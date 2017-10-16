Ürettiğinden daha fazla karbondioksiti toplayan ''negatif emisyonlu'' santral

Son yıllarda dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması karbon salınımını azaltmak için oldukça önemli ancak halen dünyada her yıl 40 trilyon kg karbondioksit üretiliyor. Üretilen bu miktar Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen ve tehlike sınırı olarak gösterilen hava sıcaklığının 2°C sınırını sınırını aşmasına yol açabilir. Yenilenebilir enerji kullanımı ilerleyen yıllarda karbondioksit üretiminin çok daha az hale gelmesine katkı sağlayacak ancak bugüne kadar üretilen ve atmosferde yer alan karbondioksitleri zararsız hale getirmek için de farklı çalışmalar mevcut.





Atmosferdeki karbondioksidi, tıpkı ağaçların fotosentez esnasında yaptığı gibi toplayabileceği bir yöntem üzerine bir süredir çalışılıyor. Direkt hava yakalama adı verilen yöntem ile iklim değişikliği ile mücadele edilebilir ancak bu yöntemin oldukça pahalı olması, yöntemin bugüne kadar kullanımı engelliyordu. İklim değişikliği ile mücadele etmek için karbondioksit yakalama ve depolama yöntemini kullanmak isteyen İsviçre merkezli girişim Climeworks ise daha ucuz ve işlevsel olduğunu iddia ettiği bir yöntemi İzlanda'da denemeye başladı. İzlanda'da, 300MW elektrik üreten bir jeotermal santralini kendi ekipmanlarıyla donatan Climeworks, dünyanın ilk ''negatif emisyonlu'' santralini oluşturdu.





Atmosferden Toplanan CO2 Yer Altına Göderilecek

Jeotermal santralleri kömür santrallerine kıyasla çok daha düşük(kömür santralindekinin yüzde 3'ü kadar) oranda karbondioksiti atmosfere bıraksalar da Climeworks'ün ekipmanlarını yerleştirdiği santral atmosfere bıraktığı karbondioksit miktarından çok daha fazlasını atmosferden toplayacak. Başkent Reykjavik'ten yaklaşık 25 kilometre uzağında bulunan santralde, İzlanda'daki karbondioksit toplama programı CarbFix ile birlikte çalışılacak. Climeworks'ün ekipmanları ile atmosferden toplanan karbondioksit suyla emilip, CarbFix sistemi ile yer altına gönderilecek. Orada iki yıl içinde zararsız karbon kristallerine dönecek olan karbondioksit, binlerce yıl aynı noktada sabit kalabilecek.





Climeworks ve CarbFix ortaklığında gerçekleştirilen proje ümit vadediyor olsa da şu an için yılda 50 ton karbondioksitin toplanması ve yer altına iletilmesi planlanıyor. Bill Gates ve Warner Music Group'un başkanlığını yapmış olan Edgar Bronfman Jr. gibi milyarderlerin finansman sağladığı Climeworks sistemi ucuz ve daha fazla karbondioksiti toplayacak şekilde geliştirebilirse karbondioksit yakalama ve toplama sistemi iklim değişikliğine karşı insanoğlunun en güçlü silahı olabilir.

http://www.popularmechanics.com/science/green-tech/news/a28629/first-negative-emissions-plant/?src=socialflowTW