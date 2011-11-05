Üreticilerin Ice Cream Sandwich duyuruları

Haber Editörü
Google'ın hem tablet hem de akıllı telefon sürümlerini tek çatı altında toplayan Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini yayınlamasının ardından üretici firmalar planlarını gözden geçirmeye başladı.
Bu noktada tüketicilerin en çok merak ettiği şey ise hangi modelin eni güncellemeden faydalanacağı konusu. Farklı kaynaklardan derlediğimiz firmaların açıklamalarına göre, ICS alması muhtemel modeller şöyle sıralanıyor.
ASUS
Firma resmi duyurusunda müşterilerine sundukları güncelleme desteğiyle gurur duyduklarını ve ASUS Eee Pad ailesini tamamen yeni sürüme güncelleyeceklerini açıkladı. Şimdilik detaylı bir bilgi verilmiyor.
Onaylananlar:
Padfone
Transformer Prime
Eee Pad Transformer
HTC
Firma resmi duyurusunda hedeflerinin tüm müşterilerine gelişmiş kullanıcı deneyimi yaşatmak amacında olduklarını ancak planlarını cihazların donanım ve yazılım dengesine göre yapacaklarını belirtti.
Onaylananlar:
AT&T, HTC Vivid modeli için güncelleme hazırladığını doğruladı.
HTC Rezound
HTC Vivid
Kesinlikle almayacak:
Nexus One
LG
LG resmi açıklamasında Optimus 2X modeli ile ilgili dedikoduları reddederek diğer üst seviye modellerle birlikte güncelleme alacağını ancak detaylı bilgiyi sonra vereceğini belirtti.
Onaylananlar:
Optimus 2X
Meizu
Onaylananlar :
Meizu MX, M9
Motorola
Onaylananlar:
Droid RAZR ve Motorola RAZR
Droid Bionic
Xoom
Xoom 2
Xoom 2 Media Edition
Samsung
Firma resmi duyurusunda yeni bilgiler elde ettikçe müşterileriyle paylaşacağını belirtti.
Onaylananlar:
AT&T Galaxy S II Skyrocket modelini yükselteceğini resmi olarak duyurdu.
Galaxy Nexus
Nexus S
Galaxy S II Skyrocket
Sony Ericsson
Sony Ericsson resmi duyurusunda tüm 2011 serisi Xperia modellerini Gingerbread 2.3.4 sürümüne güncelledikten sonra yeni Android sürümü erişilebilir olur olmaz çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
Onaylananlar:
2011 Xperia serisi
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ekran çözünürlüğüne göre ekrandaki çıkan tuşlar iptal oluyor. nexus s e portladılar zaten kullanıyorum ics yi. öyle tuşlar yok.
Meizu bile derken Meizu'nun cihazları en süper cihazlar. Huawei'nin hangi cihazı Meizu kadar iyi ki Huawei onaylansın da Meizu onaylanmasın?
O "Meizu bile" diye Huawei'den daha alt seviye gibi gördüğünüz marka olan Meizu'nun M9 modelinde Retina ekran var.
Listede yer alan çıkacak olan diğer model MX olanında ise 4 çekirdek var.
Huawei'nin çıkarttığı cihazlara bakıyorum. Meizu'nun yanından geçemez...
Gsmarenada listede bile olmayan bir cihazin huaweiden önce güncelleme alması bencede yanlış huaweinin satışları m9 dan cok daha fazla ülkede yapiliyor. Ha m9 güzel cihaz o ayrı konudur.
diğer markaları bilmiyorum da htc de yazanlar yeni çıkan yada çıkacak olanlar sanırım, sensation gibi modellere de gelir, yıl içerisinde çıkan kullanılan modellerle alakalı duyuru yapmazlar bence zaman içerisinde bekleyip göreceğiz :)
ama benim tahminim ics li yeni modeller piyasaya sürmeden eski telefonlara gelmez herhalde acele etmeye gerek yok yani.
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