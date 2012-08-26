Uygulama Haber 19. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 19. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.

Horn iOS)

Mad Skills BMX iOS)

Saving Private Sheep 2 Android - iOS)

Paper Glider Crazy Copter 3d Android - iOS)

Handcent SMS Android - iOS)

Puzzle Craft iOS)

Traffic Panic London Android - iOS)

Big Launcher Android )

Random Heroes iOS)

Web of Cam Android - iOS)

Baby Monitor 3G iOS)

Living Earth HD iOS)

Cafeteria Nipponica Android - iOS)

Jack Lumber (iOS)