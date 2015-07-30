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Uzaya gönderilen Voyager Altın Plak SoundCloud'da yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Uzaya gönderilen Voyager Altın Plak SoundCloud'da yayınlandı
 Başta Jüpiter ve Satürn olmak üzere Güneş Sistemi hakkında veri toplamak için 1977 yılında NASA tarafından uzaya gönderilen Voyager uzay araçları, bu görevlerinin yanı sıra oldukça ilginç ikinci bir göreve daha sahipti: Dünyanın seslerini uzaya taşımak. Dünya dışı akıllı yaşam formlarının veya gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyanın seslerini uzaya gönderme kararı alan NASA, bu amaç doğrultusunda Voyager Altın Plak'ı oluşturdu.
Uzaylılara karşı bir selamlama niteliğinde olan Voyager Altın Plak, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dilde mesajların yanı sıra rüzgar, gök gürültüsü, vahşi yaşam ve tren sesleri gibi Dünya'daki yaşamı anlatan sesleri barındırıyordu. Bu kayıtlar yıllar içerisinde internette dolaşmaya başlamış ve NASA tarafından kısım kısım paylaşılmış olsa da, Voyager Altın Plak yüksek kalite kayıtlar ve orijinal sıralamasıyla ilk kez geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı.
Hala yolculuklarına devam etmekte olan Voyager uzay araçları tarafından uzayın derinliklerine taşınan Voyager Altın Plak'a SoundCloud servisi üzerinden ulaşmak mümkün. Plak'ta yer alan Türkçe mesajı aşağıda yer alan videodan dinleyebilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/voyager-s-1977-album-for-aliens-is-now-available-on-soundcloud-1300362 Yorum Yaz
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savarog 4 yıl en beğenilen
Plağın üzerindeki diyagramlardan sol alttaki dünyanın bulunduğu yerin haritası,
14 pulsar kaynağı( 14 çizgi) ve merkezde biz. Galiba pulsar frekansları ikili sayı sisteminde verilmiş (çizgilerin üzerinde).
dikeyler 1 yatay lar 0 olmalı.

Harita iyi gibi, yani bir gün ziyarete ellerinde bu plakla gelirlerse
"bu haritayı hangi gerizekalı hazırladı 100 yıldır geziyoruz" demezler sanıyorum :)
Plağın üzerindeki diyagramlardan sol alttaki dünyanın bulunduğu yerin haritası,14 pulsar kaynağı( 14 çizgi) ve merkezde biz. Galiba pulsar frekansları iki...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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draconist 4 yıl
Arkadaş madem sömürgeci uzaylıların varlığına inandınız, o kadar teknolojisi gelişmiş uzaylılar bizden plak gelmesini mi bekliyordu bu zamana kadar, saçma sapan yorum yapmayın, onlar çoktan tüm galaksideki her yıldızın ve yaşam potansiyeli olan olmayan her gezegeni zaten haritalarında çoktan belirlemiştir, bizden gelecek plakla gezegen işgali planları yapmayı bekliyorlarsa zaten pek de gelişmemişlerdir.

Daha biz bile son 50 yıldaki teknolojik gelişmeler sayesinde, yani emekleme dönemindeki teknolojimizle, yerimizden kalkmadan, dünyadaki teleskoplarla bir çok yaşama uygun olması muhtemel gezegenler belirleyebiliyoruz, e bi zahmet, sömürgeci bir uzaylı ırkı varsa zaten buraya gelecek yüzlerce uzay gemisi sahibi olması lazım, o kadar teknolojisi ileride olanın zaten senin yerini bulmak için, senden gelecek plak'a, uzaya göndereceğin herhangi bir şeye ihtiyacı olmaz.
Arkadaş madem sömürgeci uzaylıların varlığına inandınız, o kadar teknolojisi gelişmiş uzaylılar bizden plak gelmesini mi bekliyordu bu zamana kadar, saçma sapa...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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***Leopard*** 4 yıl
Bence bir plak daha gonderilmeli.
İcinde gicik sarkilar olan,pop,rap ivir zivir
Bu sayede dunyalilardan korkabilirler ve gelmeyi dusunmezler belki
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Creative BLack 4 yıl
uzayın bir yerlerinde yaşayan zeki varlıklarda ışık hızını çoktan geçmiş olmalı daha cep telefonunda antelini küçültemeyen bir teknolojiyi yıllarca yaşarken şimlerde 5 yaşındaki çocuğun elinde bilmem kaç çekirdekli akıllı telefon var :)
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DH Misafiri 4 yıl
Adittorie
VatandA.Ş.Abi ülkemizde bir tanemi akıllı insan yok, uzayda gündüz gece ayrımı yok ki adamlara sabah şerifleriniz hayrolsun diyorsunuz? Anca Türkiyeden beklenirdi zaten böyle bir şey...
Mesajda bir sıkıntı yok zaten. Uzayda kimse yaşamıyor çünkü ne herhangi bir yaşam kaynağı var ne de yerleşim kurulabilecek bir arazi. Uzaydaki gezegenlerde yaşam olduğu düşünülüyor ve gezegenlerde de gece-gündüz ayrımı vardır. Gerçi sen daha iyi bilirsin paşam.Mesaj anlamsız o ayrı bir mesele. Esenlikler denebilirdi. Sonuçta olası bir durumda mesajın ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.

Başkalarının bilgisini eleştirmissiniz fakat kendi bilginize kesin gözüyle bakıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz uzayda kimsenin yaşamadığını. Uzayda sadece gözetleyebildiğimiz kısmın bile ne kadar küçük olduğunu anlatmaya matematik hesabı yetmez. Buradaki yorumlar elbette biraz bilim kurgu yorumları fakat sizin yorumuznuz diğerlerinden çok daha kötü. Bilmediğiniz şeylere kesin gözüyle bakmayın.
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Aslanayolgosterenadam 4 yıl
Sabahi serifleriniz hayrolsun
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Infinitum Nihil 4 yıl
Bizim mesaj ilk başta tuhaf gelmişti ama diğer mesajları görünce bizimki gayet aklı başında göründü.
Mesela Çin dillerinden Amoy lehçesinde: "Uzaylı dostlar, nasılsınız, yemek yediniz mi? Zamanınız olursa bizi ziyarete gelin." denilmiş.
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0MG90 4 yıl
Yorumlar beni bitirdi :D
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Adittorie 4 yıl
VatandA.Ş.
Abi ülkemizde bir tanemi akıllı insan yok, uzayda gündüz gece ayrımı yok ki adamlara sabah şerifleriniz hayrolsun diyorsunuz? Anca Türkiyeden beklenirdi zaten böyle bir şey...

Mesajda bir sıkıntı yok zaten. Uzayda kimse yaşamıyor çünkü ne herhangi bir yaşam kaynağı var ne de yerleşim kurulabilecek bir arazi. Uzaydaki gezegenlerde yaşam olduğu düşünülüyor ve gezegenlerde de gece-gündüz ayrımı vardır. Gerçi sen daha iyi bilirsin paşam.
Mesaj anlamsız o ayrı bir mesele. Esenlikler denebilirdi. Sonuçta olası bir durumda mesajın ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.
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VatandA.Ş. 4 yıl
Abi ülkemizde bir tanemi akıllı insan yok, uzayda gündüz gece ayrımı yok ki adamlara sabah şerifleriniz hayrolsun diyorsunuz? Anca Türkiye'den beklenirdi zaten böyle bir şey...
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Ele7en 4 yıl
ne uzaylisi ne somurgecileri ne dunyanin isgali, yok oyle bir sey rahat olun
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meego 4 yıl
yorumlar çok iyi yaa. İyi ki varsınız arkadaşlar sabah sabah güldüm...
hele iyisi var kötüsü var niye gönderiyorsunuz yorumu kopardı beni :D
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V4LKyR 4 yıl
Türkçe bilen arkadaşlarımız nedir ya?
ASKLDASNLKDJSPIODSJASDPJİOQWJODPFİQWJFİKASQWEQWEQWEQWEQWEQW:EW:QE:QW:QW:E:QW:E:DD::D:D
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