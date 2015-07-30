Uzaya gönderilen Voyager Altın Plak SoundCloud'da yayınlandı

Başta Jüpiter ve Satürn olmak üzere Güneş Sistemi hakkında veri toplamak için 1977 yılında NASA tarafından uzaya gönderilen Voyager uzay araçları, bu görevlerinin yanı sıra oldukça ilginç ikinci bir göreve daha sahipti: Dünyanın seslerini uzaya taşımak. Dünya dışı akıllı yaşam formlarının veya gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyanın seslerini uzaya gönderme kararı alan NASA, bu amaç doğrultusunda Voyager Altın Plak'ı oluşturdu.

Uzaylılara karşı bir selamlama niteliğinde olan Voyager Altın Plak, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dilde mesajların yanı sıra rüzgar, gök gürültüsü, vahşi yaşam ve tren sesleri gibi Dünya'daki yaşamı anlatan sesleri barındırıyordu. Bu kayıtlar yıllar içerisinde internette dolaşmaya başlamış ve NASA tarafından kısım kısım paylaşılmış olsa da, Voyager Altın Plak yüksek kalite kayıtlar ve orijinal sıralamasıyla ilk kez geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı.

Hala yolculuklarına devam etmekte olan Voyager uzay araçları tarafından uzayın derinliklerine taşınan Voyager Altın Plak'a SoundCloud servisi üzerinden ulaşmak mümkün. Plak'ta yer alan Türkçe mesajı aşağıda yer alan videodan dinleyebilirsiniz.



http://www.techradar.com/news/world-of-tech/voyager-s-1977-album-for-aliens-is-now-available-on-soundcloud-1300362