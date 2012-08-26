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Uygulama Haber 19. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

6 yıl
32b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 19. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.

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Felina. 6 yıl
İZleyelim de hep ios yahu
1 Yanıt Yanıtla +8
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RhiFaT 6 yıl en beğenilen
ulan en kaliteli oyunlar ios'a çıkıyor ya :(
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mert2091 6 yıl
Merhaba.iPhone 4S kullanıcısıyım.Kingdom Rush isimli bir oyun yaklaşık 1 haftadır beni baya bi oyalıyor.Bu oyuna programınızda yer vermenizi ve arkadaşlara uygulamayı tanıtmanızı öneririm.Sizleri başarılı buluyor,çalışmalarınıza başarıyla devam etmenizi diliyorum...
1 Yanıt Yanıtla
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gun 6 yıl mert2091
mert2091

Merhaba.iPhone 4S kullanıcısıyım.Kingdom Rush isimli bir oyun yaklaşık 1 haftadır beni baya bi oyalıyor.Bu oyuna programınızda yer vermenizi ve arkadaşlara uygulamayı tanıtmanızı öneririm.Sizleri başarılı buluyor,çalışmalarınıza başarıyla devam etmenizi diliyorum...

Merhaba ;

Öneriniz için teşekkürler. Kingdom Rush benimde çok sevdiğim bir oyun. Kendisine 7 Temmuz'da yayınlanan programda yer verdik.
donanimhaber.com/...
Burdan bakabilirsiniz eğer başka oyunlar varsa her zaman özel mesaj olarakta atabilirsiniz.

Gün Oksay
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refsak 6 yıl
ios şöyle iyi ios böyle iyi iyice reklam kokuya artık bu site giresim kalmadı.2000 yıllarındaki grafik kalitesi oynanabilirlik zaten yok oyunların.Diğer platformlarda kılı kırk yaran yorumcular burada Crysis a yapmadıkları övgüleri yağdırıyorlar.
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djsansa 6 yıl
abi durduk yere urfadan ne istediniz :)
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Nerevarine 6 yıl
HORN bilgisayar oyununu varsa, benim bilgisayara yüklesek çöker.


Not: bilgisayarım Samsung değil.
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Provisional 6 yıl
pugulli61
abdullahkhan Hornun grafik kalitesi PlayStation 2ye bile eşdeğer değilken, nasıl oluyor da Vita oyunlarıyla eşit grafik kalitesine sahip olabiliyor?
Her ne kadar konsol kullanmasam da HİÇ BİR ZAMAN mobil platformların bir konsol seviyesinde grafik vereceğini düşünmüyorum, o kadar grafik kalitesi verse bile konsollar için yapılan oyunların kalitesinde oyun görebileceğimizi düşünmüyorum.
Ne düşüncesiz bi adamsın..onu düşünmüyorum bunu düşünmüyorum..

Teşekkür Ederim.


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OverClockDonanim 6 yıl
Neden hep İOS ? Android piyasanın %70'ine hakim...
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pugulli61 6 yıl
abdullahkhan
Hornun grafik kalitesi PlayStation 2ye bile eşdeğer değilken, nasıl oluyor da Vita oyunlarıyla eşit grafik kalitesine sahip olabiliyor?
Her ne kadar konsol kullanmasam da HİÇ BİR ZAMAN mobil platformların bir konsol seviyesinde grafik vereceğini düşünmüyorum, o kadar grafik kalitesi verse bile konsollar için yapılan oyunların kalitesinde oyun görebileceğimizi düşünmüyorum.

Ne düşüncesiz bi adamsın..onu düşünmüyorum bunu düşünmüyorum..
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exoss 6 yıl
zombi yok :D oleyy
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serhdemir 6 yıl
Tablette olduğum için videoyu izlemiyorum, android tarafında işe yarar bir oyun yada uygulama var mı?
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caglet 6 yıl
yine eğlenceli :D ama urfa muhabbeti olmasaymış iyiymiş :D:D:D
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Provisional 6 yıl
Horn'un grafik kalitesi PlayStation 2'ye bile eşdeğer değilken, nasıl oluyor da Vita oyunlarıyla eşit grafik kalitesine sahip olabiliyor?
Her ne kadar konsol kullanmasam da HİÇ BİR ZAMAN mobil platformların bir konsol seviyesinde grafik vereceğini düşünmüyorum, o kadar grafik kalitesi verse bile konsollar için yapılan oyunların kalitesinde oyun görebileceğimizi düşünmüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Barthemana 6 yıl Provisional
abdullahkhan

Horn'un grafik kalitesi PlayStation 2'ye bile eşdeğer değilken, nasıl oluyor da Vita oyunlarıyla eşit grafik kalitesine sahip olabiliyor?
Her ne kadar konsol kullanmasam da HİÇ BİR ZAMAN mobil platformların bir konsol seviyesinde grafik vereceğini düşünmüyorum, o kadar grafik kalitesi verse bile konsollar için yapılan oyunların kalitesinde oyun görebileceğimizi düşünmüyorum.

Yeni ipadin gpusu zaten ps vita ile ayni.İslemciyi 4 cekirdek yaparlarsa ayni olur donanim.Yani imkansiz degil burda gelistiricilerin yapmasi gerekiyor konsol kalitesinde oyunlari.
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