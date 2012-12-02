Uygulama Haber 32. Bölüm "Real Boxing ,Verticus, Narr8 ve daha fazlası..."

Uygulama Haber programımızın 32. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar ve oyunlar sizleri bekliyor.

Real Boxing (iOS)

Funky Smugglers (Android - iOS)

Wolfram Alpha (Android - iOS)

Verticus (iOS)

Girls Like Robots (iOS)

Gazete Habertürk (iOS)

Army of Darkness Defence (Android - iOS)

World at Arms (Android - iOS)

Wonder Zoo (Android - iOS)

Rotten Friends (Android)

Narr8 (iOS)

Outfight (Android)

Adobe Photoshop Touch (Android - iOS)

Arc Squadron (iOS)

Dream of Pixels (iOS)