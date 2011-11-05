Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üreticilerin Ice Cream Sandwich duyuruları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
1
49
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Google'ın hem tablet hem de akıllı telefon sürümlerini tek çatı altında toplayan Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini yayınlamasının ardından üretici firmalar planlarını gözden geçirmeye başladı.

Bu noktada tüketicilerin en çok merak ettiği şey ise hangi modelin eni güncellemeden faydalanacağı konusu. Farklı kaynaklardan derlediğimiz firmaların açıklamalarına göre, ICS alması muhtemel modeller şöyle sıralanıyor.

ASUS

Firma resmi duyurusunda müşterilerine sundukları güncelleme desteğiyle gurur duyduklarını ve ASUS Eee Pad ailesini tamamen yeni sürüme güncelleyeceklerini açıkladı. Şimdilik detaylı bir bilgi verilmiyor.

Onaylananlar:
Padfone
Transformer Prime
Eee Pad Transformer

HTC

Firma resmi duyurusunda hedeflerinin tüm müşterilerine gelişmiş kullanıcı deneyimi yaşatmak amacında olduklarını ancak planlarını cihazların donanım ve yazılım dengesine göre yapacaklarını belirtti.

Onaylananlar:
AT&T, HTC Vivid modeli için güncelleme hazırladığını doğruladı.
HTC Rezound
HTC Vivid

Kesinlikle almayacak:
Nexus One

LG

LG resmi açıklamasında Optimus 2X modeli ile ilgili dedikoduları reddederek diğer üst seviye modellerle birlikte güncelleme alacağını ancak detaylı bilgiyi sonra vereceğini belirtti.

Onaylananlar:
Optimus 2X

Meizu

Onaylananlar :
Meizu MX, M9

Motorola

Onaylananlar:
Droid RAZR ve Motorola RAZR
Droid Bionic
Xoom
Xoom 2
Xoom 2 Media Edition

Samsung

Firma resmi duyurusunda yeni bilgiler elde ettikçe müşterileriyle paylaşacağını belirtti.

Onaylananlar:
AT&T Galaxy S II Skyrocket modelini yükselteceğini resmi olarak duyurdu.
Galaxy Nexus
Nexus S
Galaxy S II Skyrocket

Sony Ericsson

Sony Ericsson resmi duyurusunda tüm 2011 serisi Xperia modellerini Gingerbread 2.3.4 sürümüne güncelledikten sonra yeni Android sürümü erişilebilir olur olmaz çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Onaylananlar:
2011 Xperia serisi


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 8 yıl en beğenilen
Galaxy S nerede? Eğer SGS'e destek gelmezse Samsung büyük hata yapar ve çok dikkat çeker.Bunu demek bana düşmez belki ama kendi görüşüm bu. Ama ileride SGS'e de çıkaracaklarını söylerler :) Donanım tarafında hayli hayli yeterli gücü var, ve samsung'u bugün bu konuma getiren cihaz sonuçta...
Galaxy S nerede? Eğer SGS'e destek gelmezse Samsung büyük hata yapar ve çok dikkat çeker.Bunu demek bana düşmez belki ama kendi görüşüm bu. Ama ileride SGS'e de...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 8 yıl
sony ericsson kısa ve net,tüm 2011 xperi serisi ,)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 8 yıl
ya arkadaşlar saçmalamayın tabikide galaxy s2 ye ve s1 e güncelleme gelecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crowland 8 yıl
eğer galaxy s e çıkmassa birdaha book alırım samsung....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssonerb 8 yıl
android galaxys sl serisine 2.3 bile vermedi tr de... samsung ürün cıkartıyor güncelleme bekleyen kullanıcı azınlıkta olunca güncelleme gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 8 yıl
engurlu
ya arkadas hadi guncellemeyi aldik diyelim galaxy s e veya s2 ye..cihazin altindaki kendi tus takimlari ne olacak??

ekran çözünürlüğüne göre ekrandaki çıkan tuşlar iptal oluyor. nexus s e portladılar zaten kullanıyorum ics yi. öyle tuşlar yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Per Aspera 8 yıl
daha turkiye servisi bize galaxy sl 2.3 guncellemesi vermezken...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
acbold
meizu bile onaylamış huawei den halen ses yok...

Meizu bile derken Meizu'nun cihazları en süper cihazlar. Huawei'nin hangi cihazı Meizu kadar iyi ki Huawei onaylansın da Meizu onaylanmasın?
O "Meizu bile" diye Huawei'den daha alt seviye gibi gördüğünüz marka olan Meizu'nun M9 modelinde Retina ekran var.
Listede yer alan çıkacak olan diğer model MX olanında ise 4 çekirdek var.
Huawei'nin çıkarttığı cihazlara bakıyorum. Meizu'nun yanından geçemez...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
acbold
meizu bile onaylamış huawei den halen ses yok...

Meizu bile derken Meizu'nun cihazları en süper cihazlar. Huawei'nin hangi cihazı Meizu kadar iyi ki Huawei onaylansın da Meizu onaylanmasın?
O "Meizu bile" diye Huawei'den daha alt seviye gibi gördüğünüz marka olan Meizu'nun M9 modelinde Retina ekran var.
Listede yer alan çıkacak olan diğer model MX olanında ise 4 çekirdek var.
Huawei'nin çıkarttığı cihazlara bakıyorum. Meizu'nun yanından geçemez...

Gsmarenada listede bile olmayan bir cihazin huaweiden önce güncelleme alması bencede yanlış huaweinin satışları m9 dan cok daha fazla ülkede yapiliyor. Ha m9 güzel cihaz o ayrı konudur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 8 yıl
s2ye gelmek zorunda suanda hicbir surum cift cekirdegi desteklemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Samsung Galaxy S e güncelleme çıkartmassa gözümden düşer.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4mylove 8 yıl
Sensation almazsa bu çekirdeklerden biri google biri htcYe :-)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeSiN 8 yıl 4mylove
4mylove

Sensation almazsa bu çekirdeklerden biri google biri htcYe :-)

diğer markaları bilmiyorum da htc de yazanlar yeni çıkan yada çıkacak olanlar sanırım, sensation gibi modellere de gelir, yıl içerisinde çıkan kullanılan modellerle alakalı duyuru yapmazlar bence zaman içerisinde bekleyip göreceğiz :)

ama benim tahminim ics li yeni modeller piyasaya sürmeden eski telefonlara gelmez herhalde acele etmeye gerek yok yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 8 yıl
Bir daha xpwria neo almakla karli ciktim lg optimus black 2.2 de kalsin biz4 e geciyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6255 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın iyi iOS oyunları -15- 8 yıl Asus ile ultrabook tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını konuştuk 8 yıl Steve Jobs: Xerox'ta üç şey gördüm... 8 yıl HTC'nin 720p ekranlı yeni telefonu Rezound mercek altında 8 yıl Android işletim sistemli akıllı kol saati; I'am Watch detaylandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim