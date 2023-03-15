Instagram'da istek attığınız kişileri görmek için yapmanız gerekenler

Instagram’da giderek daha fazla kullanıcı profilini merakla gözlerden korumak için hesap gizleme özelliğini kullanıyor. Instagram’da gizli profiller herkese açık profiller kadar yaygın. Bu hesapların paylaşımlarını görmek istiyorsanız takip isteği göndermeniz gerekir. Yalnız takip isteği göndermeniz, o kişinin hesabını görüntüleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Takip isteğinizin kabul edilmesi gerekiyor. Peki, Instagram gönderilen istekler nerede biliyor musunuz? Instagram takip isteği gönderdiklerim nereden bakılır diye soranlar için Instagram’da takip istekleri görme yolunu adım adım anlatıyoruz.

Instagram istek attığın kişileri görme 👀 Tam Boyutta Gör Instagram takip isteği attığım kişileri nasıl görebilirim? Instagram mevcut takip istekleri görme yolunun en kolayı Instagram uygulamasını kullanmak. İşte iPhone veya Android telefondan, Instagram gönderilen takip isteklerini bulmak için yapmanız gerekenler: 🔽 Instagram uygulamasını açın. Profil simgesine dokunun. Ayarlar menüsünü açın. Gizlilik’e dokunun. Bağlantılar altında Takip Ettiğin Hesaplar’a dokunun. Takipçi sekmesine dokunun. Takip isteklerine girin. Gönderilen takip istekleri karşınızda.

Instagram takip isteklerini görme yolu (PC) 💻 Tam Boyutta Gör Instagram istek gönderdiklerim nerede, nasıl görürüm? diyenler için alternatif yol; Instagram web sitesini kullanmak. Bilgisayardan Instagram’da gönderilen istekleri görmek için şu adımları izleyin: Instagram web sitesine girin. Kalp simgesine tıklayın. Bildirimler altında Takip istekleri’ne tıklayın. Takip isteği gönderen kişiler çıkacaktır. Takip isteklerini kabul etmek için Onayla butonuna basın. Takip isteğini reddetmek için Sil’e basın. Instagram atılan istekleri görme bu kadar basit!

Instagram gizli hesap görme yöntemi 2 ay önce eklendi

Instagram gönderilen takip istekleri iptal etme (2023) ❌ Tam Boyutta Gör Instagram’da bir kişiye yanlışlıkla takip isteği gönderdiniz, takip isteğini iptal etmenin yolunu mu arıyorsunuz? Eğer isteği gönderdiğiniz kişi isteği henüz kabul etmedi veya reddetmediyse, Instagram’da bekleyen takip isteklerini iptal edebilirsiniz. Peki, Instagram takip isteği attıklarım iptal etme yolu nedir? İşte adım adım Instagram’da takip isteklerini silme yolu: Instagram uygulamasını açın. Takip isteğini iptal etmek istediğiniz hesabın profiline girin. İstek gönderildi butonuna dokunun. Instagram’da takip istekleri iptal etme bu şekilde!

Instagram takip etmeyenleri bulma nasıl yapılır? 6 ay önce eklendi

Instagram takip isteği kapatma nasıl yapılır 🛑 Tam Boyutta Gör Instagram’da istek kapatma mümkün değil ancak takip isteği bildirimlerini kapatabilirsiniz. Instagram takip isteği bildirimi kapatma için aşağıdaki adımları izleyin: Instagram’ı açın. Profil simgesine dokunun. Ayarlar’a girin. Bildirimler’e girin. Takip edilenler ve takipçilere dokunun. Takipçi istekleri “Kapalı” olarak seçin. Instagram takip isteklerini kapatma mümkün mü? Instagram’da birinin size takip isteği göndermesini engelleyen basit bir ayar veya seçenek yok. Gizli hesap sahibi olarak, gelen takip isteklerini kabul edip etmemek konusunda seçim size kalmış ancak takip isteği göndermelerini durduramazsınız. Profiliniz için benzer hesap önerilerini kapatarak daha az takip isteği gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bu rehber yazıda Instagram’da gizli hesap açanların en çok merak ettiği “Instagram takip isteklerini görme” konusuna açıklık getirdik. Sıkça sorulan “Instagram takip isteği gönderdiklerim nerede?” sorusunu yanıtladık. Instagram istek attığın kişileri görme yolunu arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

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Instagram takip isteği gönderilen kişiler nasıl görülür?