Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 3. bölüm

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Haftanın En iyi iOS Oyun ve Uygulamaları programı kaldığı yerden devam ediyor. Herkese iyi seyirler
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|Cordy 2 yi tavsiye ederim. Vector de iyi ama kasma problemi yüzünden zevk vermiyor.
|O bahsettiğiniz camların adı "Brezza" olarak geçiyor :) internetten bir araştırın reklama girmiş olmayalım :)
| Warblade ve hayday oyunlarınıda öneririm. Androidde çıkmadı malesef.Bu 2 oyun için 4s kullanıyorum bazen
|Bu program benim için bitti artik.
|Cordy 2 yi tavsiye ederim. Vector de iyi ama kasma problemi yüzünden zevk vermiyor.
|Cordy2'yi izlerken başım döndü.Vector gerçekten güzel.
|vector çok hoşuma gitti
|Vector hakkaten çok güzel bir oyun ve play mağazasında da var. 82cent fiyatını kesinlikle hak ediyor. Herkese önerimim. kaplamaların olmamasının sebebi ise zaten oyunun çok sistem gerektirmesi, o gerçekçi animasyonlar gerçek zamanlı hesaplandığı için o kadar güzel görünüyor ve sisteme yeterince yük bindiriyor. Ben nexus 4 de akıcı bir şekilde oynayabilirken arkadaşımın s3 ünde oyun ağır çekim görüntüsü gibi ancak oynanabiliyor ben de o zaman fark etmiştim sistemi çok yorduğunu.