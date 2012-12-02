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Uygulama Haber 32. Bölüm "Real Boxing ,Verticus, Narr8 ve daha fazlası..."

6 yıl
5,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Uygulama Haber programımızın 32. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar ve oyunlar sizleri bekliyor. 
  

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ensturk13 6 yıl
intro müziği çok kötü lütfen daha sevimli birşey koysanız yakışmıyor. kalitesiz tekno vahim
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olağan_şüpheli 6 yıl
şu narr8 çok ilgimi cekti...birde haberturk ün uygulaması güzelmiş ...
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byalican 6 yıl
Teşekkürler.
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blizzard3 6 yıl
Modern combat 4 nerde
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tuncay altuntoprak 6 yıl
army of darkness defense da paket hatası alan var mı? kuramadım
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mesona 6 yıl
ooo ipad mini mi o?
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blizzard3 6 yıl
Modern combat 4 nerde
1 Yanıt Yanıtla
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gun 6 yıl blizzard3
blizzard3
Modern combat 4 nerde

Daha oyun çıkmadı pazar günü yayına çıkacak. Sizin elde ettiğiniz önceden sızan sürüm olsa gerek.
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Fx_57,5 6 yıl
sadece ios için olanlar ya en başa yada ensona eklense inceleme videosunda android kullanıcıları için daha iyi olur düşüncesindeyim.
inceleme için teşekkürler
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LesEnfantsTerribles 6 yıl
Herkese merhaba,
Öncelikle değerli yorumlarınız için teşekkür ederim...
Videonun yayın akışı tarafında ve haber içeriği kısmında olması gereken linker saat 02:37 itibariyle olması gerektiği şekilde habere dahil edildi.
Herkese iyi forumlar ve şimdiden iyi bir hafta dilerim..
KaaN
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DevilAttack 6 yıl
Abi köşede hangi platforma çıktığı yazıyordu önceki bölümlerde, onun kalkması kötü olmuş.
Sonra aşağıda linkler koyuyordunuz o da kalkmış o da işimize yarıyordu.
Bunların dışında yine güzel bir programdı.
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