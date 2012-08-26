Uygulama Haber 19. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 19. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
- Horn (iOS)
- Mad Skills BMX (iOS)
- Saving Private Sheep 2 (Android - iOS)
- Paper Glider Crazy Copter 3d (Android - iOS)
- Handcent SMS (Android - iOS)
- Puzzle Craft (iOS)
- Traffic Panic London (Android - iOS)
- Big Launcher (Android)
- Random Heroes (iOS)
- Web of Cam (Android - iOS)
- Baby Monitor 3G (iOS)
- Living Earth HD (iOS)
- Cafeteria Nipponica (Android - iOS)
- Jack Lumber (iOS)
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Merhaba ;
Öneriniz için teşekkürler. Kingdom Rush benimde çok sevdiğim bir oyun. Kendisine 7 Temmuz'da yayınlanan programda yer verdik.
donanimhaber.com/...
Burdan bakabilirsiniz eğer başka oyunlar varsa her zaman özel mesaj olarakta atabilirsiniz.
Gün Oksay
Not: bilgisayarım Samsung değil.
Teşekkür Ederim.
Ne düşüncesiz bi adamsın..onu düşünmüyorum bunu düşünmüyorum..
Yeni ipadin gpusu zaten ps vita ile ayni.İslemciyi 4 cekirdek yaparlarsa ayni olur donanim.Yani imkansiz degil burda gelistiricilerin yapmasi gerekiyor konsol kalitesinde oyunlari.