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Uzaya giden Soyuz roketine 'yıldırım düştü': İşte ilginç anlar

Rus Federal Uzay Ajansı tarafından bu sabah uzaya gönderilen Soyuz roketi, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kalkış sırasında rokete bir yıldırım düştü. İşte o ilginç anlar:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
29,8b
1
21
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzaya giden Soyuz roketine 'yıldırım düştü': İşte ilginç anlar
Yılların bir türlü eskitemediği ünlü Rus roketi Soyuz, her türlü koşul altında uzaya kargo taşımaya devam ediyor. Bugün yeni bir uzay görevine çıkan dev roket, yıldırım çarpmasına rağmen yükünü yörüngeye taşımayı başardı. İşte Roskosmos başkanı Dmitriy Rogozin tarafından paylaşılan o ilginç anlar:



Bugün yerel saatle 09.23'te Plesetsk Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Soyuz roketi, Glonass-M isimli bir navigasyon uydusunu yörüngeye taşıyordu. Kalkış sırasında çekilen videoda, fırlatmadan çok kısa bir süre sonra rokete bir yıldırımın düştüğü görülüyor. Roskosmos tarafından yapılan açıklamalara göre Soyuz, yıldırım çarpmasına rağmen görevini normal bir şekilde sürdürdü ve yükünü herhangi bir problem olmadan yörüngeye taşımayı başardı.

Konuyla ilgili konuşan Plesetsk uzay üssü Başkanı Tümgeneral Nikolay Nesteçuk,“Hava engel değil, biz her türlü hava koşulunda çalışabiliyoruz. Bu durum yıldırımın kozmik roket teçhizatımıza zarar vermediğini bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO)"
Yıldırım düşmesi uzay görevlerinde çok nadir görülen bir olay ancak uzay ajansları yine de roketlerini bu durumu göz önünde bulundurarak geliştiriyor. Daha önce NASA'nın ünlü devasa roketi Saturn V'in bir kalkışı sırasında da benzer bir olay yaşanmıştı. Apollo 12 misyonu sırasında rokete iki farklı yıldırım düşmüş ancak görev herhangi bir problem olmadan tamamlanmıştı. Apollo 12 insanlı bir Ay göreviydi. 

https://tr.sputniknews.com/rusya/201905271039174154-soyuz-fuzesine-firlatma-islemi-sirasinda-yildirim-dustu/ Yorum Yaz
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malifural 1 hf. en beğenilen
elon musk kıskansın attığının yarısı patlıyor,
3 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 hf.
Uçaklara da sürekli yıldırım düşer, bişey olmaması gerekiyor zaten, hertürlü hava koşulunda çalışırız diye abartmış
1 Yanıt Yanıtla +10
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Hacxtr 1 hf.
Evren gelme diyor artik gelme.
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esmerbuyucu 1 hf.
Soysuz diye okudum ??
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_tayfun_ 1 hf.
Bizde olsa düşer; sebep ise şu:
Bunlar dış güçlerin manipülasyonu !
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Askaparta 1 hf.
Nasa attı yıldırımı.
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DH Misafiri 1 hf.
roket değil yalnız; füze dersek daha doğru olur...
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
roket =füze... ne fark var?
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theyapici 1 hf.
Bir keresinde bindigim airbus uçağa da yıldırım düşmüştü ses biraz korkutuyor ama bişey olmuyor
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Hacxtr 1 hf.
Evren gelme diyor artik gelme.
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ertech26 1 hf.
Rus yapımı araçlar genelde tank gibi sağlam olur. Sorunsuz bir şekilde görevine devam etmesi şaşırtmadı...
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DH Misafiri 1 hf.
ABD'nin işidir...
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DH Misafiri 1 hf.
Uçaklara da sürekli yıldırım düşer, bişey olmaması gerekiyor zaten, hertürlü hava koşulunda çalışırız diye abartmış
1 Yanıt Yanıtla +10
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Curimo 1 hf. DH Misafiri
Nasıl birşey olmuyor onu anlamıyorum, koca ağaçlar yarılıyor, bunun bir açıklaması var mı hocam binlerce volt akıl çünkü, tüm elektrik sistemini çökertmesi lazım en azından?
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malifural 1 hf. en beğenilen
elon musk kıskansın attığının yarısı patlıyor,
1 Yanıt Yanıtla +12
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ozibaba98 1 hf.
Attığının yarısı değil indirmeye çalıştığı devrilip patlıyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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volcano2K 1 hf. malifural
malifural
elon musk kıskansın attığının yarısı patlıyor,

graphics.reuters.com/...

77 görevde 5 kaza..
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