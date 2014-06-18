Uluslararası Uzay İstasyonu için espresso makinesi: ISSpresso

Birçok önemli bilimsel araştırma için alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay üssü Uluslararası Uzay İstasyonu ya da kısa adıyla ISS, bildiğiniz üzere farklı ülkelerden gelen astronotlara ev sahipliği yapıyor. Yerçekimsiz ortamı nedeniyle özellikle yiyecek ve içecek açısından astronotları zorlayan bu dev yapı, yakın zaman içerisinde ISSpresso adı verilen özel bir espresso makinesine kavuşuyor.

ISS bünyesinde görev yapan İtalyan astronotun en çok özlediği şeyi "kaliteli bir espresso" olarak açıklaması temelinde öne çıkan ve aslında İtalyan kahve firması Lavazza, mühendislik firması Argotec ve İtalyan Uzay Ajansı (ISA) tarafından uzun zamandır geliştirilen ISSpresso, temel olarak astronotların ISS bünyesinde yüksek kaliteli ve sıcak espresso içebilmesinin önünü aralıyor. Kapsül tabanlı yapıyla çalışması, 400 bar civarında basınç ve yüksek sıcaklığa sahip su kullanması nedeniyle güvenlik amaçlı birçok sistem taşıyan ISSpresso, bu nedenle kompleksleşen teknik altyapısıyla da 20 KG gibi yüksek bir ağırlığa sahip.

Belirli güvenlik sertifikalarını alması halinde önümüzdeki Kasım ayında "ESA Futura" görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yollanabileceği belirtilen dünyanın en gelişmiş espresso makinesinin tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/the-isspresso-an-espresso-machine-for-space/