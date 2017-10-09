Uyku apnesi için yeni tedavi yöntemi

Uyku esnasında (beynin nefes alması için diyaframa sinyal gönderememesi sonucunda)vücudun solunum faaliyetlerini yerine getirememesi olarak bilinen uyku apnesi, uykunun verimli geçmemesine dayanan pek çok sorunu da beraberinde getirir. Günümüzde ilaç, uyku maskeleri veya cerrahi müdahaleler gibi tedavi seçeneklerinin sunulduğu hastalık için ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) yeni bir tedavi yönteminin de uygulanabileceğini onayladı. FDA'nın bildirisine göre orta veya ağır seviyede uyku apnesi tanısı konulan kişiler Remede System adı verilen implante edilebilir bir cihazla uyku apnesi tedavisine başlayabilecek.





Şikayetleri Yüzde 50 Oranında Azalttı

Üst göğüs bölgesinde, cerrahi bir operasyonla cildin altına yerleştirilen Remede System, diyaframa solunum için sinyal gönderme görevini üstleniyor. Bir batarya ve nefes almak için uyarı işlevi gören sinirlerin yanına konumlandırılan küçük, ince tellerden oluşan cihaz, uyku esnasında hastanın solunum hareketlerini izliyor ve ihtiyaç anında bölgedeki sinirlerin diyaframı uyarmasını ve nefes alma işlevini yerine getirmesini sağlıyor. Remede System'in etkinliğini araştırmak için hastane verilerinden faydalanan FDA 141 adet hastadan elde edilen verileri değerlendirdi. FDA'nın açıklamasına göre Remede System'in implante edildiği hastaların yüzde 51'inde uyku apnesi şikayetleri yüzde 50 oranında azaldı.





Cihazın, uyku apnesine karşılık yeni bir tedavi yöntemi sunduğunu belirten FDA; hastaların, yeni tedavinin olası risklerini ve mevcut yöntemlere karşı olan avantajlarını öğrenmek için sağlık uzmanlarıyla görüşmelerini tavsiye ediyor. Bununla birlikte cihaz her ne kadar yüzde 50'lik bir başarı oranına sahip olsa da obstrüktif uyku apnesine sahip olan kişilerde, aktif enfeksiyon döneminde bulunan kişilerde ve MR taramasına ihtiyaç duyulan kişilerde kullanıma uygun değil. Yine de uyku apnesi tedavisi için her gece uyku maskesi kullanmak zorunda olan hastalar uyurken kendilerini rahatsız edebilecek ekipmanlar kullanmak yerine kullanım esnasında herhangi bir rahatsızlığa neden olmayan Remede System'i tercih edebilir.