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Uzayda ilk çiçek yetiştirildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Scott Kelly önderliğindeki ekip, uzayda ilk çiçeği yetiştirmeyi başardı. Uzay çiçeğinin ilk görüntüsü Twitter üzerinden paylaşıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Uzayda ilk çiçek yetiştirildi
 Dünya yörüngesinde gezinen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda görevli astronotlar, bir ilke daha imza attılar. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, uzayda yetiştirdikleri marulları yiyerek bir ilke imza atan astronotlar, şimdi de uzayda ilk çiçeği yetiştirmeyi başardılar.
Uzayda ilk çiçeği yetiştirme görevine geçtiğimiz yılın son aylarında başlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda zinya çiçekleri yetiştirmeye başlayan astronotlar, ilk başlarda ciddi sorunlarla karşılaştılar. Çiçekler ekildikten sadece iki hafta sonra, aşırı nem ve yetersiz hava akışı nedeniyle ilk sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Çiçeklerin yaprakları tuhaf bir şekilde bükülüp kıvrıldı ve yıl sonuna doğru bitkilerde küf oluşmasıyla birlikte sorunlar daha da ciddi bir hal aldı.
Bu noktadan sonra çiçeklerin sorumluluğunu NASA astronotu Scott Kelly devraldı. Uzayda en çok zaman geçiren Amerikan astronotu olan Kelly'nin görevi devralmasıyla birlikte projenin seyri yön değiştirdi. 27 Aralık'ta attığı tweet ile ölmekte olan çiçeklerin vahim durumunu gösteren astronot, Marslı filminde Matt Damon'ın canlandırdığı karaktere gönderme yaparak, bu çiçekleri kurtarmak için içindeki Mark Watney'i ortaya çıkarması gerekeceğini ifade etti. Kelly'nin tüm çabalarına rağmen çiçeklerin büyük bölümü ölse de, Amerikalı astronot bir çiçeği açana kadar hayatta tutmayı başardı.
NASA'nın uzayda yetiştirilen ilk çiçek olarak zinya çiçeğini tercih etmesinin nedeni, bu çiçeğin büyüme süresinin daha önce başarıyla yetiştirilen maruldan daha uzun olması. Zinya çiçeğinin de başarıyla yetiştirilmesiyle birlikte, bir gün uzayda domates yetiştirme yolunda önemli bir kilometre taşı geride bırakılmış oldu.
Öte yandan bu görev sırasında ölen çiçekler ve bu çiçeklerde oluşan küf de NASA'nın araştırmasında önemli bir rol oynayacak. ISS'ten Dünya'ya gönderilecek olan numuneler incelenerek uzayda bitki yetiştirmenin zorlukları hakkında önemli bilgiler elde edilebilecek. NASA'nın amacı uzayda yaptığı bu deneyler sayesinde daha fazla bilgi toplayarak, planlanan Mars yolculuğu için gerekli şartları oluşturabilmek. 
Kelly, 8 Ocak'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, bazı çiçeklerinin düzelmeye başladığını müjdelemişti. Deneyimli astronot, uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin görüntüsünü de Twitter üzerinden paylaştı. 

http://www.engadget.com/2016/01/17/first-flower-in-space/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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sendemail 3 yıl en beğenilen
donanımhaber'i telefon haberleri dışındaki konuları da içermesinden ötürü seviyoruz!!
1 Yanıt Yanıtla +17
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erturkcan2 3 yıl
Uzayda hayat arıyoruz yaşam arıyoruz bahanesi altında değerli madenler enerji kaynakları arama çabalarını göz boyayarak kapatma çabaları :D Çiçek yetiştirdik aa ne kadar da dost canlısı bir ülke
Uzayda hayat arıyoruz yaşam arıyoruz bahanesi altında değerli madenler enerji kaynakları arama çabalarını göz boyayarak kapatma çabaları :D Çiçek yetiştirdik aa...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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cihangir151 3 yıl
Doğal ortamdan izole edilmiş yapay bir yerküre ortamı yaratmak bu denli zor olsaydı astronotlar orada nasıl yaşardı? E insan evladı yaşayabiliyorsa bitki yaşatmanın da bir yolu olmalı. Burada mühim olan hangi mevcut koşullarda yetiştirilebildi bu çiçek? Toprak mı götürdüler, gübre mi ne yani, ne yaptılar? Haberi yapan arkadaş bu detaylara ulaşabiliyorsa eklemeli yoksa haber "dayım tarlasında soğan yetiştirdi" niteliğinde bir haber olur...
Doğal ortamdan izole edilmiş yapay bir yerküre ortamı yaratmak bu denli zor olsaydı astronotlar orada nasıl yaşardı? E insan evladı yaşayabiliyorsa bitki yaşatm...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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subkick 2 yıl
Çiçeklere ezan dinletirseniz yetişme süreleri %50 kısalıyor. Tübit-Ak ve Diyanet onaylıdır.
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Para biriktirmeye başlıyorum bu gidişle uzayda BİM açacam.
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Mephalay 3 yıl
Hic arastirmadan bu konu hakkinda aklima takilan bir problemi paylasayim, yer cekimi olmadan cicek hangi yone dogru buyuyecegini nasil anliyor, nasil dik duruyor ?
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Lotusx 3 yıl
Işığa veya suya yönelmiş olabilirler hocam. Ya da ikisine de. Benim de ilgimi çekti şimdi...
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C.CEMİL 3 yıl Mephalay
Mephalay

Hic arastirmadan bu konu hakkinda aklima takilan bir problemi paylasayim, yer cekimi olmadan cicek hangi yone dogru buyuyecegini nasil anliyor, nasil dik duruyor ?

güzel bir soru
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Rohanli_Theoden 2 yıl Mephalay
+1. ben de tam bunu yazacaktım. Mars'da dünyanın 4 katı yer çekimi var diyolar ama uzay istasyonu? hem toprak nası sakside duruyor bi uçsa her taraf çamur olur. çok karışık işler.
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BekirTemel 3 yıl
sıra ağır silah yetiştirmede,insanoğlunun gelişim çizgisine göre gidecekse tabi.
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BekirTemel 3 yıl
sıra ağır silah yetiştirmede,insanoğlunun gelişim çizgisine göre gidecekse tabi.
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gokhanvai 3 yıl
Uzayda mı yetişmiş yoksa uzay istasyonunun içinde mi? Başlığı düzgün yazarsanız daha iyi olur.
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gurkanse 3 yıl
sendemail
donanımhaberi telefon haberleri dışındaki konuları da içermesinden ötürü seviyoruz!!

teknolojinin gittiği yön ve populerite o yönde ise donanımhaber napsın? adamlar çoğunluk ve gündem neyse ona göre hareket ediyolar.
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aycibin 3 yıl
tam da uzayda çiçek işine mi girsek diyordum ama bu işi de kaptırdık.bari uzayda ilk sosisli,ayvalık tostu falan yapalım
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savasserter 3 yıl
Yerçekimsiz ortamda tozlaşma ve döllenme kendiliğinden nasıl gerçekleşir, kök ve yapraklar arasında madde aktarımı nasıl olur tam bir muamma.
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arel.gr 3 yıl savasserter
savasserter

Yerçekimsiz ortamda tozlaşma ve döllenme kendiliğinden nasıl gerçekleşir, kök ve yapraklar arasında madde aktarımı nasıl olur tam bir muamma.

dolayli tarfindan trash diyorsun
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Fenomenon 3 yıl savasserter
savasserter
Yerçekimsiz ortamda tozlaşma ve döllenme kendiliğinden nasıl gerçekleşir, kök ve yapraklar arasında madde aktarımı nasıl olur tam bir muamma.

Hocam kendiliğinden gerçekleştiği belirtilmemiş ki. Dünya da bile döllenme börtü böcek rüzgar yağmur su sayesinde oluyor. Muhtemelen döllenme sağlanmıştır. Asıl önemli olan sıcaklık, nem, topraktan aldığı su, azot, mineral vs gibi koşulların sağlanaması. Ancak ben hala yer çekimsiz ortamda bitki nasıl büyüdü anlamadım. Çünkü bitkiler yerçekimine "karşı" büyür. Yer çekimi olmadan nereye doğru büyüyeceklerini nasıl anlıyorlar?? Bu arada ölen bitkiler canlı kalandan daha büyük bir önem arz ediyor olabilir. Çünkü ölen bitkiler üzerinde küflenmeler oluşmuş. Küf de aslında canlıdır. Belki ilerde uzayda zorlu şartlarda hayatta kalabilen bu küflerin dna'larını bitkilere uyarlayıp Marsta veyahut başka yerlerde zorlu koşullarda bitkilerin daha kolay yetişmesini sağlayacaklar.
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erturkcan2 3 yıl
Uzayda hayat arıyoruz yaşam arıyoruz bahanesi altında değerli madenler enerji kaynakları arama çabalarını göz boyayarak kapatma çabaları :D Çiçek yetiştirdik aa ne kadar da dost canlısı bir ülke
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Donald Trump 3 yıl erturkcan2
erturkcan2

Uzayda hayat arıyoruz yaşam arıyoruz bahanesi altında değerli madenler enerji kaynakları arama çabalarını göz boyayarak kapatma çabaları :D Çiçek yetiştirdik aa ne kadar da dost canlısı bir ülke

Uzayda hayat aramayla ISS'in alakası yok. Uzay İstasyonu ne amaçla kurulmuş, orada neler yapılıyor bir araştır derim.
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Patren 3 yıl
domates çok su ister okadar suyu nasıl bulcaklar ki
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Rohanli_Theoden 2 yıl Patren
içme suyu vermez bunlar konsantre hidrojen gibi bişey veriyorlardır kesin
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