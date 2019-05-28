Uzaya giden Soyuz roketine 'yıldırım düştü': İşte ilginç anlar

Ayrıca Bkz.

"Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO)"

Yılların bir türlü eskitemediği ünlü Rus roketi Soyuz, her türlü koşul altında uzaya kargo taşımaya devam ediyor. Bugün yeni bir uzay görevine çıkan dev roket, yıldırım çarpmasına rağmen yükünü yörüngeye taşımayı başardı. İşte Roskosmos başkanı Dmitriy Rogozin tarafından paylaşılan o ilginç anlar:Bugün yerel saatle 09.23'te Plesetsk Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Soyuz roketi, Glonass-M isimli bir navigasyon uydusunu yörüngeye taşıyordu. Kalkış sırasında çekilen videoda, fırlatmadan çok kısa bir süre sonra rokete bir yıldırımın düştüğü görülüyor. Roskosmos tarafından yapılan açıklamalara göre Soyuz, yıldırım çarpmasına rağmen görevini normal bir şekilde sürdürdü ve yükünü herhangi bir problem olmadan yörüngeye taşımayı başardı.Konuyla ilgili konuşan Plesetsk uzay üssü Başkanı Tümgeneral Nikolay Nesteçuk,“Hava engel değil, biz her türlü hava koşulunda çalışabiliyoruz. Bu durum yıldırımın kozmik roket teçhizatımıza zarar vermediğini bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.Yıldırım düşmesi uzay görevlerinde çok nadir görülen bir olay ancak uzay ajansları yine de roketlerini bu durumu göz önünde bulundurarak geliştiriyor. Daha önce NASA'nın ünlü devasa roketi Saturn V'in bir kalkışı sırasında da benzer bir olay yaşanmıştı. Apollo 12 misyonu sırasında rokete iki farklı yıldırım düşmüş ancak görev herhangi bir problem olmadan tamamlanmıştı. Apollo 12 insanlı bir Ay göreviydi.