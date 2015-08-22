Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uluslararası Uzay İstasyonu kırmızı sprite görüntülemeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uluslararası Uzay İstasyonu kırmızı sprite görüntülemeyi başardı
 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, geçtiğimiz günlerde Meksika üzerinde görülen kırmızı ahtapot şeklindeki sprite'ı görüntüleyerek son yılların en ilginç doğa fenomenlerinden birini kayıt altına almayı başardılar. 10 Ağustos'ta Meksika'nın güneyinde yaşanan gök gürültülü ve şimşekli fırtına sırasında ortaya çıkan kırmızı sprite, Dünya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerinden geçmekte olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksek çözünürlüklü kameraları tarafından görüntülendi.
Şimşek ve yıldırım benzeri bir elektrik boşalması olan spritelar, şimşekli fırtınalar sırasında görülürler ve bu fırtınaların üstünde, 65 - 70 kilometre yükseklikte meydana gelirler. Araştırmalara göre 3 ile 10 milisaniye arasında meydana gelen spriteler, bu kadar kısa sürede gerçekleştikleri için çok nadir görüntülenebiliyorlar.
 Spriteler yapı olarak şimşeklere ve yıldırımlara benzeseler de, bu doğa olayına neyin sebep olduğu henüz bilim insanları tarafından belirlenebilmiş değil. Sprite oluşumuyla ilgili en yaygın teori, bu doğa olayının İyonosfer'deki düzensizlikler sonucu meyadana geldiği yönünde. Ancak bu hipotezi destekleyen kanıtlar henüz toplanmış değil.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu kırmızı sprite görüntülemeyi başardı


http://news.softpedia.com/news/astronauts-see-octopus-like-red-sprite-high-up-in-space-489616.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 4 yıl en beğenilen Guest-E84249922
Revv.0
gazoz olan sprite ismini buradan almış olabilir mi?

Hayır tam tersi, bu oluşuma gazoz ismi verelim demişler
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THUGGER 4 yıl
Ne muhtesem ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mytohology 4 yıl
Merhaba.
NGC' de bu fenomenle ilgili programda bunlara "Cin" adını vermişlerdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bansai! 4 yıl
Büyük doga olayi gercekten ama Ben hep beyaz tercih ettigim icin beni baglamiyor.
şaka maka ben bu sprite olayini hala cözemedim biri basitçe anlatabilir mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kediyeyolgösterenadam 4 yıl
İlginç bir olay.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. eneox 4 yıl Kediyeyolgösterenadam
Kediyeyolgösterenadam

İlginç bir olay.

aynen hocam sprite yeni bir üretime hazırlanıyor red sprite gök gürültüsü gibi geyirmenin adresi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strange Night 4 yıl
Atmosfersiz bir yerde uzaya bakmak bile çok göz alıcı. Güneş gibi parlayan şey aslında bir yıldız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Seven Up da görüntülensin isteriz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mağdur Adam 4 yıl
Bizim gezegende daha iyisinden var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Worm Holes 4 yıl
yoksa halley sandviçi de ismini halley kuyruklu yıldızından mı alıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
personalcomputer 4 yıl
İlk başta gazoz zannettim


Bu tür olaylar kutuplarda olurdu ekvator bölgesinde olması ilginç olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 4 yıl personalcomputer
personalcomputer

İlk başta gazoz zannettim


Bu tür olaylar kutuplarda olurdu ekvator bölgesinde olması ilginç olmuş.

Güneş rüzgarları (aurora) ile karıştırıyor olabilir misin?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 4 yıl
HAARP detected..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5255 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, iss ve
2 etiket daha uluslararası uzay istasyonu Uzay
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy S6 Edge+ inceleme videosu "Daha büyük ekran, daha güçlü donanım" 4 yıl Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu 4 yıl 2si1 "Ov Yeah dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim