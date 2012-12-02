Uygulama Haber 32. Bölüm "Real Boxing ,Verticus, Narr8 ve daha fazlası..."

Kurucu ve Yayın Direktörü
Uygulama Haber programımızın 32. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar ve oyunlar sizleri bekliyor.
- Real Boxing (iOS)
- Funky Smugglers (Android - iOS)
- Wolfram Alpha (Android - iOS)
- Verticus (iOS)
- Girls Like Robots (iOS)
- Gazete Habertürk (iOS)
- Army of Darkness Defence (Android - iOS)
- World at Arms (Android - iOS)
- Wonder Zoo (Android - iOS)
- Rotten Friends (Android)
- Narr8 (iOS)
- Outfight (Android)
- Adobe Photoshop Touch (Android - iOS)
- Arc Squadron (iOS)
- Dream of Pixels (iOS)
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FULL TIME VEYA PART TIME
ÇALIŞABİLECEK TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
goo.gl/...
Daha oyun çıkmadı pazar günü yayına çıkacak. Sizin elde ettiğiniz önceden sızan sürüm olsa gerek.
inceleme için teşekkürler
Öncelikle değerli yorumlarınız için teşekkür ederim...
Videonun yayın akışı tarafında ve haber içeriği kısmında olması gereken linker saat 02:37 itibariyle olması gerektiği şekilde habere dahil edildi.
Herkese iyi forumlar ve şimdiden iyi bir hafta dilerim..
KaaN
Sonra aşağıda linkler koyuyordunuz o da kalkmış o da işimize yarıyordu.
Bunların dışında yine güzel bir programdı.