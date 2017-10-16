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Ürettiğinden daha fazla karbondioksiti toplayan ''negatif emisyonlu'' santral

İzlanda'da, ürettiği karbondioksitten daha fazlasını havadan toplayabilen ''negatif esmiyonlu'' jeotermal santrali faaliyete geçti. Santral yılda 50 ton CO2 toplayacak.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Son yıllarda dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması karbon salınımını azaltmak için oldukça önemli ancak halen dünyada her yıl 40 trilyon kg karbondioksit üretiliyor. Üretilen bu miktar Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen ve tehlike sınırı olarak gösterilen hava sıcaklığının 2°C sınırını sınırını aşmasına yol açabilir. Yenilenebilir enerji kullanımı ilerleyen yıllarda karbondioksit üretiminin çok daha az hale gelmesine katkı sağlayacak ancak bugüne kadar üretilen ve atmosferde yer alan karbondioksitleri zararsız hale getirmek için de farklı çalışmalar mevcut.


 

Atmosferdeki karbondioksidi, tıpkı ağaçların fotosentez esnasında yaptığı gibi toplayabileceği bir yöntem üzerine bir süredir çalışılıyor. Direkt hava yakalama adı verilen yöntem ile iklim değişikliği ile mücadele edilebilir ancak bu yöntemin oldukça pahalı olması, yöntemin bugüne kadar kullanımı engelliyordu. İklim değişikliği ile mücadele etmek için karbondioksit yakalama ve depolama yöntemini kullanmak isteyen İsviçre merkezli girişim Climeworks ise daha ucuz ve işlevsel olduğunu iddia ettiği bir yöntemi İzlanda'da denemeye başladı. İzlanda'da, 300MW elektrik üreten bir jeotermal santralini kendi ekipmanlarıyla donatan Climeworks, dünyanın ilk ''negatif emisyonlu'' santralini oluşturdu.


Atmosferden Toplanan CO2 Yer Altına Göderilecek 

Jeotermal santralleri kömür santrallerine kıyasla çok daha düşük(kömür santralindekinin yüzde 3'ü kadar) oranda karbondioksiti atmosfere bıraksalar da Climeworks'ün ekipmanlarını yerleştirdiği santral atmosfere bıraktığı karbondioksit miktarından çok daha fazlasını atmosferden toplayacak.  Başkent Reykjavik'ten yaklaşık 25 kilometre uzağında bulunan santralde, İzlanda'daki karbondioksit toplama programı CarbFix ile birlikte çalışılacak. Climeworks'ün ekipmanları ile atmosferden toplanan karbondioksit suyla emilip, CarbFix sistemi ile yer altına gönderilecek. Orada iki yıl içinde zararsız karbon kristallerine dönecek olan karbondioksit, binlerce yıl aynı noktada sabit kalabilecek.


Climeworks ve CarbFix ortaklığında gerçekleştirilen proje ümit vadediyor olsa da şu an için yılda 50 ton karbondioksitin toplanması ve yer altına iletilmesi planlanıyor. Bill Gates ve Warner Music Group'un başkanlığını yapmış olan Edgar Bronfman Jr. gibi milyarderlerin finansman sağladığı Climeworks sistemi ucuz ve daha fazla karbondioksiti toplayacak şekilde geliştirebilirse karbondioksit yakalama ve toplama sistemi iklim değişikliğine karşı insanoğlunun en güçlü silahı olabilir.


http://www.popularmechanics.com/science/green-tech/news/a28629/first-negative-emissions-plant/?src=socialflowTW Yorum Yaz
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demirparcasi 1 yıl
1 litre benzinden neredeyse 2,5kg CO2 salınımı yapılıyor. 50 ton ise sadece 2000 litre benzin kadar CO2 demektir. Yılda 35.000km yapan ortalama bir otomobil bu kadar yani 50 ton co2 salınım yapar. Bu santral pratikte pek faydası yoktur sadece genel yaklışm olarak önemi vardır. Yani iyi önde ama küçük bir adımdır.
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Psychotechnic 1 yıl
Huzur izlanda
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chosen85 1 yıl
Co2'yi yer altına gömmek, evdeki çeri çöpü halı altına süpürmek gibi. Faydası nedir anlamadım, biri aydınlatabilir mi?
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St Batuhan 1 yıl chosen85
chosen85

Co2'yi yer altına gömmek, evdeki çeri çöpü halı altına süpürmek gibi. Faydası nedir anlamadım, biri aydınlatabilir mi?

Haberde belirttiği gibi bunlar ileride dönüşmüş olacak yani zararsız hale gelecek. Yani çeri çöpü halı altına süpürdükten sonra bir de onların orada dönüşmesi kısmı var farklılık olarak. Ve dönüştükleri şey toprağa zarar verme yolunda değil.
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demirparcasi 1 yıl chosen85
chosen85

Co2'yi yer altına gömmek, evdeki çeri çöpü halı altına süpürmek gibi. Faydası nedir anlamadım, biri aydınlatabilir mi?

CO2 küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep oluyor. Şu andaki atmosferdeki CO2 seviyesi bile çok yüksek seviyede ve büyük doğal felaketler insanlığı bekliyor. Seviye arttıkça ki sürekli artıyor, felaketlerin sayısı ve büyüklüğü de artacak. Bu yüzden insanlığın bir taraftan CO2 salınımını azaltması ve gelecekte de havadaki CO2 geri toplayıp toprağın altına gömmesi, gerekiyor. Toprağın altında CO2'nun saklamasının garanti olduğu tek yer.
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Başlangıç için güzel bir adım. Yakın zamanda geliştirilebilir umarım. Ama bu nüfus artışı ve beraberinde getirdiği tüketim çılgınlığına dur demedikçe gelecek pek parlak gözükmüyor.
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