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VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu

Bir zamanlar Sony'nin alt markası olarak ünlenen Vaio ilginç bir girişimle Windows 10 Mobile işletim sistemli yeni bir akıllı telefon tanıttı. 5.5 inçlik modelin detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu
 
Yaklaşık 2 sene öncesine kadar Sony'nin bir alt markası olarak ünlenen Vaio, 2014 yılının Şubat ayında Japan Industrial Partners tarafından satın alınmıştı. Bu satın almanın ardından global pazarda pek fazla göremediğimiz marka yeni ürününü tanıttı.

Vaio markasını daha çok dizüstü bilgisayarlarda görsek de bu kez karşımıza çıkan ürün bir akıllı telefon oluyor. Phone Biz adındaki model 5.5 Full HD ekrana, Snapdragon 617 çipsete, 3 GB sistem belleğine ve arttırılabilir 16 GB depolama alanına sahip. Görüntüleme seçeneklerinde arka kısımda 13 MP ve ön kısımda da 5 MP kamera tercih edilmiş. Phone Biz'in pil kapasitesi ise 2800 mAh.
VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu
 
Yekpare ve şık bir görünüme sahip modelin tasarım konusundaki dezavantajı ise ekranın altında yer alan büyük çerçeve boşluğu. Yayınlanan basın görselleri ise malzeme kalitesinin tatmin edici olacağını gösteriyor. Windows 10 platformunu seçen üreticinin bu konuda sıra dışı bir tercih yaptığını söylemek yanlış olmaz. Phone Biz Windows 10 ile birlikte gelen Continuum özelliğini de destekleyecek.

Japonya'da 430 dolardan satışa sunulacak modelin daha sonra diğer Asya ülkelerinde de satışa sunulabileceği konuşuluyor, ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok.
VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu


http://www.gsmarena.com/vaio_announces_windows_10powered_phone_biz_with_55inch_display_3gb_ram-news-16433.php Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen e-Militarist
e-Militarist

Zaten düşüşte olan Xperia satışlarını baltalayacaktır.

Aynen zaten Windows 10 gibi mobil pazarı domine eden bir işletim sistemi varken kim niye androidli telefon alsın ki?
e-MilitaristZaten düşüşte olan Xperia satışlarını baltalayacaktır.Aynen zaten Windows 10 gibi mobil pazarı domine eden ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Fenomenon 3 yıl e-Militarist
e-Militarist
Zaten düşüşte olan Xperia satışlarını baltalayacaktır.

Ne alaka? Xperia ile tasarım olarak benzemiyor, işletim sistemi aynı değil vs vs. Hani lumia satışları daha da düşer dersen belki anlarım da Xperia ile bu telefonun hiçbir alakası yok.
e-MilitaristZaten düşüşte olan Xperia satışlarını baltalayacaktır.Ne alaka? Xperia ile tasarım olarak benzemiyor, işletim sis...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 3 yıl
Sony ilk önce eline yüzüne bulaştırdığı notebook piyasasındaki windows 10 desteğini versin ondan sonra telefon kısmına bulaştırdım windows 10 yapısını. Ayrıca yurt dışı fiyatı 650 lira olan telefon 1150 liraya satılıyorsa türkiye de 1200 müdür tl ye denk gelen yurt dışı fiyatlı bir cihazın türkiye de iş yapması imkansız kaç tane saf o paraya sony alır sorunu sormak isterim.
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mkyb 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony ilk önce eline yüzüne bulaştırdığı notebook piyasasındaki windows 10 desteğini versin ondan sonra telefon kısmına bulaştırdım windows 10 yapısını. Ayrıca yurt dışı fiyatı 650 lira olan telefon 1150 liraya satılıyorsa türkiye de 1200 müdür tl ye denk gelen yurt dışı fiyatlı bir cihazın türkiye de iş yapması imkansız kaç tane saf o paraya sony alır sorunu sormak isterim.

Al işte teknolojiden anlamayan biri daha. Sony laptop kısmını satalı yıllar oluyor. Vaio apayarı bir firma ve bu telefonun Sony ile alakas YOK.
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DH Misafiri 3 yıl
Hani Windows Phone öldüydü.
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AMERICAN 3 yıl
Leş gibi telefon.
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kty28 3 yıl
Uygun fiyatlı bir Vaio olsa alırım ama genelde hep premium telefonlar, ürünler çıkarıyorlar. Bende Laptobu var maşallah sırf marka ile 8 senesini doldurdu.
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e-Militarist 3 yıl


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.S 3 yıl
Olmamış. 430 $ hiç olmamış.
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Uçan Fin 3 yıl
Zaten kullanıcı kitlesi ve kullanım alanı için iş (business) daha ön planda duruyor bu da bir çeşit mesaj aslında snapchat isteyen ergenler biraz uzak dursun anlamı da çıkabilir :D
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AMERICAN 3 yıl
Mağaza çözülmedikten sonra isterse apple windows 10 cihaz üretsin ne fayda
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brshr 3 yıl
Çirkin
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OverClocK1ng 3 yıl
O çerçeveler ile yakında bu da batar, ölür.
Sonra? Sonra Cem Yılmaz'ın dediği gibi:
Biz de mi öldük, biznıstık biz... (bkz.phone biz)
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kadirirdem 3 yıl
çerçevenin telefonu var...
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vaio, japan industrial partners ve
4 etiket daha windows 10 mobile Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
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