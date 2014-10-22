Ülkemizdeki 2. Apple mağazası 25 Ekim'de açılıyor





Özellikle son iki yıldır Apple'ın ülkemize gösterdiği önem herkesin malumu. Uzun bir bekleyişten sonra çevrimiçi mağazasını hizmete sokan Apple, sonrasında ilk fiziksel mağazasını Zorlu Center'a açmış ve ülkemizi iPhone dağıtımında ikinci dalga ülkeler arasına almıştı. Bunda iPhone satışlarının yüzde 50'lere varan oranda büyümesinin payı oldukça önemli. Şimdi ise ikinci fiziksel mağaza da hizmete giriyor.





Anadolu yakasında Üsküdar'daki Akasya alışveriş merkezinde yapımı tamamlanan ikinci Apple Store, 25 Ekim Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle kapılarını müşterilere açacak. Mağaza Apple'ın global olarak 444. mağazası olacak.





İlk izlenimler Akasya AVM'deki mağazanın Zorlu Center'daki kadar şatafatlı olmadığı ve daha sade bir tasarım ile inşa edildiği yönünde. İlk mağazada olduğu gibi ikinci mağazanın açılışında da ses getiren konnukların olmayacağı ve müşterilerle birlikte yapılacağı belirtiliyor.





Ayrıca 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında iPhone, iPad, Mac, iCloud, iPhoto, iTunes, App Store gibi Apple ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirici atölyeler de katılımcıları bekliyor olacak.

http://www.apple.com/tr/retail/akasya/