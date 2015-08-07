Ultra HD Blu-ray teknolojisi için ilk 4K optik diskler yıl sonuna yetişiyor

Blu-ray disk teknolojinin geliştirilmesi ve lisanslanması amacıyla oluşturulan endüstri konsorsiyumu Blu-ray Disc Association, yılın ilk yarısı itibariyle Ultra HD Blu-ray standardını duyurmuş ve özelliklerini de belirlemişti. Üreticilerin önünü açan bu gelişmeler sonrasında Ultra HD Blu-ray teknolojisi için 4K optik diskler yola çıkmaya hazır.





Ultra HD Blu-ray standardı 4K (Maksimum 3840x2160 piksel) videolara imkan tanırken, çift katmanda 66GB, üç katmanda ise 100GB veri depolayabilecek. Ayrıca HDR ve yüksek kare oranı HFR özelliklerinin yanında dijital köprü adında yeni bir teknoloji daha mevcut.





Yüksek dinamik oranı HDR, daha iyi renk, daha iyi kontrast oranı gibi özellikleri medyaya kazandırırken, standart teknolojinin yanında Dolby ve Philips'in de HDR teknolojileri Ultra HD Blu-ray standardına dahil ediliyor. Üreticiler bunlardan istediğini diske dahil edebilecek. Yüksek kare oranı HFR ise 60 kare/saniye değerine kadar medya oynatımına destek veriyor. Tabii bu durumda 3D 4K içerikler pek mümkün görünmüyor.





Dijital köprü ise kullanıcıların medyayı nasıl kullanacağını belirliyor. Kullanıcılar isterse bir kopyasını yetkilendirilmiş sürücülere kaydedebiliyor. Veya daha düşük çözünürlükte mobil cihazlara aktarabiliyor. Bu seçenekler cihaz üreticilerinin kararına bırakılıyor.





Ultra HD Blu-ray disklerinin yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. İçerik konusunda Sony gibi firmaların çalışmaları sürüyor. Yine Sony ve Samsung gibi Ultra HD Blu-ray oynatıcıların da yıl sonuna kadar satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlar ise mevcut Blu-ray oynatıcıların iki veya üç katı olacak.

http://www.thedigitalbits.com/columns/my-two-cents/072315_1800