Uygulama Haber 9.Bölüm "AirDroid, Soccer Rally ve diğer 14 konu"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 9. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.
- Max Payne Android için çıktı (Android ve iOS için)
- Google Unveils 3-D Mapping Imagery For iOS Devices
- Android’e offline harita geliyor
- Magic Piano android’e çıktı (Android ve iOS için)
- AirDroid (Android için)
- Inferno+ (iOS için)
- Cinemagram ( iOS için)
- Dungeon Village (Android ve iOS için)
- Fotopedia Heritage ( iOS için)
- Solid Explorer (Android için)
- LittleThings (iOS için)
- Project 83113 (iOS için)
- Extreme Skater (Android ve iOS için)
- Shaun the Sheep - Fleece Lightning (iOS için)
- Aviary Fotograf editleme uygulaması (Android ve iOS için)
- Soccer Rally ( iOS için)
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Eksi fetişistimisiniz nesiniz anlamadım ki.