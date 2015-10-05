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Uygulama toplamaya odaklanan Chrome eklentisi: Lookmark

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uygulama toplamaya odaklanan Chrome eklentisi: Lookmark
 
Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için hazırlanan faydalı eklentilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunlar arasına katılan Lookmark, internet sitelerindeki iOS uygulamalarını topluyor.
Chrome internet tarayıcısında eklenti olarak çalışan Lookmark, girilen internet sitesinde yer alan / bağlantısı verilen iOS uygulamalarını otomatik olarak belirliyor ve buradan seçeilen uygulamaları yüklemek için iOS cihazlara gönderebiliyor. Bunu ücretsiz olarak aşağıdan elde edebileceğiniz iOS uygulaması ile entegre şekilde yerine getiren Lookmark, benzer altyapıyı iOS sürümü içerisinde de devam ettiriyor. Uygulama ile App Store'da bulunan uygulamalar daha sonra yüklemek için kayıt altına alınabiliyor.
Lookmark'ın ücretsiz sunulan Chrome sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
 

http://thenextweb.com/apps/2015/10/05/lookmark-lets-you-save-ios-apps-to-download-later/ Yorum Yaz
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