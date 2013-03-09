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Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 3. bölüm

6 yıl
4,8b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Haftanın En iyi iOS Oyun ve Uygulamaları programı kaldığı yerden devam ediyor. Herkese iyi seyirler

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Redunay 6 yıl
Cordy 2 yi tavsiye ederim. Vector de iyi ama kasma problemi yüzünden zevk vermiyor.
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burki_rock 6 yıl
O bahsettiğiniz camların adı "Brezza" olarak geçiyor :) internetten bir araştırın reklama girmiş olmayalım :)
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K.can.tas 6 yıl
Warblade ve hayday oyunlarınıda öneririm. Androidde çıkmadı malesef.Bu 2 oyun için 4s kullanıyorum bazen

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu program benim için bitti artik.
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Redunay 6 yıl
Cordy 2 yi tavsiye ederim. Vector de iyi ama kasma problemi yüzünden zevk vermiyor.
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Rockpierce 6 yıl
Cordy2'yi izlerken başım döndü.Vector gerçekten güzel.
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Bruce Dickinson 6 yıl
vector çok hoşuma gitti
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Plegus 6 yıl
Vector hakkaten çok güzel bir oyun ve play mağazasında da var. 82cent fiyatını kesinlikle hak ediyor. Herkese önerimim. kaplamaların olmamasının sebebi ise zaten oyunun çok sistem gerektirmesi, o gerçekçi animasyonlar gerçek zamanlı hesaplandığı için o kadar güzel görünüyor ve sisteme yeterince yük bindiriyor. Ben nexus 4 de akıcı bir şekilde oynayabilirken arkadaşımın s3 ünde oyun ağır çekim görüntüsü gibi ancak oynanabiliyor ben de o zaman fark etmiştim sistemi çok yorduğunu.
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