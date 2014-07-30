Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Unu Ultrapak dünyanın ilk hızlı şarj özellikli şarj istasyonu olma iddiasında

4 yıl
281
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Unu Ultrapak dünyanın ilk hızlı şarj özellikli şarj istasyonu olma iddiasında

Mobil cihazların hızlı şarj olmasına imkan tanıyan teknolojiler genelde Snapdragon 800 ve sonrası yongasetlerinde mevcutken uyumlu bir adaptörün olması da şart. Ancak bu yongaseti ve adaptör uyumu sınırlı sayıda cihazda mevcut ve çoğunlukla mobil cihazlarımız standart hızlarda şarj oluyor. Taşınabilir şarj istasyonlarında da durum aynı. Unu Ultrapak ise bir ilki başlatma niyetinde. 

Unu firması tarafından geliştirilen Ultrapak, 3000 ve 10 000mAh gücünde iki farklı versiyona sahip bir taşınabilir şarj istasyonu. İlk versiyon 30 dakika içerisinde ikinci versiyon ise 95 dakika içerisinde kendisini şarj edebiliyor.

Ürünün öne çıkan özelliği ise acil durum dolumu olarak adlandırabileceğimiz bir teknolojiyi kullanması. Örneğin uzun bir yolculuğa çıkacaksınız ve akıllı telefonunuzu bir şarj daha idare edecek güce ihtiyacınız var. Ancak zamanınız oldukça kısıtlı. Ürün prize taktıktan sonra özel modu sayesinde 15 dakika içerisinde 2000mAh enerjiyi depoluyor ve sizi bir gün daha idare edecek güce ulaşıyor. Bu modun sektörde bir ilk olduğu ve Unu Ultrapak'ın standart şarj istasyonlarından 8 kat daha hızlı şarj olabildiği belirtiliyor. 

Ultrapak modelinin 3000mAh gücündeki versiyonu 60$ iken, 10 000mAh gücündeki versiyonu ise 100$ fiyat etiketine sahip. Üründe bir LED bildirim ekranı ve el feneri de yer alıyor.  

http://bits.blogs.nytimes.com/2014/07/25/how-to-charge-your-phone-in-15-minutes/?_php=true&_type=blogs&_r=0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Miyamoto Musashi 4 yıl en beğenilen
Cep telefonunu değilde kendisini hızlı şarj ediyormuş, boşu boşuna heyecan yaptım. Bu lost'da işe yarar...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ferrari091 4 yıl
Snapdragon 800 lerde hızlı şarj olma. Burayi anlamadım bilen biri yardımcı olabilir mi yoksa zaten var mı yani entegre mi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl ferrari091
ferrari091

Snapdragon 800 lerde hızlı şarj olma. Burayi anlamadım bilen biri yardımcı olabilir mi yoksa zaten var mı yani entegre mi

snapdragon 800lerde zaten var böyle bir özellik ama bu üründeki gibi değil. 8 kat hızdan bahsediliyor burda, muhtemelen pilin ömrünü çok azaltacak ama acil ihtiyacı olanlar için ideal.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Tamam, ürün iyi dee, patlama ihtimali iyice yükseliyor pillerde bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Fiyat düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 4 yıl en beğenilen
Cep telefonunu değilde kendisini hızlı şarj ediyormuş, boşu boşuna heyecan yaptım. Bu lost'da işe yarar...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi" 4 yıl Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim