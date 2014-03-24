Uyku analiz desteğiyle gelen iOS destekli alarm uygulaması Sleep Cycle yeniden indirimde

iOS 6.0 ve üstü iPhone ile iPod Touch için Maciek Drejak Labs tarafından geliştirilen alarm uygulaması Sleep Cycle, uzun bir aradan sonra yeniden indirime girdi.





Yatağın köşesine konulan cihazların ivme ölçerini (Vücut hareketleri için) kullanarak detaylı uyku analizi yapabilme gibi ilginç bir özellik ile gelen Sleep Cycle, geliştiricinin belirttiği kadarıyla kişileri tam olarak dinlenmiş şekilde uyandırıyor ve bünyesinde özenle seçilmiş 15 adet alarm barındırıyor. Kısa zaman önce yayınlanan yeni güncellemesiyle M7 yardımcı işlemciye destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca cihazların kamera ile flaşını kullanarak istirahat kalp hızı (RHR) değerini günlük olarak ölçebiliyor.





Daha önce 5,49$'a satılan Sleep Cycle uygulamasına an itibariyle buradan 1,79 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id320606217?mt=8