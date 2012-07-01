Ultrabook satışları yılın ilk yarısında artış gösterdi

Geçen yıl Intel'in öncülüğünde yeni bir segment olarak piyasaya çıkan Ultrabook konsepti, ilk modelden bu yana oldukça mesafe katetti ve yeni modellerle yelpazesini genişletti.





NPD firmasının araştırmasına göre de Ultrabook satışlarındaki yükseliş devam ediyor.





Yılın ilk 5 ayında yapılan ölçümler ABD'de 700$ üzeri dizüstü pazarında Ultrabook'ların yüzde 11 paya ulaştığını gösteriyor. Geçen yıla göre Windows dizüstü pazarı yüzde 17 düşüş gösterirken, Ultrabook'ların yükselişi 700$ üzeri dizüstü pazarındaki düşüşü yüzde 3 ile sınırlamış. Tüm dizüstü pazarında 700$ üzeri segment ise yüzde 14 pazar payına yükselmiş. 900$ üzeri dizüstü pazarında ise yüzde 39'luk bir daralma görülüyor.





Bu yıl Ultrabook'ların ortalama fiyatları 927$ oldu. İlk kez Mayıs ayında 885-900$ arasında seyreden bir seviye görüldü. Geçen yıla göre ortalamada 13$'lık bir artış yaşandı.





Yılın ikinci yarısından itibaren 699$ başlangıç fiyatına sahip Ultrabook modellerini piyasada görmek mümkün olacak ve ortalama fiyat da biraz daha aşağı çekilmiş olacak. Özellikle Windows 8 ile birlikte Ultrabook konseptinin yılın ikinci yarısında en gözde sistemler haline gelmesi ve PC ekosistemine büyük bir gelir katkısı yapması bekleniyor.