Üreticilerin Ice Cream Sandwich duyuruları

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Google'ın hem tablet hem de akıllı telefon sürümlerini tek çatı altında toplayan Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini yayınlamasının ardından üretici firmalar planlarını gözden geçirmeye başladı.Bu noktada tüketicilerin en çok merak ettiği şey ise hangi modelin eni güncellemeden faydalanacağı konusu. Farklı kaynaklardan derlediğimiz firmaların açıklamalarına göre, ICS alması muhtemel modeller şöyle sıralanıyor.ASUSFirma resmi duyurusunda müşterilerine sundukları güncelleme desteğiyle gurur duyduklarını ve ASUS Eee Pad ailesini tamamen yeni sürüme güncelleyeceklerini açıkladı. Şimdilik detaylı bir bilgi verilmiyor.Onaylananlar:PadfoneTransformer PrimeEee Pad TransformerHTCFirma resmi duyurusunda hedeflerinin tüm müşterilerine gelişmiş kullanıcı deneyimi yaşatmak amacında olduklarını ancak planlarını cihazların donanım ve yazılım dengesine göre yapacaklarını belirtti.Onaylananlar:AT&T, HTC Vivid modeli için güncelleme hazırladığını doğruladı.HTC RezoundHTC VividKesinlikle almayacak:Nexus OneLGLG resmi açıklamasında Optimus 2X modeli ile ilgili dedikoduları reddederek diğer üst seviye modellerle birlikte güncelleme alacağını ancak detaylı bilgiyi sonra vereceğini belirtti.Onaylananlar:Optimus 2XMeizuOnaylananlar :Meizu MX, M9MotorolaOnaylananlar:Droid RAZR ve Motorola RAZRDroid BionicXoomXoom 2Xoom 2 Media EditionSamsungFirma resmi duyurusunda yeni bilgiler elde ettikçe müşterileriyle paylaşacağını belirtti.Onaylananlar:AT&T Galaxy S II Skyrocket modelini yükselteceğini resmi olarak duyurdu.Galaxy NexusNexus SGalaxy S II SkyrocketSony EricssonSony Ericsson resmi duyurusunda tüm 2011 serisi Xperia modellerini Gingerbread 2.3.4 sürümüne güncelledikten sonra yeni Android sürümü erişilebilir olur olmaz çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.Onaylananlar:2011 Xperia serisi