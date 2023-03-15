Instagram'da istek attığınız kişileri görmek için yapmanız gerekenler

- Instagram istek attığın kişileri görme 👀
- Instagram takip isteklerini görme yolu (PC) 💻
- Instagram gönderilen takip istekleri iptal etme (2023) ❌
- Instagram takip isteği kapatma nasıl yapılır 🛑
- Yorumlar
Instagram’da giderek daha fazla kullanıcı profilini merakla gözlerden korumak için hesap gizleme özelliğini kullanıyor. Instagram’da gizli profiller herkese açık profiller kadar yaygın. Bu hesapların paylaşımlarını görmek istiyorsanız takip isteği göndermeniz gerekir. Yalnız takip isteği göndermeniz, o kişinin hesabını görüntüleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Takip isteğinizin kabul edilmesi gerekiyor. Peki, Instagram gönderilen istekler nerede biliyor musunuz? Instagram takip isteği gönderdiklerim nereden bakılır diye soranlar için Instagram’da takip istekleri görme yolunu adım adım anlatıyoruz.
Instagram istek attığın kişileri görme 👀
- Instagram uygulamasını açın.
- Profil simgesine dokunun.
- Ayarlar menüsünü açın.
- Gizlilik’e dokunun.
- Bağlantılar altında Takip Ettiğin Hesaplar’a dokunun.
- Takipçi sekmesine dokunun.
- Takip isteklerine girin.
- Gönderilen takip istekleri karşınızda.
Instagram takip isteklerini görme yolu (PC) 💻
- Instagram web sitesine girin.
- Kalp simgesine tıklayın.
- Bildirimler altında Takip istekleri’ne tıklayın.
- Takip isteği gönderen kişiler çıkacaktır.
- Takip isteklerini kabul etmek için Onayla butonuna basın.
- Takip isteğini reddetmek için Sil’e basın.
- Instagram atılan istekleri görme bu kadar basit!
Instagram gönderilen takip istekleri iptal etme (2023) ❌
- Instagram uygulamasını açın.
- Takip isteğini iptal etmek istediğiniz hesabın profiline girin.
- İstek gönderildi butonuna dokunun.
- Instagram’da takip istekleri iptal etme bu şekilde!
Instagram takip isteği kapatma nasıl yapılır 🛑
- Instagram’ı açın.
- Profil simgesine dokunun.
- Ayarlar’a girin.
- Bildirimler’e girin.
- Takip edilenler ve takipçilere dokunun.
- Takipçi istekleri “Kapalı” olarak seçin.
Instagram takip isteklerini kapatma mümkün mü? Instagram’da birinin size takip isteği göndermesini engelleyen basit bir ayar veya seçenek yok. Gizli hesap sahibi olarak, gelen takip isteklerini kabul edip etmemek konusunda seçim size kalmış ancak takip isteği göndermelerini durduramazsınız. Profiliniz için benzer hesap önerilerini kapatarak daha az takip isteği gelmesini sağlayabilirsiniz.
Bu rehber yazıda Instagram’da gizli hesap açanların en çok merak ettiği “Instagram takip isteklerini görme” konusuna açıklık getirdik. Sıkça sorulan “Instagram takip isteği gönderdiklerim nerede?” sorusunu yanıtladık. Instagram istek attığın kişileri görme yolunu arıyorsanız, doğru yerdesiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)