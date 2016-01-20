Uzayda ilk çiçek yetiştirildi

Dünya yörüngesinde gezinen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda görevli astronotlar, bir ilke daha imza attılar. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, uzayda yetiştirdikleri marulları yiyerek bir ilke imza atan astronotlar, şimdi de uzayda ilk çiçeği yetiştirmeyi başardılar.

Uzayda ilk çiçeği yetiştirme görevine geçtiğimiz yılın son aylarında başlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda zinya çiçekleri yetiştirmeye başlayan astronotlar, ilk başlarda ciddi sorunlarla karşılaştılar. Çiçekler ekildikten sadece iki hafta sonra, aşırı nem ve yetersiz hava akışı nedeniyle ilk sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Çiçeklerin yaprakları tuhaf bir şekilde bükülüp kıvrıldı ve yıl sonuna doğru bitkilerde küf oluşmasıyla birlikte sorunlar daha da ciddi bir hal aldı.

Bu noktadan sonra çiçeklerin sorumluluğunu NASA astronotu Scott Kelly devraldı. Uzayda en çok zaman geçiren Amerikan astronotu olan Kelly'nin görevi devralmasıyla birlikte projenin seyri yön değiştirdi. 27 Aralık'ta attığı tweet ile ölmekte olan çiçeklerin vahim durumunu gösteren astronot, Marslı filminde Matt Damon'ın canlandırdığı karaktere gönderme yaparak, bu çiçekleri kurtarmak için içindeki Mark Watney'i ortaya çıkarması gerekeceğini ifade etti. Kelly'nin tüm çabalarına rağmen çiçeklerin büyük bölümü ölse de, Amerikalı astronot bir çiçeği açana kadar hayatta tutmayı başardı.

NASA'nın uzayda yetiştirilen ilk çiçek olarak zinya çiçeğini tercih etmesinin nedeni, bu çiçeğin büyüme süresinin daha önce başarıyla yetiştirilen maruldan daha uzun olması. Zinya çiçeğinin de başarıyla yetiştirilmesiyle birlikte, bir gün uzayda domates yetiştirme yolunda önemli bir kilometre taşı geride bırakılmış oldu.

Öte yandan bu görev sırasında ölen çiçekler ve bu çiçeklerde oluşan küf de NASA'nın araştırmasında önemli bir rol oynayacak. ISS'ten Dünya'ya gönderilecek olan numuneler incelenerek uzayda bitki yetiştirmenin zorlukları hakkında önemli bilgiler elde edilebilecek. NASA'nın amacı uzayda yaptığı bu deneyler sayesinde daha fazla bilgi toplayarak, planlanan Mars yolculuğu için gerekli şartları oluşturabilmek.

Kelly, 8 Ocak'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, bazı çiçeklerinin düzelmeye başladığını müjdelemişti. Deneyimli astronot, uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin görüntüsünü de Twitter üzerinden paylaştı.

http://www.engadget.com/2016/01/17/first-flower-in-space/?ncid=txtlnkusaolp00000595