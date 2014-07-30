Unu Ultrapak dünyanın ilk hızlı şarj özellikli şarj istasyonu olma iddiasında





Mobil cihazların hızlı şarj olmasına imkan tanıyan teknolojiler genelde Snapdragon 800 ve sonrası yongasetlerinde mevcutken uyumlu bir adaptörün olması da şart. Ancak bu yongaseti ve adaptör uyumu sınırlı sayıda cihazda mevcut ve çoğunlukla mobil cihazlarımız standart hızlarda şarj oluyor. Taşınabilir şarj istasyonlarında da durum aynı. Unu Ultrapak ise bir ilki başlatma niyetinde.





Unu firması tarafından geliştirilen Ultrapak, 3000 ve 10 000mAh gücünde iki farklı versiyona sahip bir taşınabilir şarj istasyonu. İlk versiyon 30 dakika içerisinde ikinci versiyon ise 95 dakika içerisinde kendisini şarj edebiliyor.





Ürünün öne çıkan özelliği ise acil durum dolumu olarak adlandırabileceğimiz bir teknolojiyi kullanması. Örneğin uzun bir yolculuğa çıkacaksınız ve akıllı telefonunuzu bir şarj daha idare edecek güce ihtiyacınız var. Ancak zamanınız oldukça kısıtlı. Ürün prize taktıktan sonra özel modu sayesinde 15 dakika içerisinde 2000mAh enerjiyi depoluyor ve sizi bir gün daha idare edecek güce ulaşıyor. Bu modun sektörde bir ilk olduğu ve Unu Ultrapak'ın standart şarj istasyonlarından 8 kat daha hızlı şarj olabildiği belirtiliyor.





Ultrapak modelinin 3000mAh gücündeki versiyonu 60$ iken, 10 000mAh gücündeki versiyonu ise 100$ fiyat etiketine sahip. Üründe bir LED bildirim ekranı ve el feneri de yer alıyor.

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/07/25/how-to-charge-your-phone-in-15-minutes/?_php=true&_type=blogs&_r=0