WhatsApp artık gönderilmeyen mesajları taslak olarak kaydedecek

Taslak yazısıyla en üstte gözükecek
Şimdiye kadar, herhangi bir sohbette yazılan ancak gönderilmeyen mesajlar, WhatsApp kapatıldığında siliniyordu. Artık bu gönderilmeyen mesajlar sohbet listesinde yeşil renkli "Taslak" yazısıyla görünecek ve listenin en üstünde yer alacak. Böylece yarım kalan veya henüz göndermediğiniz mesajlarınızı aramak zorunda kalmadan kolayca erişebileceksiniz.
WhatsApp ayrıca, yakın zamanda özel sohbet listeleri ve yerleşik rehber gibi özellikleri kullanıma sunarak uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir