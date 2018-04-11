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Uzay-zamanı büken dev galaksiler, "Einstein Halkasını" oluşturdu

Albert Einstein'ın 1912 yılında tahmin ettiği kütleçekimsel merceklenme fenomeninin en muhteşem örneklerinden birisi Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. İşte fotoğraf ve detayları:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,5b
1
21
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın ünlü uzay teleskobu Hubble, Einstein'ın bundan yaklaşık 100 yıl önce tahmin ettiği 'kütleçekimsel merceklenme'nin en büyüleyici örneklerinden birisini görüntüledi. Yukarıda görmüş olduğunuz bu muhteşem fotoğraf, galaksiler gibi dev kütlelerin tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı da büktüklerinin en güzel kanıtlarından birisi.

Fotoğrafta yer alan SDSS J0146-0929 isimli galaksi kümesinde, yüzlerce farklı galaksi kütleçekimi etkisiyle bir arada bulunuyor. Bu galaksi kümesinin kütlesi o kadar büyük ki dev kütlesi nedeniyle uzay-zamanda çok ilginç bir bozukluğun oluşmasına neden oluyor.

Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.
Fotoğraftaki ilginç görüntüyle ilgili bazı açıklamalarda bulunan NASA ise, yayınlanan yazıda,"Einstein halkasını fotoğrafın arkaplanında bulunan bir galaksiden gelen ışınlar oluşturuyor. Dev galaksi kümesi, arkasından gelen bu ışınları büküyor, çeviriyor ve Dünya'ya doğru farklı yollar izlemeye zorluyor. Dolayısıyla galaksi sanki aynı anda birden fazla konumdaymış gibi görünebiliyor." ifadelerini kullanmış.

Einstein'ın öngörüsü tutmadı


Albert Einstein kütleçekimsel merceklenme fenomenini 1912 yılında, henüz genel görelilik kuramını yayınlamadığı zamanlarda öngörmüş. Einstein ayrıca o zamanların teknolojisini de göz önünde bulundurarak bu durumun asla kanıtlanamayacağını da eklemiş. İnsanoğlunun bu kısa zaman içerisindeki teknolojik gelişimi, Einstein'ın da beklentilerini aşmış gibi görünüyor.

Einstein halkasının bu muhteşem görüntüsü elbette kütleçekimsel merceklenmenin en büyüleyici örneklerinden birisi. Ancak kütleçekimsel merceklenme, Einstein halkası haricinde de astronomide çok önemli bir yere sahip.

Hatırlayacağınız üzere NASA'nın geçtiğimiz hafta duyurduğu evrenin en uzak yıldızı keşfi de yine aynı fenomen sayesinde mümkün olmuş ve tam 9 milyar ışık yılı uzaklığında bulunan yıldız, dev galaksi kümelerinin kütleçekimsel mercekleme etkisi yardımıyla keşfedilmişti. "İkarus" ismi verilen bu yıldızdan Hubble'a ulaşan ışınlar, milyarlarca yıl süren yolculukları sırasında merceklenme etkisiyle yaklaşık 2000 kat büyültülmüş ve keşif de bu sayede mümkün hale gelmiş.

NASA'nın yazısı ve fotoğrafın orjinali için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2018/hubble-finds-an-einstein-ring Yorum Yaz
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BatuhanXxX 1 yıl en beğenilen Wi Fi
Hayırdır Troll.. Kopyala yapıştır yaparken önce bir yorumları oku... Neyin kafası bu. Kimsenin konu içerisinde AKP yada İslamdan bahsettiği yok.
Yanıtla +29
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kamil_3545 1 yıl
bu güzelliğe de bunu 100 yıl önceden tahmin edebilen akıla da hayran olmamak elde değil.
1 Yanıt Yanıtla +27
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BatuhanXxX 1 yıl
Stephan hawking zamanın Kısa Tarihi kitabını tavsiye ederim. Hem Einstein hemde Uzay - Zaman konularında, basit ve anlaşılır bir dil ile evrenin işleyişini, Fizik Formüllerine ihtiyaç kalmadan anlamaya olanak sağlıyor.
Stephan hawking zamanın Kısa Tarihi kitabını tavsiye ederim. Hem Einstein hemde Uzay - Zaman konularında, basit ve anlaşılır bir dil ile evrenin işleyişini, Fi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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kayamtky 9 ay
Bu haberi yazarken Einstein' ın bir sürü fotoğrafı varken, dil çıkaran fotosunu koymak zorunda mısınız...
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DH Misafiri 1 yıl
Hepsi yaşan dolan tek gerçek Recep Tayyip Erdoğan. Bizi Mars’a götürecek kişi o’dur.
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darkaura 1 yıl
hic gorulmemis, bilinmeyen hatta hayal bile edilemiyecek seyler kagit uzerinde matematik denklemleriyle kesfedilebiliyor. bilimin ve aklin gucune hayran olmamak mumkun degil.
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selahattın ısık 1 yıl
Son birseyde eklemek isterim.
Bikimin kara madde ve oraninin varsa diger paralel evrenlerde evrenin kutlesiyle bizim evrendeki oranla ayni olmasi gerektigi gorusune gozu kapali katilmiyorum.
Zira paralel evren varsa
Yaratici varsa ayni yasalarla neden farkli mekanlar yaratsin?
Ratsgele varoluyorsa ayni yasalara sahip mekanlar neden birlesmiyor?
Sorusu ortaya cikiyor
Buna cevabimda farkli yasalarla var olma ihtimallerinin yuksek oldugudur.
Hatta yandaki evrende 2x2=5.5 ediyor olabilir ve bizde nasil 5.5 eder diyene delimisin diyorlarsa ortacagda bulunduklarindan dolayi 4 diyenide idam ediyor olabilirler.
Belki ordaki gelsien akilli yasamda akilli varliklar tum protein ve mineralleri tarim gibi zahmetli islerle ugrasmaktansa toprak yiyerek vucutlarina aliyor olabilirler.
Dunyada kismen yapan bir cok canli mevcut..
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GAMBIT 1 yıl
güzel, bilgilendirici bir yazı olmuş. evrende daha keşfedemediğimiz neler vardır kim bilir.
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Zafer Kemal 1 yıl
Kopyacı arkadaş peşin peşin mağduru oynamaya çalışıyor evet yorumları okumadan.
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BatuhanXxX 1 yıl
Stephan hawking zamanın Kısa Tarihi kitabını tavsiye ederim. Hem Einstein hemde Uzay - Zaman konularında, basit ve anlaşılır bir dil ile evrenin işleyişini, Fizik Formüllerine ihtiyaç kalmadan anlamaya olanak sağlıyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Coco.Jambo 1 yıl BatuhanXxX
Sonrasında zamanın daha kısa tarihi ve ceviz kabugundaki evreni tavsiye ederim.
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al-ozaria 1 yıl
"Yok beyim Aragorn biz yalnızız."
Evrende tek hücreli canlılar dahil dünya dışı bir yaşam formu bulunacağını pek sanmıyorum. Yalnız insanoğlu aracılığı ile teknoloji geliştikçe iklimlendirme ve benzeri yöntemlerle Dünya'dan diğer gök cisimlerine yayılma olabilir. Bu gözlem ve keşifler de yerleşilebilecek (su, oksiyen, hidrojen vb...) en uygun alanları tespit etme açısından heyecan verici.
Onun dışında uzaylı istilası, zombi-küresel hastalık salgınları, robotların yükselişi, nükleer savaş senaryoları... asla gerçekleşmeyecek apokaliptik-romantik kurgusal düşüncelerden ibarettir. Kitlesel olarak insanoğlu doğası gereği bir yaratıcıya inanma ihtiyacında, üst seviye yaşama iç güdüsüne sahip aynı zamanda bilimsel ve mantıklı bir canlıdır.
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Tensi 1 yıl al-ozaria
Insanoglu dogasi geregi yaraticiya inanma egilimindedir demissin ama ortadogu isinda boyle bir egilim yok. Hatta Amazon'daki yerli kabilelerinde "kutsal" a dair hic bir inanc yok. Bunlar hep Sumerlerin insanlari kontrol altinda tutabilmek icin uydurdugu yalanlarin sonucu. Evrimlese evrimlese gunumuzdeki halini almislar.
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kamil_3545 1 yıl
bu güzelliğe de bunu 100 yıl önceden tahmin edebilen akıla da hayran olmamak elde değil.
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selahattın ısık 1 yıl kamil_3545
100 yil once ongordugunde nasil ki insanlar deli dedilerse simdide onun yolundan gidenler paralel evrenleri anlatirken bizler deli deyip konuyu kapatiyoruz.
Dinleyenlerde inanilmazlari gerceklestirip insanoglunun evrenin ardindaki mantigi daha fazla anlamasini sagliyor.
Brien Greenin harika evren kitabinda cok daha carpici denilecek bir ongorusu var.
Insanoglu uzunca sure hayatta kalmayi basarir ve galaksiler giderek hizlanmaya devam ederse birbirlerine isiklari yetisemeyecek ve gecen zaman suresince o gunleri goren nesiller etrafimizda galaksiler oldugunu klasik yontemlerle kesfedemeyecek.
Inanilmaz dizeyde agresif ve acimasiz bir ongoru
Kendinden onceki nesillerin yarattigi bilgi havuzunda cahil kalmis insanogullari demektir bu.
Hatta elimizdeki onca teknolojik cihaza ragmen evreni birakip samanyolu da gecin gunes sisteminde tekrar bogulmamiz dmeektir.
Tum sistemin dunya etrafinda dondugunu sanan cahil dedelerinizden cok az fark demek olsa gerek.
Hayalperest bir yaklasim gibi gelebilir ama 100yil dan kisa sure evvel atom bombasinin vahsi yuzunu deneyimledik ve o gunlere tanik olanlardan abzilari daha bir kac yil evvel hayata veda etti.
Oysa su anda nucleer silahalrin kullanildigi savas senaryolarini birilerinin koltugu altinda ofis ofis dolasmaktalar.
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