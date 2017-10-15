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New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE

Otomobillerin elektrikliye geçişinin yanında günlük hayatta çokca kullanılan otobüsler de bu yönde adım atıyor. Karşınızda New Flyer'ın yeni elektrikli otobüsü; Xcelsior CHARGE.
1 yıl
2,3b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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New Flyer duyurduğu yeni elektrikli otobüsü Xcelsior CHARGE ile şu ana kadarki en fazla kapasiteli batarya ünitesini sunuyor. Modelin 12 metrelik olarak standart versiyonunda 600kWh kapasiteli batarya sunan üretici, 18 metrelik körüklü modelinde ise 885kWh'lik oldukça büyük bir batarya paketi sunuyor. 
Yeni otobüsün menzili ile ilgili açıklama yapan firma, 600kWh bataryalı olanın tek şarjla 320 km üzeri realistik ulaşım menziline sahip olacağını belirtiyor. Versiyona göre XALT Energy yada A123 Systems tarafından üretilen batarya ünitelerinin yer alacağı otobüslerde Siemens tarafından üretilen elektrik motorları bulunacak.
Los Angeles Ulaşım Kurumu tarafından 35 adet 18 metrelik Xcelsior CHARGE siparişi verilirken, kurum memnuniyet durumuna göre 65 adet daha sipariş vermeyi düşünüyor.

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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
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bydvd 1 yıl
izmirde elektrikli otobüsler var. çok sessiz ve temiz
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ScknNet 1 yıl
Dh editörleri son günlerde çok fazla yazım hatası yapıyorlar. Hayırdır maaşlarda kesinti falanmı var?
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alito 1 yıl
Şarzlü otobos.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Elektrikli yapamıyorsanız kurmalı yapın. Yolcular çarkları çevirsin hep. Hem spor olur.
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mehmedaltair 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Elektrikli yapamıyorsanız kurmalı yapın. Yolcular çarkları çevirsin hep. Hem spor olur.

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Bu daha hoş bence
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eAkman 1 yıl
Bu elektriklü otibis 40 yapar mı?
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Guest-0C8FEE75E 1 yıl
Valla simdiden arabayi satmak lazim. 10 yila kalmaz otomobil endustrisi baya bir degisir gibi.
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KalemKolik 1 yıl
şu menzili çözdükleri an bu işin ipi iyice kopacak. şöyle menziller aniden 2 veya 3e katlarsa tamamdır.
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bydvd 1 yıl
izmirde elektrikli otobüsler var. çok sessiz ve temiz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
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Bir an önce yaygınlaşsada bize de gelse.
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Night_Blade 1 yıl 12 Angry Men
izmir de var
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dr20mouse 1 yıl
Haberde belirtilmemiş ama bataryanın ham maddesinin lityum olduğunu varsayıyorum. Bu kadar büyük bataryalar için çok maden harcanıyor bu gidişle petrolden evvel lityum madeni bitecek.
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