Unreal Engine 3 tabanlı ilk Android oyunu 23 Aralık'ta çıkıyor: Dungeon Defenders: First Wave

Yakın zamanda 2.3 sürümüne yükseltilen Android platformu, Epic Games'in Unreal Engine 3 motorunu kullanan ilk oyununa kavuşmak üzere. Infinity Blade oyunun iOS platformunda elde ettiği başarının bir benzerini tekrarlaması beklenen Dungeon Defenders: First Wave oyunun 23 Aralık itibariykle Android Market'teki yerini alarak mobil oyun tutkunlarının beğenisine sunulacağı açıklandı.
Unreal Engine oyun motorunun geliştiricisi olan Epic Games, geçtiğimiz günlerde Unreal Geliştirici Kiti'nin iOS versiyonunu yayınlanmış ve şu an için önceliklerinin Apple platformu olduğunu açıklamıştı. Ancak Android platformu için geliştirilen Unreal Engine 3 tabanlı Dungeon Defenders: First Wave oyunu bu durumun yakında değişeceğini gösteriyor.
Henüz Epic Games tarafından yapılan resmi bir açıklama olmasa da UDK yani Unreal Geliştirici Kiti'nin CES 2011 fuarıyla birlikte lanse edilmesi bekleniyor. Dikkat çekici grafiklere sahip olan Dungeon Defenders: First Wave oyunu, Android 2.1 işletim sistemini kullanan üst seviye telefonlarda herhangi bir sorun yaşanmadan oynanabilecek.
Trendy Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre oyun için 800MHz işlemci ve 512MB RAM geliyor. Oyunun test edilip onaylandığı bazı telefonlar;
- Tegra 2 tabanlı tüm telefonlar
- Nexus S
- Samsung Galaxy Tab
- Samsung Galaxy serisi tüm telefonlar - 100MB boş RAM alanı gerekiyor
- Droid 2
- Droid X
- HTC Evo 4G
- HTC Incredible
- myTouch 4G: Hemen hemen tam uyum, tesadüfi bazı stabilite sorunları olabilir
- T-Mobile G2
- Dell Streak
- HTC Desire
- Nexus One
Oyun için açıklanan teknik özellik gereksinimleri ise şu şekilde;
- 512 MB RAM
- OpenGL ES 2.0 destekli grafik yongası
- Android 2.1 Eclair
- 800 Mhz CPU veya daha hızlı GPU
- En az 400 MB boş alana sahip SD kart
Hem online hem de offline olarak oynanabilecek Dungeon Defenders: First Wave'in 2.99$ olarak açıklanan fiyatıyla yüksek satış başarısı elde etmesi bekleniyor.
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X10un 3D performansı düşük diye biliyorum?
Sanki mobil arena bir dönüm noktasına yaklaşıyor ama ne zaman ne şekilde hangi teknoloji ile olacak onu kestiremiyorum.
Teknolojik gelişim mobil alanda hızlı. Ancak sağlık, otomotiv vs. daha çoğu ihtiyaç olan alanda çok yavaş bence hatta masaüstü sistemlerde de hatırlıyorum sanırım intelin ceo su 2008 de evlere 8 çekirdek gireceği sözü vermişti, 2011 deyiz 2018 de bu hızla anca evlere girer 8 çekirdek.
Ama popüler kültür sayesinde mobil arena piyasası milletin cebindeki parayı çok güzel emdiği için 8-10 yıl sonra saati geçtim gözlüğe giren cep telefonları ile Konya ovasının ortasından world of war craft ın .... nıncı oyununa online bağlanıp oynanırsa şaşırmam, ama elektirikli araba çıkmaz, ama kanserin tedavisi bulunmaz, onu geçtim soğuk algınlığı erkek tipi saç dökülmesi gibi sorunlarda dahi her hangi bir gelişme olmaz.
Nasıl ödeyeceklerse %0001 lik kesim dünyanın bu neslinden gasp edilen hakkı.