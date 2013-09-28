Üreticiler 8 inçlik tablet satışlarından memnun değil

Android'li tabletlerin 7 inçteki başarısından sonra Apple'ın iPad Mini ile başlattığı 8 inçlik tablet pazarına sonradan giriş yapan üreticileri düşük talep düşündürüyor.

Digitimes'ın Tayvanlı bileşen üreticilerine dayandırdığı haberine göre aralarında Samsung ve Acer'ın da bulunduğu isimler, 7.9 inçlik iPad Mini'nin başarısı sonrasında odaklandıkları 8 inçlik tablet pazarında son dönemde beklentilerin altında kalan bir taleple karşılaştılar. Firmalar bu doğrultuda ileriye yönelik bileşen siparişlerinin miktarlarını da azaltmaya başladılar.

Üreticilerin iPad Mini sonrasında 7 inçlik tabletlerin yerini 8 inçlik tabletlerin alabileceği beklentisiyle giriş yaptığını belirten Digitimes, düşük talebin bu beklentiyi karşılamasının şu anda zor olduğunu ifade etti.

Uzmanlar ise 7 inçlik tabletlerin ortalama satış fiyatının 150 dolara kadar düştüğüne dikkat çekerek, 7 inç segmentinin bu yılki tablet satışlarının %70'lik bölümünü oluşturmasının olası olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl tablet satışlarının %3'lük dilimini oluşturan 8 inçlik tabletler için bu yılki öngörü ise %10 mertebelerinde.

http://www.digitimes.com/news/a20130917PD206.html