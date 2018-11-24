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Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO)

Rusya, geçtiğimiz hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kargo görevi düzenlemişti. Avrupa Uzay Ajansı, bu kargo görevinin uzaydan çekilmiş muhteşem görüntülerini yayınladı.
5 ay
40,6b
1
33
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de bir roket kalkışının yörüngeden çekilmiş inanılmaz timelapse görüntülerini yayınladı.


ESA astronotu Alexander Gerst tarafından yakalanan videoda Progress MS-10 görevine ait görüntüleri görüyoruz. Progress MS-10, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak için düzenlediği bir görevdi. 16 Kasım'da başlayan görevde Baykonur Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Soyuz roketi ve Progress 71 uzay kapsülü, ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.5 tonluk kargoyu ISS'e taşımıştı.

Progress MS-10 görevinin ilk 15 dakikasını gördüğümüz video normal hızından yaklaşık 16 kat hızlandırılmış. Videoda roketin yükseliş anları ve atmosfere geri dönüşünü çok net bir şekilde görebiliyoruz. görüntüler gerçekten de çok etkileyici.

https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/11/Progress_launch_timelapse_seen_from_space Yorum Yaz
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darkaura 5 ay en beğenilen
ha feyk anam. cgi pek tabi. omrunu uzayda gecirmis, boyle bir manzaranin nasil olmasi gerektigi biliyormus gibi yazmazmi. ulke olarak bilim sanat adina hic bir sey uretme, daha onemlisi uretme adina hic bir caban olmasin, sonra yapanlara bu fake, cgi de. istediginize inanmakda serbestsiniz ama siz inanmiyorsunuz diye dunya yerinde durmuyor. calisanlar yapanlar ilerliyor, gelisiyor zenginlesiyor, sense burda fakirlikle krizlerle bogusup dis gucler izin vermiyor diyorsun.
ha feyk anam. cgi pek tabi. omrunu uzayda gecirmis, boyle bir manzaranin nasil olmasi gerektigi biliyormus gibi yazmazmi. ulke olarak bilim sanat adina hic bir ...
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sericik 5 ay
Animasyon fake video bu
çocuk anlar
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-Lanaya- 5 ay
Yil olmus 2018 hala uzaya gidilmedigine inananlar var. Olum gidin intihar edin lan harcadiginiz oksijene yazik.
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mavizaman 5 ay
adamların işi gücü yok da roket kalkışının sahte videosunu mu koyacaklar ciddi ciddi yazmışsınız birde espri olssa neyse.
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Frobisher 5 ay
yıl olmuş 2018 feyk animasyon diyen var madem amerikan işi feyk diye geçiştiriyonuz ruslarada mı inanmıcaksınız? Yuri gagarin uzay çekimleri ve leonovun uzay boşluğunda yürüyüşüne bakın. çanaklar nereye bakıyorda yayın alıyor madem çıkılmadıda.
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10ff 5 ay
Olmayan şeyler üzerinde tartışıyorsunuz. Pes vallahi.
Adamlar işini iyi yapıyor belli ki amaçlarına ulaşıyor...
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alfa-x 5 ay
Yani bunun cgi olduğu bu kadar bariz anlaşılırken bile inananlara hayret etmemek elde değil.Gravity bundan çok daha gerçekçiydi :) o da uzayda çekilmişti değil mi :)) birde mars görüntüleri yayınlanmış.Birkaç folyolu garip görünümlü yerde çekilmiş görüntü sonra bu aracın nasıl çalıştığını gösteren animasyonlar(sözüm ona marsa gidilmiş başka kamerada aracı çekmiş) sonra bildiğin yeryüzü ,şu marsın gökyüzünü timelapse ile yayınlasana yok yerden iki parça taş , analiz ediyor birde :)) yersen.Daha aya gidemedin bırak artık stüdyo çekimlerini.
Bu ESA nın canlı yayın sırasında dünya kaplaması kayboluyor yani yeryüzü yok transparan oluyor arkadaki yıldızlar görünüyor.youtube da var izleyin esa nın uzay çekimlerini , yeryüzü bir anda kayıp atmosfer var amma yeryüzü yok arkasındaki yıldızlar uzay görünüyor yani bildiğin yeryüzü dokusunu işleyen alet durmuş dokuyamıyor.Şimdi yok marsa araç gitmiş ,yok tesla elektrikli aracı uzayda dolaşıyormuş yok japonlar göktaşına araç indirmiş teyy
1:11 de başlıyor iyi seyirler..

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feylosoft 5 ay alfa-x
Cehaletinden dolayı seni oturarak alkışlıyorum... Şaka bir yana video, drop atma digital sinyal sorunları vs hiçbir şeyden haberi olmadan aşırı bir cahil cesaretiyle yapılmış açıklamaları yine aşırı bir özgüvenle yürekten yapabilmek yine alkışlıyorum... CGI nedir gerçekten biliyor musun? Ben 2d animator ve video editörüm ama böyle iddialarda ben bulunamam çünkü live stream akışlarda ne gibi sorunlar çıkabileceğini tahmin bile edemiyorum benim 5 dk'lık video editimde bile buna benzer saçma hatalar çıkabiliyorken nasıl oluyor yani ben de illimunaticimiyim diye düşünüyorum...
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dikdik_s 5 ay alfa-x
Marsa da iniste atmosfersiz vakum ortamında parasutle indik, Diyanetin dinlerin Nasa dan farkı yok inanın. İnanıyorsan inanırsın, arastırırsan farklı seyler cıkıyor.
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limitsizeposta 5 ay
Ulan aynısını no mans sky da da yapabilirlerdi. Güzel olmamış.
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sericik 5 ay
Eğer bu animasyon videoyu gerçek diye kabul ediyorsanız
bizimkilerinde YouTube da paylaştığı dünyayı ele geçirecek silah videoları var
bak bak övün
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DH Misafiri 5 ay
Yeryüzüden(deniz yüzeyi) uzay boşluğuna hatırladığım kadarıyla mesafesi12km. Saatte bilmem kaç yüz km hızla kalkıyor veya saatte bindir belkide. İkizler teoremine bir göz atın oradan da yola çıkarak zaman farkını öğrenebilirsiniz.
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fakir-bir-kul 5 ay
Bildiğin 3d animasyon bu, bunu izleyince uzaya girildiğine dair iyice inancım azaldı.



Benim fikrim, insanoğlu yerçekiminin olmadığı belli bir Atmosfer tabakasına kadar çıkabiliyor, yani uydular falan da bu yörüngede geziyor. Fakat belli bir yükseklikten sonrasında bir engelle karşılaşıyoruz ve bu yörünge bir türlü aşılamıyor.
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-Lanaya- 5 ay
Yil olmus 2018 hala uzaya gidilmedigine inananlar var. Olum gidin intihar edin lan harcadiginiz oksijene yazik.
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bluedevil866 5 ay -Lanaya-
uzaya gidildi canim. lakin manyetosferi gecemiyoruz. ister kabul edin ister aglayin ... ama biri sizi bu kureye mahkum etti.
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darkaura 5 ay en beğenilen
ha feyk anam. cgi pek tabi. omrunu uzayda gecirmis, boyle bir manzaranin nasil olmasi gerektigi biliyormus gibi yazmazmi. ulke olarak bilim sanat adina hic bir sey uretme, daha onemlisi uretme adina hic bir caban olmasin, sonra yapanlara bu fake, cgi de. istediginize inanmakda serbestsiniz ama siz inanmiyorsunuz diye dunya yerinde durmuyor. calisanlar yapanlar ilerliyor, gelisiyor zenginlesiyor, sense burda fakirlikle krizlerle bogusup dis gucler izin vermiyor diyorsun.
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sericik 5 ay darkaura
Videonun fake olmasıyla
senin diğer yorumunun ne bağlantısı var ki bizi yaftalıyorsun
eğer bende seni yaftalamak istersem körü körüne bir yabancı hayrancılığı ülke düşmanı olarak gösterebilirim
lütfen haklı olduğunuz konularda birikmiş tepkilerinizi masum insanlara saldırarak tatmin etmeyin
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