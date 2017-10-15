New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE

New Flyer duyurduğu yeni elektrikli otobüsü Xcelsior CHARGE ile şu ana kadarki en fazla kapasiteli batarya ünitesini sunuyor. Modelin 12 metrelik olarak standart versiyonunda 600kWh kapasiteli batarya sunan üretici, 18 metrelik körüklü modelinde ise 885kWh'lik oldukça büyük bir batarya paketi sunuyor.

Yeni otobüsün menzili ile ilgili açıklama yapan firma, 600kWh bataryalı olanın tek şarjla 320 km üzeri realistik ulaşım menziline sahip olacağını belirtiyor. Versiyona göre XALT Energy yada A123 Systems tarafından üretilen batarya ünitelerinin yer alacağı otobüslerde Siemens tarafından üretilen elektrik motorları bulunacak.

Los Angeles Ulaşım Kurumu tarafından 35 adet 18 metrelik Xcelsior CHARGE siparişi verilirken, kurum memnuniyet durumuna göre 65 adet daha sipariş vermeyi düşünüyor.