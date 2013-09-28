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Üreticiler 8 inçlik tablet satışlarından memnun değil

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Üreticiler 8 inçlik tablet satışlarından memnun değil

Android'li tabletlerin 7 inçteki başarısından sonra Apple'ın iPad Mini ile başlattığı 8 inçlik tablet pazarına sonradan giriş yapan üreticileri düşük talep düşündürüyor.

Digitimes'ın Tayvanlı bileşen üreticilerine dayandırdığı haberine göre aralarında Samsung ve Acer'ın da bulunduğu isimler, 7.9 inçlik iPad Mini'nin başarısı sonrasında odaklandıkları 8 inçlik tablet pazarında son dönemde beklentilerin altında kalan bir taleple karşılaştılar. Firmalar bu doğrultuda ileriye yönelik bileşen siparişlerinin miktarlarını da azaltmaya başladılar.

Üreticilerin iPad Mini sonrasında 7 inçlik tabletlerin yerini 8 inçlik tabletlerin alabileceği beklentisiyle giriş yaptığını belirten Digitimes, düşük talebin bu beklentiyi karşılamasının şu anda zor olduğunu ifade etti.

Uzmanlar ise 7 inçlik tabletlerin ortalama satış fiyatının 150 dolara kadar düştüğüne dikkat çekerek, 7 inç segmentinin bu yılki tablet satışlarının %70'lik bölümünü oluşturmasının olası olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl tablet satışlarının %3'lük dilimini oluşturan 8 inçlik tabletler için bu yılki öngörü ise %10 mertebelerinde.


http://www.digitimes.com/news/a20130917PD206.html Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 5 yıl en beğenilen
Sanki 10 inc de cok basarili isler cikariyorlar.

Tablette apple. , telefonda android derim.
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El_domingo 5 yıl
esit fiyatlarda, tablette tabiki ipad...apple muthis bi pazarlama stratejisi uyguladı..diğerlerinede nal toplamak kaldı..:D
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mahsur kalan adam 5 yıl
telefonlar büyüyor tabletler küçülüyor işe bak
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_turbo_ 5 yıl
Normal boyuttaki iPad bile biraz daha buyuk olmali diye dusunuyordum, iPad miniyi cikardilar. iPad mini normal boyuttaki iPadlerin fiyatini yukseltti, iPad miniye iPad2 nin donanimini koyup makyajlayip onumuze surduler. Dun cikan iPad mini bugun cikan iOS7 yi kaldirmiyor bu nedenle. iPad mini cimmasa iPad3 fiyatlari alinacak kivama gelirdi. Ben 1,5 sene once iPad2 yi sifir olarak 330€ almistim bigun ayni urun yine ayni para hatta 350. Naptilar iPad miniyi surup onu en dusuk fiyatlari olan 319€ dan tuttular boylelikle normal iPadlerin fiyatini tavan yaptirdilar ve hala iPad3 un yanina yaklasilmiyor.Tablet dedigin buyuk olur hatta 12 inch olmali.
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itachi84 5 yıl
Çevremde herkesde ipad mini var. Zaten konudada ipad mininin başarısından bahsetmiş. Androiddeki sıkıntı bence model çokluğundan. Her marka çeşitli boylarda tonla tablet çıkarıyor.
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gfbekir 5 yıl
8inç tablet alacağıma gider 10 inç alırım, telefonlar zaten tablete yaklaştı, bari tablet tablet gibi dursun.
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IceSPiRiT 5 yıl
ilk çıkan 8" ler kenar kalınlığı ile çok hantal kaldı. Sonra 7.9" ler geldi. Onlar da, çoğu kişinin takıldığı ve tercihlerini değiştirdiği, ekran çözünürlüğü ve pil tüketimi noktasında tıkandılar. Şimdi samsung mesela t310 u ipad mini ile yakın fiyata satmaya çalışıyor.. ipad mini varken, tercih edeceklerin sayısı çok azdır.
Fiyat politikası ve donanım tercihleri firmaları hataya itti, ortalığı teknoloji çöplüğüne bilerek çevirdiler, sonra kalkıp da memnun değiliz dememeliler...
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frux 5 yıl
Üç tane android tablet kullandım ve en son iş'te de gerekli olduğu için ipad mini 4g satın aldım, ipad'in özellikle 9,5 saatlik batarya performansına hayran kaldım. Ayrıca ios'ta stabilite harika..
7 inç android tablet alacaksanız, 7 inç tabletlerde genellikle 3000 veya 3500 mAh batarya olduğu için bataryanın maksimum 3.5-4 saat dayanabileceğini göz önünde bulundurun..
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bellair 5 yıl
ipad miniye retina geldiği takdir de hiç düşünmeden alırım
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teknoloji4ever 5 yıl
Her tablet üreten kendini Apple sanıyor. Apple ne yapsa satıyor arkadaş
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Chandler Bing 5 yıl
Bence tablet varsa telefonda ios tablette andaroid. Çünkü android windows'a bayağı yakın ve tabletten bilgisayar olması gibi bi beklenti varsa ios bunu veremiyor. Ama telefonda zaten küçük ekran var ve gündelik işleri ios daha iyi bi şekilde hallediyor. Bende s3 ve ipad 4 var. Buradan yola çıkıp söylüyorum.
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DonsuzBalık 5 yıl
8 incde gpusu ve cpu gücünü birazdaha yukarıda tut tamamdır.inşallah çok daha az satarsınız 8 inc
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iwanthidan 5 yıl
Tablette nexus 10
Telefonda nexus 4
Bilgisayarda toplama.
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