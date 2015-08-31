Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni sakinleri yola çıkıyorlar

Amerika, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa uzay ajanslarının ortak projesi olarak 1998 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yeni sakinlerini karşılamaya hazırlanıyor. Kazakistan'da bulunanBaykonur Uzay Üssü'nden Çarşamba günü fırlatılacak olan Soyuz uzay aracı, üç astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak.



Herşey planlandığı gibi gittiği taktirde Çarşamba günü 17:37'de fırlatılacak olan uzay aracının, Cuma günü saat 8:42'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor. Bu önemli yolculuğu tüm dünyayla paylaşmak isteyen NASA, hem uzay aracının fırlatışını hem de Ulaslararası Uzay İstasyonu'na varışını canlı olarak yayınlayacak.



Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak olan astronotlar; Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)'ndan Sergei Volkov, Avrupa Uzay Ajansı (ESA)'ndan Andreas Mogensen ve Kazakistan Uzay Ajansı (KazCosmos)'dan Aidyn Aimbetov'dan oluşuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kısa süreli mürettabatları arasında yer alacak olan Morgensen ve Aimbetov kısa süre sonra geri dönerken, Rus astronot Sergei Volkov uzay istasyonunda altı ay kalacak.



Bu üç yeni astronotun da dahil olmasıyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronot sayısı dokuza çıkacak olsa da, 12 Eylül'de üç astronotun Dünya'ya dönmesiyle beraber bu sayı yeniden altıya inecek. 12 Eylül'de Dünya'ya geri dönecek olan astronotlar Morgensen, Aimbetov ve görev süresini tamamlayan 44. Keşif Görevi amiri Gennady Padalka olacak.



http://www.nasa.gov/press-release/nasa-television-to-air-launch-of-next-international-space-station-crew/