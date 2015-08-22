Uluslararası Uzay İstasyonu kırmızı sprite görüntülemeyi başardı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, geçtiğimiz günlerde Meksika üzerinde görülen kırmızı ahtapot şeklindeki sprite'ı görüntüleyerek son yılların en ilginç doğa fenomenlerinden birini kayıt altına almayı başardılar. 10 Ağustos'ta Meksika'nın güneyinde yaşanan gök gürültülü ve şimşekli fırtına sırasında ortaya çıkan kırmızı sprite, Dünya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerinden geçmekte olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksek çözünürlüklü kameraları tarafından görüntülendi.



Şimşek ve yıldırım benzeri bir elektrik boşalması olan spritelar, şimşekli fırtınalar sırasında görülürler ve bu fırtınaların üstünde, 65 - 70 kilometre yükseklikte meydana gelirler. Araştırmalara göre 3 ile 10 milisaniye arasında meydana gelen spriteler, bu kadar kısa sürede gerçekleştikleri için çok nadir görüntülenebiliyorlar.



Spriteler yapı olarak şimşeklere ve yıldırımlara benzeseler de, bu doğa olayına neyin sebep olduğu henüz bilim insanları tarafından belirlenebilmiş değil. Sprite oluşumuyla ilgili en yaygın teori, bu doğa olayının İyonosfer'deki düzensizlikler sonucu meyadana geldiği yönünde. Ancak bu hipotezi destekleyen kanıtlar henüz toplanmış değil.



http://news.softpedia.com/news/astronauts-see-octopus-like-red-sprite-high-up-in-space-489616.shtml