksız rekabet için kullanması...
1 Yanıt Yanıtla +10
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1ses1 2 yıl tahir40
tahir40

Günahım kadar sevmediğim, ülkemizin yabancılara peşkeş çekilmiş internet tekeli oyun satışına da el atmış. Bizden oyun alanlara AK Kota yok diye kampanya yapmışlar: Her yıl vatandaştan söğüşledikleri milyarları altyapı yerine reklama harcayan firmanın bu kepazeliği haksız rekabet için kullanması...

Vatandaş koyun kardeşim. Kimse hakkını savunmuyor. O benden iyi düşünür diyor geciyor karşıya. Ondan iyi düşünen biri çıktımıda veriyor kalayı. Telekom satma arkadaş özellikle lat yapıyı 20 şirkete paylaştır. Hersen şukadar alt yapıyı geliştireceksin şartı koy. Yok telekomun elinde olduğu sürece ne rekabet olur nede gelişme. Doğrular bellide yandaşların cebi dolması lazım daha doymadılar.
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