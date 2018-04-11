Uzay-zamanı büken dev galaksiler, "Einstein Halkasını" oluşturdu

NASA'nın ünlü uzay teleskobu Hubble, Einstein'ın bundan yaklaşık 100 yıl önce tahmin ettiği 'kütleçekimsel merceklenme'nin en büyüleyici örneklerinden birisini görüntüledi. Yukarıda görmüş olduğunuz bu muhteşem fotoğraf, galaksiler gibi dev kütlelerin tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı da büktüklerinin en güzel kanıtlarından birisi.

Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

Einstein'ın öngörüsü tutmadı

NASA'nın yazısı ve fotoğrafın orjinali için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2018/hubble-finds-an-einstein-ring

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