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Ucuz bilgisayarlar için yeni işlemci ailesi: Intel Apollo Lake

Ucuz fiyatlı, kolay erişilebilir bilgisayarlar için Intel'den haber var. Şirketin Apollo Lake kod adlı yeni işlemci platformu hem performans hem de özellik artışıyla geliyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
7b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Geliştiriciler Konferansı'nın Shenzen ayağı, giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar için Apollo Lake kodlu yeni nesil Atom işlemci ailesine de ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda maliyet odaklı hepsi bir arada bilgisayarlar, minik sistemler, 2si1 arada formundaki bazı melez bilgisayarlar ve tabletlerde de kullanılması beklenen platform, Intel'in güncel çözümü olan Cherry Trail ile kıyasladığımızda performans gelişimi ve yeni özellikler içeriyor.
Ucuz bilgisayarlar için yeni işlemci ailesi: Intel Apollo Lake
 
Yılın ikinci yarısında çıkacak olan Apollo Lake yongada sistem işlemcileri, Goldmont kod adlı yeni x86 işlemci mimarisini baz alıyor. Buna ek olarak Skylake tabanlı işlemcilerde gördüğümüz Gen9 yani 9. nesil entegre grafik birimi ile güçlendirilen işlemcilerin, hali hazırda ne derece performans kazanımı sunacağı açıklanmış değil. Ancak mimari iyileştirmeler, yeni GPU ve ek fonksiyonlar, gündelik iş yüklerinde kaydadeğer artış sağlayacak gibi duruyor.
14nm üretim geometrisiyle hazırlanan Apollo Lake işlemciler, konfigürasyona göre en fazla 4 çekirdekli olacak. Grafik işlem biriminin iş hattı sayısı ise eldeki verilere göre sanırım en fazla 24 olacak. Hem standart hem de Low Power sınıfı DDR3 ve DDR4 belleklerle uyumlu çift kanal bellek kontrolcüsünün kullanıldığı işlemcilere platform seviyesinde sadece SATA değil, aynı zamanda PCIe x4 ve eMMC 5.0 tipi depolama sürücüleri eşlik edecek. Ne tip depolama sürücüsünün kullanılacağı ise sistemin form faktörü ve üretici tercihiyle ilgili olacak.
Ucuz bilgisayarlar için yeni işlemci ailesi: Intel Apollo Lake
 
Bana göre en dikkat çekici yenilik, platformun çoklu ortam yeteneklerinde. Şu an piyasada olan Cherry Trail platformunun ancak yazılım veya yazılım/donanım karışık şekilde destekleyebildiği HEVC ve VP9 kodekli 4K videolara artık tam donanımsal destek geliyor. Apollo Lake platformu üzerinde şekillenen sistemlerde, 4K videolar işlemci tarafında darboğaz yaşanmadan oynatılabilecek. Bu yetenekler büyük oranda, GPU içerisindeki sabit fonksiyonlu iş birimlerinin modern kodeklerle uyumlu olmasından geliyor.
Kurumsal tarafta ağ iletişim ürünleri ve  gömülü sistemler için 8 çekirdekli versiyonları da hazırlanacak olan yeni işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise şu aşamada bilinmiyor. Ancak görünen o ki, Cherry Trail ile kıyasladığımızda aynı performans seviyesinde daha yüksek güç verimliliği veya aynı güç verimliliğinde daha yüksek performans elde edebileceğiz. Yeni mimarisinin getireceği güç yönetim güncellemeleri bunda önemli rol oynayacak. Ayrıca artan performans kimi iş yüklerinin daha hızlı bitmesini sağlayacak olması da katkı sağlayacak.
Ucuz bilgisayarlar için yeni işlemci ailesi: Intel Apollo Lake
 
Apollo Lake tabanlı sistemlerin çok uygun fiyatlı olması beklenirken, aynı zamanda modern teknolojilerden geri kalmaması hedefleniyor. Bu doğrultuda platform, USB Type-C ve kablosuz şarj teknolojilerine de yatkın görünüyor. Tabi ki burada tercih cihaz üreticilerine bırakılmış olacak. Bu özelliklerin kullanılıp kullanılmaması, ilgili sistemin hangi fiyat seviyesinde kimleri hedef alacağı ve nasıl bir kimlik üstleneceği ile yakından ilişkili.
Apollo Lake platformunun en ilginç özelliklerinden biri de daha gelişmiş modüler yapı sunuyor olması. Çip seviyesinde yüksek entegrasyon, üreticilere farklı bilgisayar tasarımları için çip seviyesinde bazı fonksiyonları tercih etmeme esnekliği de sunuyor. Bu da ister istemez maliyet tarafında hissedilir avantajlar sağlayabiliyor. Peki nasıl sistemler göreceğiz, Apollo Lake platformu ile birlikte. Intel'in geliştirmiş olduğu 2si1 arada formundaki tablet/dizüstü bilgisayar melez çözümü, bize bu konuda çeşitli fikirler verebilir.
Ucuz bilgisayarlar için yeni işlemci ailesi: Intel Apollo Lake
 
11.6-inç boyutunda Full HD ekrana sahip olan sisteme, 4GB LPDDR3-1866MHz bellek ve 64GB M.2 SATA3 SSD eşlik ediyor. 802.11ac WiFi, tercihe bağlı M.2 LTE modem, USB Type-C konnektörü, entegre USB 2 kamera ve çeşitli sensörlerden oluşan sistem, 10 noktadan çoklu dokunmatik ekran ile geliyor. Bu Intel'in ekosistemi yönlendirmek için geliştirmiş olduğu sistemlerden biri, PC üreticiler bu noktada daha değişik çözümler de sunacaktır illa ki. Bu noktada Intel özellikle Chromebook olarak tanınan sistemlere büyük önem veriyor.
Chromebook tarafında Intel'in kullandığı tanım Cloudbook olsa da, tarif edilen sistemler aynı. Yani bulut teknolojileri üzerinde çalışan, internet bağlantısının büyük oranda merkezde yer aldığı çok ucuz sistemler. Google öncülülüğünde geliştirilen Chromebook'lar, Amerika dışında çok popüler olmasa da, Birleşik Devletler'in eğitim sisteminin önemli bir parçası olmuş durumda. Ayrıca kademeli olarak eklenen yeni özellikler, bugün Chromebook'ların kurumsal ihtiyaçlardan tutun da daha geniş ölçekte kullanılmasına da izin veriyor.
Ucuz bilgisayarlar için yeni işlemci ailesi: Intel Apollo Lake
 
Peki Apollo Lake tabanlı bilgisayarları ne zaman göreceğiz ? İlk örnekler, Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex Fuarı'nda karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Ancak ticari olarak bu ürünlerin satışa sunulması Okula Dönüş Dönemi olarak bilinen Ağustos sonu, Eylül başı ile birlitke raflara girer ve sistemlerin sayısı yıl sonuna kadar artış gösterir diye tahmin ediyorum. Sistemlerin fiyatları ise, bilgisayarların özellikler, tasarımları, işletim sistemi tercihi ve üreticinin konumlandırma stratejisine göre değişkenlik gösterecektir.
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DH Misafiri 3 yıl
İlk yorum benden olsun.
Minibook furyası gibi tutmaz buda
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lterlemez 3 yıl
Bence x86 bozması işlemcilerden bir faaliyet çıkmaz, Arm işlemciler bile aynı iş gücünü üretebilirken, neden bu kadar kasılmaya rağmen güçlü işlemci çıkaramıyorlar anlamış değilim. Kaldı ki, i3'leri geçmiş bazı i5'ler bile bazen yetmiyor.
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FIRAT_G_ 3 yıl
sürekli birşeylerin yenilendiğini öne sürerek yeni gibi bir sürü şey çıkıyor piyasaya. Kaldıki bir önceki nesil hatta 5 nesil öncesi bile aşağı yukarı aynı işi görmeye yetiyor. yenilik hırsızlıktır bizi bitiriyor. Aramızda kim bilir kaç kişi vardır yeni şeylere bir sürü para harcayan. Kendini borca sokup yeni yeni şeyler edinmeye çalışan. vs. vs.
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Biggest Star 3 yıl
Apple'a gün doğdu
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AMDR 3 yıl
Çarpan kilitsiz bir i3 modeli çıkarsalar deli gibi satacaklar haberleri yok.
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merm 3 yıl
2 yıldır atom işlemcili reeder tablet kullanıyorum evde internet ve film izlemek için gayet yeterli.
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Furuichi 3 yıl
Apollo Lake dediğimiz işlemciler kodu Z8x50 olan işlemciler mi ? Yoksa farklı bir isimlendirme mi yapacaklar
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umut_baris 3 yıl
Atom mu? Uzak dursun istemez. Kiosklarda kullanılır en fazla. Ama gündelik kullanıma asla! Ne pentium ne atom ne de U model işlemciler!
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***Leopard*** 3 yıl umut_baris
umut_baris
Atom mu? Uzak dursun istemez. Kiosklarda kullanılır en fazla. Ama gündelik kullanıma asla! Ne pentium ne atom ne de U model işlemciler!


Bence biraz abartmissiniz

Tamam,Atom islemcilerin bazen gundelik islemlerde bile nefesinin tikandigi yerler oluyor ama Pentium,U serisi Core islemciler vs gayet yeterli
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ozkn_s 3 yıl
Super bir haber yeni yonga muthis isler yapar simdikiler sadece idare eder vaziyetteydi.samsung asus yuksek fiyattan girerler piyasaya fakat xiaomi teclast chuwi gibi firmalar uygun fiyattan bizlere satarlar bence. O zamana kadar windows 10 mobil 64 bit de yetisirse eylul yada ekimde kesin alirim
tabii uygun fiyatli olanindan
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zdniz 3 yıl
çinli üretiçiler ucuz fiyata verirler normalde asus falan 1000 tlden aşagı yapmaz bunu dandik vivo stick için bile 195 dolar fiyat çekiyo
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gunman233 3 yıl
Atom x5-Z8300 gibi 4w tdp (2w sdp) cherry trail yerine gelecek tablete uygun işlemcilerden haber var mı? Çinliler 70-80 dolara bile güzel tablet yapıyor bunlarla. 2 gb + 32 Gb + android-windows dual boot.
h265-x265 yarım değil tam destek iyi olmuş. Başka alanlarda pek fark olacağını sanmam.
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***Leopard*** 3 yıl
Donanimsal x265 cozmeye baslamasi iyi olmus
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