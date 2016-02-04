VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu

Yaklaşık 2 sene öncesine kadar Sony'nin bir alt markası olarak ünlenen Vaio, 2014 yılının Şubat ayında Japan Industrial Partners tarafından satın alınmıştı. Bu satın almanın ardından global pazarda pek fazla göremediğimiz marka yeni ürününü tanıttı.

Vaio markasını daha çok dizüstü bilgisayarlarda görsek de bu kez karşımıza çıkan ürün bir akıllı telefon oluyor. Phone Biz adındaki model 5.5 Full HD ekrana, Snapdragon 617 çipsete, 3 GB sistem belleğine ve arttırılabilir 16 GB depolama alanına sahip. Görüntüleme seçeneklerinde arka kısımda 13 MP ve ön kısımda da 5 MP kamera tercih edilmiş. Phone Biz'in pil kapasitesi ise 2800 mAh.

Yekpare ve şık bir görünüme sahip modelin tasarım konusundaki dezavantajı ise ekranın altında yer alan büyük çerçeve boşluğu. Yayınlanan basın görselleri ise malzeme kalitesinin tatmin edici olacağını gösteriyor. Windows 10 platformunu seçen üreticinin bu konuda sıra dışı bir tercih yaptığını söylemek yanlış olmaz. Phone Biz Windows 10 ile birlikte gelen Continuum özelliğini de destekleyecek.



Japonya'da 430 dolardan satışa sunulacak modelin daha sonra diğer Asya ülkelerinde de satışa sunulabileceği konuşuluyor, ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok.

http://www.gsmarena.com/vaio_announces_windows_10powered_phone_biz_with_55inch_display_3gb_ram-news-16433.php