Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, birçok mesajlaşma uygulamasında var olan çok basit ama önemli bir özelliği nihayet kullanıma sundu. Artık sohbetlerde yazdığınız ancak göndermediğiniz yarım kalan mesajlar taslak olarak kaydedilecek.

Taslak yazısıyla en üstte gözükecek

Şimdiye kadar, herhangi bir sohbette yazılan ancak gönderilmeyen mesajlar, WhatsApp kapatıldığında siliniyordu. Artık bu gönderilmeyen mesajlar sohbet listesinde yeşil renkli "Taslak" yazısıyla görünecek ve listenin en üstünde yer alacak. Böylece yarım kalan veya henüz göndermediğiniz mesajlarınızı aramak zorunda kalmadan kolayca erişebileceksiniz.

WhatsApp, sohbet listelerindeki kısıtlamayı kaldırıyor 1 hf. önce eklendi

WhatsApp ayrıca, yakın zamanda özel sohbet listeleri ve yerleşik rehber gibi özellikleri kullanıma sunarak uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeye devam ediyor.

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WhatsApp artık gönderilmeyen mesajları taslak olarak kaydedecek