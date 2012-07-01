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Ultrabook satışları yılın ilk yarısında artış gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Intel'in öncülüğünde yeni bir segment olarak piyasaya çıkan Ultrabook konsepti, ilk modelden bu yana oldukça mesafe katetti ve yeni modellerle yelpazesini genişletti.

NPD firmasının araştırmasına göre de Ultrabook satışlarındaki yükseliş devam ediyor. 

Yılın ilk 5 ayında yapılan ölçümler ABD'de 700$ üzeri dizüstü pazarında Ultrabook'ların yüzde 11 paya ulaştığını gösteriyor. Geçen yıla göre Windows dizüstü pazarı yüzde 17 düşüş gösterirken, Ultrabook'ların yükselişi 700$ üzeri dizüstü pazarındaki düşüşü yüzde 3 ile sınırlamış. Tüm dizüstü pazarında 700$ üzeri segment ise yüzde 14 pazar payına yükselmiş. 900$ üzeri dizüstü pazarında ise yüzde 39'luk bir daralma görülüyor.

Bu yıl Ultrabook'ların ortalama fiyatları 927$ oldu. İlk kez Mayıs ayında 885-900$ arasında seyreden bir seviye görüldü. Geçen yıla göre ortalamada 13$'lık bir artış yaşandı.

Yılın ikinci yarısından itibaren 699$ başlangıç fiyatına sahip Ultrabook modellerini piyasada görmek mümkün olacak ve ortalama fiyat da biraz daha aşağı çekilmiş olacak. Özellikle Windows 8 ile birlikte Ultrabook konseptinin yılın ikinci yarısında en gözde sistemler haline gelmesi ve PC ekosistemine büyük bir gelir katkısı yapması bekleniyor.

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/pressreleases/pr_120628#.T_CtRRedAsZ Yorum Yaz
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JoeyBane 7 yıl
Windows 8 ile resmen şahlanacak bu tablo ve bir süre sonra ivme düşürek devam edecek. Ta ki kayda değer bir yenilik görene kadar..
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Oziko 7 yıl
AMD alır.
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aspirin_00 7 yıl
herhalde tavan yapacak
15.6 inç olarak yaygın şekilde üretilse her marka için bak o zaman nasıl tavan yapar içine i7 (4 çekirdek )işlemci 240gb ssd 8 gb ram güzel bir ekran kartı tmm dır. gerisi fason
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bigelowlqebc 7 yıl
Muhtemelen 2 yıl sonra AMD'li bir ultrabook modeli olursa piyasa da onu alırım.
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CooL_ROMEO 7 yıl
Ultrabook lar çok pahalı macbook larda çok pahalı ne alacaz şimdi ?
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chatlaxs 7 yıl
dolar düşerse pazar payını yükseltebiliriz
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ezimuse 7 yıl
Şu an kullandığım acer idare ediyor beni donanımsal olarak ancak artık taşımak eziyet oldu 17" makinayı. Muhtemelen 2 yıl sonra AMD'li bir ultrabook modeli olursa piyasa da onu alırım. Yoksa intelin grafik biriminden hiç bir nane olmaz.
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bkadem 7 yıl
Ultrabook'larda 1600x900 veya 1920x1080 dpi çözünürlüğü standart olmadığı sürece gelişimlerinin ( satışlarının ) bir yerde duracağını düşünüyorum.
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RAN7843 7 yıl
Vayyyy beeeee ee nede olsa insanlarda çoğalıyor onuda hesaba katmak gerekkk
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JrMaster 7 yıl
Bence boyutu küçülttükleri gibi hafif ince ve yine büyük inçte cihazda çıkarsalar çok iyi yaparlar küçücük ekrana koydukları 1080p çözünürlük bazen dert olabliyor.
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