Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO)

https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/11/Progress_launch_timelapse_seen_from_space

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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de bir roket kalkışının yörüngeden çekilmiş inanılmaz timelapse görüntülerini yayınladı.ESA astronotu Alexander Gerst tarafından yakalanan videoda Progress MS-10 görevine ait görüntüleri görüyoruz. Progress MS-10, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak için düzenlediği bir görevdi. 16 Kasım'da başlayan görevde Baykonur Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Soyuz roketi ve Progress 71 uzay kapsülü, ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.5 tonluk kargoyu ISS'e taşımıştı.Progress MS-10 görevinin ilk 15 dakikasını gördüğümüz video normal hızından yaklaşık 16 kat hızlandırılmış. Videoda roketin yükseliş anları ve atmosfere geri dönüşünü çok net bir şekilde görebiliyoruz. görüntüler gerçekten de çok etkileyici.