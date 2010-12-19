Unreal Engine 3 tabanlı ilk Android oyunu 23 Aralık'ta çıkıyor: Dungeon Defenders: First Wave

Yakın zamanda 2.3 sürümüne yükseltilen Android platformu, Epic Games'in Unreal Engine 3 motorunu kullanan ilk oyununa kavuşmak üzere. Infinity Blade oyunun iOS platformunda elde ettiği başarının bir benzerini tekrarlaması beklenen Dungeon Defenders: First Wave oyunun 23 Aralık itibariykle Android Market'teki yerini alarak mobil oyun tutkunlarının beğenisine sunulacağı açıklandı.

Unreal Engine oyun motorunun geliştiricisi olan Epic Games, geçtiğimiz günlerde Unreal Geliştirici Kiti'nin iOS versiyonunu yayınlanmış ve şu an için önceliklerinin Apple platformu olduğunu açıklamıştı. Ancak Android platformu için geliştirilen Unreal Engine 3 tabanlı Dungeon Defenders: First Wave oyunu bu durumun yakında değişeceğini gösteriyor.

Henüz Epic Games tarafından yapılan resmi bir açıklama olmasa da UDK yani Unreal Geliştirici Kiti'nin CES 2011 fuarıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Dikkat çekici grafiklere sahip olan Dungeon Defenders: First Wave oyunu, Android 2.1 işletim sistemini kullanan üst seviye telefonlarda herhangi bir sorun yaşanmadan oynanabilecek.

Trendy Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre oyun için 800MHz işlemci ve 512MB RAM geliyor. Oyunun test edilip onaylandığı bazı telefonlar;

Tegra 2 tabanlı tüm telefonlar

Nexus S

Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy serisi tüm telefonlar - 100MB boş RAM alanı gerekiyor

Droid 2

Droid X

HTC Evo 4G

HTC Incredible

myTouch 4G: Hemen hemen tam uyum, tesadüfi bazı stabilite sorunları olabilir

T-Mobile G2

Dell Streak

HTC Desire

Nexus One

Oyun için açıklanan teknik özellik gereksinimleri ise şu şekilde;

512 MB RAM

OpenGL ES 2.0 destekli grafik yongası

Android 2.1 Eclair

800 Mhz CPU veya daha hızlı GPU

En az 400 MB boş alana sahip SD kart

Hem online hem de offline olarak oynanabilecek Dungeon Defenders: First Wave'in 2.99$ olarak açıklanan fiyatıyla yüksek satış başarısı elde etmesi bekleniyor.