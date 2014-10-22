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Ülkemizdeki 2. Apple mağazası 25 Ekim'de açılıyor

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizdeki 2. Apple mağazası 25 Ekim'de açılıyor

Özellikle son iki yıldır Apple'ın ülkemize gösterdiği önem herkesin malumu. Uzun bir bekleyişten sonra çevrimiçi mağazasını hizmete sokan Apple, sonrasında ilk fiziksel mağazasını Zorlu Center'a açmış ve ülkemizi iPhone dağıtımında ikinci dalga ülkeler arasına almıştı. Bunda iPhone satışlarının yüzde 50'lere varan oranda büyümesinin payı oldukça önemli. Şimdi ise ikinci fiziksel mağaza da hizmete giriyor. 

Anadolu yakasında Üsküdar'daki Akasya alışveriş merkezinde yapımı tamamlanan ikinci Apple Store, 25 Ekim Cumartesi günü saat 10.00 itibariyle kapılarını müşterilere açacak. Mağaza Apple'ın global olarak 444. mağazası olacak. 

İlk izlenimler Akasya AVM'deki mağazanın Zorlu Center'daki kadar şatafatlı olmadığı ve daha sade bir tasarım ile inşa edildiği yönünde. İlk mağazada olduğu gibi ikinci mağazanın açılışında da ses getiren konnukların olmayacağı ve müşterilerle birlikte yapılacağı belirtiliyor. 

Ayrıca 25 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında iPhone, iPad, Mac, iCloud, iPhoto, iTunes, App Store gibi Apple ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirici atölyeler de katılımcıları bekliyor olacak.  

http://www.apple.com/tr/retail/akasya/ Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl
Ördekler yağlı tabi.










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23MSS44 4 yıl
Apple en ülkemizi önemsediğini ortaya koyuyor
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bandaleros 4 yıl
Apple'ın iki yerde daha olmak istediğini duymuştum, Bağdat Caddesi ve Taksim. Bunlardan sonra belki Anadolu açılımı gelir.
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BekirTemel 4 yıl
Sıra Ankarada mı?
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haydutejder 4 yıl
birazda olsa rahatlatır zorlu center apple nin yukunu
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pyrotoxin 4 yıl
iphone stogunu bende merak ediyorum. Sonucta yeni magaza acilacak. Duruma gore sabah gitmeyi dusunuyorum.
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multiTYRT 4 yıl
Harika bir gelişme özellikle yoğunluk açısından. 3. Mağaza'yı başkente bekliyoruz artık
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flowerhorn 4 yıl
Yine tshirt dagitacaklarsa giderim
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emryrgc 4 yıl
Hayatındaki en büyük varlığı iPhone olan adamlar neye göre 2. Apple store tutmaz diyebiliyor gerçekten merak ediyorum. Ki Apple'in sadece iPhone telefonu yok. Diğer konu ise Apple bugüne kadar store açmazken o kadar satış yapılıyor store açmıyorlar deniliyordu. Adamlar 1 yıl içinde 2 mağaza açıyorlar hala tatava.
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-gg- 4 yıl
Ankarayada bekliyoruz
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MK* 4 yıl
şu anda bile sırada olan var mı
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DH Misafiri 4 yıl
yeni mağaza ile birlikte stoklara yeni i6'lar da gelir mi acaba? cihazı hicbir yerde bulamayinca ankara bimeks'ten ön satış gibi bi şeyle satın aldım. yani ödemeyi yaptım şu an telefonun turkiye'ye tekrar dagitilmasini bekliyorum. yorumunuz nedir
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daedlus 4 yıl
3.Mağazının Ankara'ya açılması en mantıklısı.
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Makale_Helvetia 4 yıl
sırada Ankara var
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210507 4 yıl
25 ekimde akasyada stoklarda gold 64 gb plus olurmu dersiniz?
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umut_baris 4 yıl
Çok lazımdı zaten. Deveye diken yakışır.
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