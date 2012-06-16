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Uygulama Haber 9.Bölüm "AirDroid, Soccer Rally ve diğer 14 konu"

6 yıl
55,5b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 9. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik. 
  • Max Payne Android için çıktı (Android  ve iOS için)
  • Google Unveils 3-D Mapping Imagery For iOS Devices
  • Android’e offline harita geliyor
  • Magic Piano android’e çıktı (Android ve iOS için)
  • AirDroid (Android için)
  • Inferno+  (iOS için)
  • Cinemagram  ( iOS için)
  • Dungeon Village  (Android ve iOS için)
  • Fotopedia Heritage  ( iOS için)
  • Solid Explorer  (Android için)
  • LittleThings  (iOS için)
  • Project 83113  (iOS için)
  • Extreme Skater (Android ve iOS için) 
  • Shaun the Sheep - Fleece Lightning (iOS için) 
  • Aviary Fotograf editleme uygulaması (Android ve iOS için)
  • Soccer Rally ( iOS için)
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Luc4sHood 6 yıl en beğenilen
sadrazam18
ilk yorum :D

Eksi fetişistimisiniz nesiniz anlamadım ki.
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formardin 5 yıl
Ben de bu haberin 2014 lü olduğunu sanıyordum :D meğer 2012 ninmış :D
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Mr.Legend 6 yıl
offline harita ve devrim ?
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Frobisher 6 yıl
DH adminlerininde MağaraNet kullandiklarini buradaki bir uygulamadan anladim.Arkadaş AirDroid'i ben 4 aydir kullaniyorum inceleme daha yeni yapilmiş
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ozdemireren 6 yıl
Gün: Bir sonraki oyunumuz!!! bu seferki oyun :) kolay gelsin.
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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psychomantis 6 yıl
Okisht
Bu bölüm çok güzel olmuş. En az 3 4 tanesini daha programı izlerken indirdim telefonuma

Kesinlikle katılıyorum. Piyano çalmak aslında ne kadar basit görünse de bir o kadar zor. Airdroid zaten ayrı bi dünya. Aviary de hafif paragöz gibi geldi bana. Ana uygulama bedava ama almak isteyeceğiniz her şey paralı. Yine de çok güzel. Harika bölümdü. Elinize sağlık.
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Lord of the Shadows 6 yıl
Bir yanlışınız var. Daha doğrusu hem yanlış hem eksik: Mobil internetinizi açmadan, telefonunuzdan Hotspot'u açıp bilgisayardan bağlandığınızda yine Airdroid'i kullanabiliyorsunuz. Yani bigisayarınızı ve telefonunuzu aynı Kablosuz ağa bağlama zorunluluğu yok.
1 Yanıt Yanıtla
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gun 6 yıl Lord of the Shadows
Lord of the Shadows

Bir yanlışınız var. Daha doğrusu hem yanlış hem eksik: Mobil internetinizi açmadan, telefonunuzdan Hotspot'u açıp bilgisayardan bağlandığınızda yine Airdroid'i kullanabiliyorsunuz. Yani bigisayarınızı ve telefonunuzu aynı Kablosuz ağa bağlama zorunluluğu yok.

Yanlış denemez zira açtığınız hot spotta sonuçta bir kablosuz ağ yani bir wi-fi aslında. Benzer şekilde notebook'tan da hot spot açıp onun üzerinden de bağlanabilirsiniz. Ben keza genelde notebook'a 3G modemi bağlar ve onun üzerinden tüm cihazlarla eskiden girerdim şimdi ise 3G Router taşıyorum yanımda ki bunların hepsi aslında Wi-Fi ağ açıyor.
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mooderator 6 yıl
SORU: neden önce iOS sonra android ?
CEVAP: oyunu para verip alacan mı ?
SORU: neden para vereyim enayi miyim?
CEVAP:*!'^+%&/()=?_!'^
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apollonx 6 yıl
Emeğinize sağlık çok güzel ve eğenceli bir bölüm olmuş. Max payne tarzı oyunların dokunmatik ekranda oynamanın zor olacağını düşünmüştüm, inceleme de gördüm nişan alıp ateş etmenin zorluğunu.
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N0thingLose 6 yıl
Ben airdroid ve offline google Mapsi 4 aydır kullanıyorum yeni birsey degilki
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war3z 6 yıl
Teşekkürler Elinize sağlık
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