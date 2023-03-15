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    Instagram'da istek attığınız kişileri görmek için yapmanız gerekenler

    Instagram kullanıcılarının çok sorduğu "Takip isteği gönderdiklerim nerede?" yanıtı burada. İşte Instagram istek attığın kişileri görme ve istekleri iptal etme yolu:
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    Instagram’da giderek daha fazla kullanıcı profilini merakla gözlerden korumak için hesap gizleme özelliğini kullanıyor. Instagram’da gizli profiller herkese açık profiller kadar yaygın. Bu hesapların paylaşımlarını görmek istiyorsanız takip isteği göndermeniz gerekir. Yalnız takip isteği göndermeniz, o kişinin hesabını görüntüleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Takip isteğinizin kabul edilmesi gerekiyor. Peki, Instagram gönderilen istekler nerede biliyor musunuz? Instagram takip isteği gönderdiklerim nereden bakılır diye soranlar için Instagram’da takip istekleri görme yolunu adım adım anlatıyoruz.

    Instagram istek attığın kişileri görme 👀

    instagram istek attığın kişileri görme Tam Boyutta Gör
    Instagram takip isteği attığım kişileri nasıl görebilirim? Instagram mevcut takip istekleri görme yolunun en kolayı Instagram uygulamasını kullanmak. İşte iPhone veya Android telefondan, Instagram gönderilen takip isteklerini bulmak için yapmanız gerekenler: 🔽
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Profil simgesine dokunun.
    3. Ayarlar menüsünü açın.
    4. Gizlilik’e dokunun.
    5. Bağlantılar altında Takip Ettiğin Hesaplar’a dokunun.
    6. Takipçi sekmesine dokunun.
    7. Takip isteklerine girin.
    8. Gönderilen takip istekleri karşınızda.

    Instagram takip isteklerini görme yolu (PC) 💻

    instagram takip isteklerini görme yeni Tam Boyutta Gör
    Instagram istek gönderdiklerim nerede, nasıl görürüm? diyenler için alternatif yol; Instagram web sitesini kullanmak. Bilgisayardan Instagram’da gönderilen istekleri görmek için şu adımları izleyin:
    1. Instagram web sitesine girin.
    2. Kalp simgesine tıklayın.
    3. Bildirimler altında Takip istekleri’ne tıklayın.
    4. Takip isteği gönderen kişiler çıkacaktır.
    5. Takip isteklerini kabul etmek için Onayla butonuna basın.
    6. Takip isteğini reddetmek için Sil’e basın.
    7. Instagram atılan istekleri görme bu kadar basit!

    Instagram gönderilen takip istekleri iptal etme (2023) ❌

    instagram takip istekleri iptal etme 2023 Tam Boyutta Gör
    Instagram’da bir kişiye yanlışlıkla takip isteği gönderdiniz, takip isteğini iptal etmenin yolunu mu arıyorsunuz? Eğer isteği gönderdiğiniz kişi isteği henüz kabul etmedi veya reddetmediyse, Instagram’da bekleyen takip isteklerini iptal edebilirsiniz. Peki, Instagram takip isteği attıklarım iptal etme yolu nedir? İşte adım adım Instagram’da takip isteklerini silme yolu:
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Takip isteğini iptal etmek istediğiniz hesabın profiline girin.
    3. İstek gönderildi butonuna dokunun.
    4. Instagram’da takip istekleri iptal etme bu şekilde!

    Instagram takip isteği kapatma nasıl yapılır 🛑

    instagram takip isteklerini kapatma Tam Boyutta Gör
    Instagram’da istek kapatma mümkün değil ancak takip isteği bildirimlerini kapatabilirsiniz. Instagram takip isteği bildirimi kapatma için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. Instagram’ı açın.
    2. Profil simgesine dokunun.
    3. Ayarlar’a girin.
    4. Bildirimler’e girin.
    5. Takip edilenler ve takipçilere dokunun.
    6. Takipçi istekleri “Kapalı” olarak seçin.

    Instagram takip isteklerini kapatma mümkün mü? Instagram’da birinin size takip isteği göndermesini engelleyen basit bir ayar veya seçenek yok. Gizli hesap sahibi olarak, gelen takip isteklerini kabul edip etmemek konusunda seçim size kalmış ancak takip isteği göndermelerini durduramazsınız. Profiliniz için benzer hesap önerilerini kapatarak daha az takip isteği gelmesini sağlayabilirsiniz.

    Bu rehber yazıda Instagram’da gizli hesap açanların en çok merak ettiği “Instagram takip isteklerini görme” konusuna açıklık getirdik. Sıkça sorulan “Instagram takip isteği gönderdiklerim nerede?” sorusunu yanıtladık. Instagram istek attığın kişileri görme yolunu arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

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    donanimhabercom Instagram

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    ugah6aiw 2 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 20 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 20 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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