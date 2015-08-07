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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ultra HD Blu-ray teknolojisi için ilk 4K optik diskler yıl sonuna yetişiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
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Ultra HD Blu-ray teknolojisi için ilk 4K optik diskler yıl sonuna yetişiyor

Blu-ray disk teknolojinin geliştirilmesi ve lisanslanması amacıyla oluşturulan endüstri konsorsiyumu Blu-ray Disc Association, yılın ilk yarısı itibariyle Ultra HD Blu-ray standardını duyurmuş ve özelliklerini de belirlemişti. Üreticilerin önünü açan bu gelişmeler sonrasında Ultra HD Blu-ray teknolojisi için 4K optik diskler yola çıkmaya hazır.

Ultra HD Blu-ray standardı 4K (Maksimum 3840x2160 piksel) videolara imkan tanırken, çift katmanda 66GB, üç katmanda ise 100GB veri depolayabilecek. Ayrıca HDR ve yüksek kare oranı HFR özelliklerinin yanında dijital köprü adında yeni bir teknoloji daha mevcut.

Yüksek dinamik oranı HDR, daha iyi renk, daha iyi kontrast oranı gibi özellikleri medyaya kazandırırken, standart teknolojinin yanında Dolby ve Philips'in de HDR teknolojileri Ultra HD Blu-ray standardına dahil ediliyor. Üreticiler bunlardan istediğini diske dahil edebilecek. Yüksek kare oranı HFR ise 60 kare/saniye değerine kadar medya oynatımına destek veriyor. Tabii bu durumda 3D 4K içerikler pek mümkün görünmüyor.  

Dijital köprü ise kullanıcıların medyayı nasıl kullanacağını belirliyor. Kullanıcılar isterse bir kopyasını yetkilendirilmiş sürücülere kaydedebiliyor. Veya daha düşük çözünürlükte mobil cihazlara aktarabiliyor. Bu seçenekler cihaz üreticilerinin kararına bırakılıyor. 

Ultra HD Blu-ray disklerinin yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. İçerik konusunda Sony gibi firmaların çalışmaları sürüyor. Yine Sony ve Samsung gibi Ultra HD Blu-ray oynatıcıların da yıl sonuna kadar satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlar ise mevcut Blu-ray oynatıcıların iki veya üç katı olacak. 

http://www.thedigitalbits.com/columns/my-two-cents/072315_1800 Yorum Yaz
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canguler917 4 yıl
hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek için bu kadar para verecek insan sayısı çok çok az.anca konsollarda görürüz
hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek için bu kadar para verecek insa...
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aycibin 4 yıl en beğenilen canguler917
canguler917
hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek için bu kadar para verecek insan sayısı çok çok az.anca konsollarda görürüz

TL maaş aldigimiz icin bize pahali geliyor.dunyada gayet yaygin.biz fakir ulkeyiz.alım gucumuz hergun azaliyor.sebep bu.
canguler917hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek iç...
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Redunay 4 yıl
Sürekli yeni teknoloji beklemekle ömür biter. Güncel olan neyse onu alacaksın.
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FerdosParadise 4 yıl
Sonuçta bir yerden başlamak gerekir diye düşünüyorum..Başta zenginler alır sonra sıra bize de gelir inşa ALLAH.Kanaat iyi bişey...
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topaz42 4 yıl FerdosParadise
Blu-ray olması şart değil. DVD'ler ucuz. Görüntüsüyle de Blu-ray'ı o kadar aratmayan çok filmler var. Film ilk çıktığında 24 TL ama bir kaç ay sonra 10 TL'ye iniyor.
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montevo 4 yıl
veri kapasitesine çüşş diyorum
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tahir40 4 yıl
Ömrümde ne blu ray disk medya olarak aldım ne de oynatıcısına para verdim. Alanlar da bin pişmandır, onca para veriyorsun, çift katmanlılar çıktı aldığın makina çöp, yok yeni teknoloji 50 GB diskler çıktı oynatıcın okumayacak. Şimdi 4K destekli diskler ve makinalar çıkacak. Dehşet bir israf. Ben 50 Mbit'le indiriyorum 40-50GB'lık blu ray disk kalıbını iso formatında, sonra PC'de oynatıyorum.. Gerçi ülkemizde malesef sınırsız internet adı altında kotalı interneti kitliyorlar, 2 blu ray indirsen kotan bitti, ay sonuna kadar 3Mbitle sürün...
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kadirirdem 4 yıl
zaten yeterince pahalı iyice pahalı olacak....
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hazarRS 4 yıl
canguler917
hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek için bu kadar para verecek insan sayısı çok çok az.anca konsollarda görürüz

2-3 sene önce sony blu-ray oynatıcıyı 150tlye almıştım teknosadan. Filmler görece pahalı tabi, ama indirime giriyor zaten bir süre sonra, veya 2.elleri bulunuyor yaygın olarak, o şekilde alıp izliyoruz. Aynı şey uhd için de geçerli olacak ama belli bir zaman geçmesi gerekiyor. İzleyebilmek için 4k televizyonları nasıl alacağız onu katmıyorum tabiki :)
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redoracle 4 yıl
8K çıkınca gene bunlar yetersiz kalacak,tekrar yeni diskler çıkacak.
Anlamadığım 4k filmler 100 gb'ın üstündeydi paylaşılanlar,sıkıştırarak sığdıracaklar heralde. youtube.com/...
Buda 8k video bende akıcı çalışıyor,a10 7850k ile.
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canguler917 4 yıl
hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek için bu kadar para verecek insan sayısı çok çok az.anca konsollarda görürüz
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aycibin 4 yıl canguler917
canguler917
hem blu-ray discli filmler hemde bluray oynatıcılar çok pahalı.şimdi bu çıkacaklarsa 2-3 kat daha pahalı olacak.bir film izlemek için bu kadar para verecek insan sayısı çok çok az.anca konsollarda görürüz

TL maaş aldigimiz icin bize pahali geliyor.dunyada gayet yaygin.biz fakir ulkeyiz.alım gucumuz hergun azaliyor.sebep bu.
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