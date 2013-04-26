Üst seviye üç boyutlu taramaları kolaya indirgeyen tarayıcı, Go!SCAN

Gerçek zamanlı olarak üç boyutlu tarama amacıyla geliştirilmiş bir ürün olan Go!SCAN, büyük ebatlı objeler üzerin de dahi görevlerini oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor.

Kanada merkezli Quebec firması tarafından geliştirilen ve dış görünüşüyle kablosuz matkapları andıran portatif üç boyutlu tarayıcı Go!SCAN, üzerinde yer alan LED ışıklar ve tarama sensörleri ile tek seferde 380x380mm boyutunda bir alanı, insan saçından daha ince (0.1mm) hassaslık değeri ile tarayarak, bu yüksek ayrıntıya sahip görüntüleri canlı olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyor ve piyasada aktif olarak kullanılan birçok üç boyutlu tasarım uygulamaları ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. 127x156x262mm boyutlara ve 1.1 kg boyuta sahip olan üç boyutlu tarayıcı modeli, birçok rakibine göre 10 kat daha hızlı çalışabiliyor ve kompakt boyutları ile çok daha kullanışlı bir yapı ortaya sunuyor.

Tarihi eserlerin taranarak kayıt altına alınması, sanat, tasarım ve mimarlık amaçlı çalışmalar, mühendisler ya da üç boyutlu oyunlar gibi kullanım alanlarına sahip olan Go!SCAN, sunduğu başarılı özellikler yanında 25,000$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle piyasada yer alıyor olmasına rağmen, birçok firma bu tarz çalışmaları için çok daha fazla paralar harcamak zorunda kalıyor. Ayrıca firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.goscan3d.com/en