Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Satürn’ün bugüne kadarki en ayrıntılı görselleri paylaşıldı

    NASA’nın Webb ve Hubble teleskopları, Satürn’ün atmosferini ve halkalarını katman katman gözler önüne serdi. Kutup ışıkları, fırtınalar ve altıgen jet akımı detaylı şekilde görüntülendi.

    Satürn’ün bugüne kadarki en ayrıntılı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    NASA’nın iki amiral gemisi uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu, Satürn’e dair şimdiye kadar elde edilen en kapsamlı gözlemlerden birine imza attı. Farklı dalga boylarında çalışan bu iki güçlü gözlem aracı, gaz devinin atmosferini birbirini tamamlayan biçimde inceleyerek bilim insanlarına zengin bilgiler sağladı.

    Hubble, gezegenin bulutlarındaki renk değişimlerini öne çıkarırken Webb’in kızılötesi gözlemleri atmosferin farklı derinliklerindeki bulutları ve kimyasal bileşenleri gözler önüne seriyor. Bu sayede araştırmacılar, Satürn’ün atmosferini adeta katman katman inceleyebiliyor ve gezegenin atmosferinin üç boyutlu yapısını anlamak mümkün oluyor.

    Çok sayıda fırtına ve detay yakalandı

    Satürn’ün bugüne kadarki en ayrıntılı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Webb’in kızılötesi görüntülerinde kuzey orta enlemlerde uzun süreli bir jet akımı olan “şerit dalga” net biçimde görülüyor. Bu akım, normalde fark edilemeyen atmosferik dalgalar tarafından şekillendiriliyor. Bunun hemen altında, 2010-2012 yıllarında yaşanan “Büyük Bahar Fırtınası”nın kalıntısı olarak değerlendirilen küçük bir leke yer alıyor. Güney yarımkürede ise birden fazla fırtına sistemi Webb’in görüntülerinde açıkça seçilebiliyor. Bu yapılar, Satürn’ü aşırı koşullar altında atmosferik hareketleri incelemek için doğal bir laboratuvar haline getiriyor.

    Hubble ve Webb görüntülerinde Satürn’ün kuzey kutbundaki altıgen jet akımının kenarları da görünür durumda. 1981’de Voyager tarafından keşfedilen bu yapı, onlarca yıldır sabit kalarak dev gezegenlerdeki büyük ölçekli atmosferik süreçlerin stabilitesini gösteriyor. Satürn’ün kuzey kutbu önümüzdeki 15 yıl boyunca karanlıkta kalacağı için bu yüksek çözünürlüklü görüntüler muhtemelen altıgenin 2040’lara kadar son yüksek çözünürlüklü görüntüleri olacak.

    Satürn’ün bugüne kadarki en ayrıntılı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Webb’in kızılötesi verilerinde kutuplar gri-yeşil tonlarda görülüyor. Bu ışımalar, yüksek irtifa aerosollerinden veya gezegenin manyetik alanıyla etkileşen parçacıkların oluşturduğu auroralardan kaynaklanıyor olabilir. NASA’nın teleskopları daha önce Jüpiter, Uranüs ve Neptün’deki auroraları da incelemişti.

    Satürn’ün ikonik halkaları ise iki teleskopta farklı şekilde gözleniyor. Webb’in kızılötesi görüntülerinde halkalar parlak su buzundan oluştuğu için öne çıkıyor. Hubble görüntülerinde ise parlaklık daha az ve gezegen üzerinde halkaların gölgeleri görünür durumda. Ayrıca B halkasındaki yapısal özellikler ve “spoke” denilen çizgisel oluşumlar, teleskoplara göre farklı görünüyor. En dıştaki F halkası, Webb’te ince ve keskin, Hubble’da daha soluk bir şekilde seçiliyor.

    Gözlemler on yıllara yayılıyor

    Satürn’ün bugüne kadarki en ayrıntılı görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Satürn’ün Güneş etrafındaki yörüngesi ve Dünya’nın konumu, gezegeni hangi açıdan gözlemlediğimizi doğrudan etkiliyor. 2024 yılında alınan bu görüntüler, Satürn’ün kuzey yazından 2025 ekinoksuna doğru ilerlediği bir dönemi kapsıyor. Gezegenin güney yarımküresi bahara ve ardından 2030’larda yaz mevsimine geçerken hem Hubble hem de Webb teleskopları bu bölgeyi giderek daha net gözlemleme fırsatı bulacak.

    Hubble’ın onlarca yıla yayılan gözlemleri, Satürn’ün atmosferindeki değişimleri kayıt altına alarak bilim dünyası için eşsiz bir veri arşivi oluşturmuş durumda. Özellikle OPAL programı, gezegendeki fırtınaları ve ve mevsimsel değişimleri düzenli olarak takip ediyor. James Webb Uzay Teleskobu ise araştırmacılara Satürn’ün atmosferik yapısını ve dinamik süreçlerini her zamankinden daha detaylı ve kapsamlı biçimde inceleme imkanı sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ptt isimsiz kargo gönderme deneme bonusu forum ariston kombi kırmızı ışık yanıyor kramp sonrası geçmeyen ağrı hidrolik yağı diş ağrısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum