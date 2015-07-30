Uzaya gönderilen Voyager Altın Plak SoundCloud'da yayınlandı

Haber Editörü
Başta Jüpiter ve Satürn olmak üzere Güneş Sistemi hakkında veri toplamak için 1977 yılında NASA tarafından uzaya gönderilen Voyager uzay araçları, bu görevlerinin yanı sıra oldukça ilginç ikinci bir göreve daha sahipti: Dünyanın seslerini uzaya taşımak. Dünya dışı akıllı yaşam formlarının veya gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyanın seslerini uzaya gönderme kararı alan NASA, bu amaç doğrultusunda Voyager Altın Plak'ı oluşturdu.
Uzaylılara karşı bir selamlama niteliğinde olan Voyager Altın Plak, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dilde mesajların yanı sıra rüzgar, gök gürültüsü, vahşi yaşam ve tren sesleri gibi Dünya'daki yaşamı anlatan sesleri barındırıyordu. Bu kayıtlar yıllar içerisinde internette dolaşmaya başlamış ve NASA tarafından kısım kısım paylaşılmış olsa da, Voyager Altın Plak yüksek kalite kayıtlar ve orijinal sıralamasıyla ilk kez geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı.
Hala yolculuklarına devam etmekte olan Voyager uzay araçları tarafından uzayın derinliklerine taşınan Voyager Altın Plak'a SoundCloud servisi üzerinden ulaşmak mümkün. Plak'ta yer alan Türkçe mesajı aşağıda yer alan videodan dinleyebilirsiniz.
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/voyager-s-1977-album-for-aliens-is-now-available-on-soundcloud-1300362 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
14 pulsar kaynağı( 14 çizgi) ve merkezde biz. Galiba pulsar frekansları ikili sayı sisteminde verilmiş (çizgilerin üzerinde).
dikeyler 1 yatay lar 0 olmalı.
Harita iyi gibi, yani bir gün ziyarete ellerinde bu plakla gelirlerse
"bu haritayı hangi gerizekalı hazırladı 100 yıldır geziyoruz" demezler sanıyorum :)
Daha biz bile son 50 yıldaki teknolojik gelişmeler sayesinde, yani emekleme dönemindeki teknolojimizle, yerimizden kalkmadan, dünyadaki teleskoplarla bir çok yaşama uygun olması muhtemel gezegenler belirleyebiliyoruz, e bi zahmet, sömürgeci bir uzaylı ırkı varsa zaten buraya gelecek yüzlerce uzay gemisi sahibi olması lazım, o kadar teknolojisi ileride olanın zaten senin yerini bulmak için, senden gelecek plak'a, uzaya göndereceğin herhangi bir şeye ihtiyacı olmaz.
İcinde gicik sarkilar olan,pop,rap ivir zivir
Bu sayede dunyalilardan korkabilirler ve gelmeyi dusunmezler belki