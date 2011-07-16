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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uygulama içi reklam endüstrisi ivme kazanıyor

7 yıl
2b
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2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlara olan talep arttıkça aynı oranda uygulamalara olan ilgi de artış gösteriyor. Giderek büyüyen bir ilgi alanında reklam olmaması tabi ki düşünülemez. TV, radyo, basılı/görsel yayın veya internet reklamcılığı kategorilerinin arasına artık mobil reklamcılık da dahil edildi. Yayın rakamları ve elde edilen gelirler ile mobil reklamcılık ilerleyen yıllarda lider sekörlerden biri haline gelecek.

Mobil reklamcılık üzerine uzmanlaşmış Buysellads sitesi farklı kaynaklardan analiz raporlarını derleyerek uygulama içi reklamcılığın geldiği noktayı ortaya koydu.

Buna göre ilk mobil uygulamanın indirmeye sunulduğu 2008 yılından 2010 yılı sonuna kadar 10 milyar uygulama indirildi. 2015 yılı tahminleri ise 182.7 milyar uygulama indirileceği yönünde. Temmuz ayı itibariyle Apple App Store 15 milyar, Android Market 6 milyar indirme rakamına ulaştı.

Uygulama içi reklamcılık mobil reklamcılığın %5’ini oluşturuyor. 2014 yılında uygulama içi reklamcılık gelirleri 860 milyon doları geçecek.

Kullanıcıların uygulama içi reklamcılığa bakış açılarına bakılacak olursa 18-34 yaş arası kesimin %54’ü uygulama içi reklamcılıktan hoşlanmıyor. %46 ise reklamları dikkate almıyor. Mobil cihazlarla internette sörf yaparken gösterilen reklamlar %40 oranında akılda kalırken, uygulama içi reklamlar %52 oranında akılda kalıyor.

Oyun içi reklamcılık konusunda 2010 yılında 87 milyon dolar harcanırken 2015 yılında 895 milyon dolar harcanması öngörülüyor. Mobil platformların popüler oyunu Angry Birds 2010 yılında aylık 1 milyon dolar gelir bildirdi. 2010 yılında kullanıcı başına düşen aylık reklam geliri 1 dolar iken satın alınan sanal eşya ortalaması 8 dolar.

2011 yılında farklı kategorilerdeki reklam satışlarının 2010 yılına oranı ise şöyle oluştu: Uygulama mağazaları satışları %48, uygulama içi reklamcılık %59, uygulama içi sipariş %58, marka güvenilirliği ise %13 oranında artış gösterdi. 

İstatistiklere bakıldığında mobil reklamcılık alanına daha fazla yatırım yapıldığı ortaya çıkıyor. Giderek daha fazla şirket bu alana giriyor, daha kaliteli ve ilgi çekici uygulamalar geliştiriliyor. Geleceğin en önemli sektörlerinden birisi olmaya aday. 

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Mühendis Kafası 7 yıl
yaşasın reklamlı (beleş) uygulamalar :D
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LKLC 7 yıl
bu sistemle free uygulama sayısı artabilir, hem kullanıcı hem de yazılımcı memnun kalır.
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