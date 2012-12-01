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VLC medya oynatıcısının Windows 8 versiyonu için Kickstarter projesi başlatıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler medya oynatıcısı VLC'nin Windows 8 versiyonu için Kickstarter projesi başlatıldı. Microsoft'un yeni işletim sistemindeki Modern arayüz ile uyumlu çalışacak yeni versiyon için 40,000£ toplamayı amaçlayan VideoLAN ekibi, destekçilerin katılım payına göre VLC t-shirtü, bardak, ve VLC'nin internet sitesinde banner yayını gibi çeşitli promosyonlar sunacak. 
Proje ile Windows 8 ile tam uyumlu çalışan yepyeni bir VLC deneyimi hedefleyen ekip, aynı zamanda ARM platformuna destek de sunacak. VLC'nin hali hazırdaki sürümleri, Windows 8'in geleneksel arayüzü ile sorunsuzca çalışırken, yeni arayüz desteği ve ARM platformuna özel versiyonun, planlanan yeni sürümde geleceği belirtiliyor. ARM versiyonu ile birlikte Microsoft'un kendi tableti olan Surface'da da akıcı bir deneyim vaad edecek olan uygulama, mevcut sürümleri ile dünya çapında 100 milyondan fazla bilgisayarda yer alıyor.
Windows 8'in standart özellikleri arasında gelmeyen DVD oynatma gibi özellikler, VLC ile birlikte platforma kazandıralacak yetenekler arasında yer alıyor. Ayrıca şifrelenmemiş Blu-Ray medyalar da yine oynatabilecek. VLC'den alışık olduğumuz gelişmiş altyazı desteği, tam fonksiyonlu ekolayzır ve video filtreleri gibi özellikler de Windows 8'in yeni arayüzle uyumlu olarak çalışacak versiyonun sürdüreceği özellikler arasında olacak. 


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JohnLord 7 yıl en beğenilen
waltran
madem win8 e yapıyorlar microsofttan alsınlar parayı. o yeni sürüm win8 e özel olacaksa resmen win8 reklamı yapıyor win8in satması için yapılıyor demektir benim gözümde

Hay senin reklam anlayışını...
waltranmadem win8 e yapıyorlar microsofttan alsınlar parayı. o yeni sürüm win8 e özel olacaksa resmen win8 reklamı yapıyor win8in satması için ...
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marancı 7 yıl
darkaura
su haberleri gordukce nasil imreniyorum. bizdeki bagis anlayisi cami yapip, farkire sadaka dagitmakdan pekde ote gecemiyor ne yazikki. bunlar luzumsuz demiyorum ama birazda teknoloji gelistircek projelere bagis anlayisi olsa cok farkli yerlere gelebiliriz. en basitinden bu vlc ye para yardiminda bulunundugunda burda bir suru muhendis, yazilimci calisacak. kendilerini gelistirecekler. yanlarinda yeni yazilimcilar yetistirecekler, ulkelerindeki kalifiye yetismis eleman sayisi artacak ki gelismis ulke ile gelismemis ulkeyi ayiran fark sahip oldugu kalifiye egitimli is gucudur. yaptiklari isin sonucundada herkezin kullanicagi, hayatini kolaylastiacagi yazilimlar bedava dagitilcak. simdi bu gercek bir hayir isi degilde nedir. herkezin faydasina olan bir is.

Proje olmadan bağış olur mu? Cami ye bağış yapan adama cami projesi sunuluyor adamda projeye destek veriyor. Donanımhaberden okuduğunuz projelerden ilham alıp proje yapın eğer hakikatli ise zaten bağış yapacak olanı/olanları bulursunuz. Birilerinin anlayışını eleştireceğinize siz anlayış farklılığı katın yaptıklarınızla toplumunuza. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Kişinin görünür rütbe-i aklı eserinde demiş Ziya Paşa. Hadi bakalım sizleri görelim.
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darkaura 7 yıl marancı
marancı

darkaura

su haberleri gordukce nasil imreniyorum. bizdeki bagis anlayisi cami yapip, farkire sadaka dagitmakdan pekde ote gecemiyor ne yazikki. bunlar luzumsuz demiyorum ama birazda teknoloji gelistircek projelere bagis anlayisi olsa cok farkli yerlere gelebiliriz. en basitinden bu vlc ye para yardiminda bulunundugunda burda bir suru muhendis, yazilimci calisacak. kendilerini gelistirecekler. yanlarinda yeni yazilimcilar yetistirecekler, ulkelerindeki kalifiye yetismis eleman sayisi artacak ki gelismis ulke ile gelismemis ulkeyi ayiran fark sahip oldugu kalifiye egitimli is gucudur. yaptiklari isin sonucundada herkezin kullanicagi, hayatini kolaylastiacagi yazilimlar bedava dagitilcak. simdi bu gercek bir hayir isi degilde nedir. herkezin faydasina olan bir is.


Proje olmadan bağış olur mu? Cami ye bağış yapan adama cami projesi sunuluyor adamda projeye destek veriyor. Donanımhaberden okuduğunuz projelerden ilham alıp proje yapın eğer hakikatli ise zaten bağış yapacak olanı/olanları bulursunuz. Birilerinin anlayışını eleştireceğinize siz anlayış farklılığı katın yaptıklarınızla toplumunuza. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Kişinin görünür rütbe-i aklı eserinde demiş Ziya Paşa. Hadi bakalım sizleri görelim.


proje yapmadigimi nerden cikardiniz?..
elektronik muhendisiyim. cesitli arge projelerinde calismalarim oldu. sunu yasamis tecrubelerle soyliyebilirim: gercekten para getirecek yeni is alanlari acacak projelere bagisi gectim yatirimci bile bulamiyorsunuz. kolay para olmadikca jiplerine harcadiklari paralri bile vermekden korkuyorlar.

siz bu ulkede hic iyi bilim adami, saglam muhendis yokmu saniyorsunuz da, hic proje yada arge olmadigini iddia edebiliyorsunuz. biraz arastirin yurtdisinda ne kadar cok projede ne kadar cok katkisi olan turk universitelerinden yetismis adamlar var. niye ayni calismalari turkiyede yapmiyorlar. kendinize bir sorun.

proje yapilmiyor diye elestiriyorsunuz ama ben size soruyorum siz hic bu tip bir calismaya bagista yada yardimda bulundunuz mu ki, bu sekilde elestirebiliyorsunuz? simdi ziya pasanin sozunu kendinize bir sorun.
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teddybear01 7 yıl
VLC candır.Win 8 kulansam yardım ederdim.
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Dexter61 7 yıl
darkaura
su haberleri gordukce nasil imreniyorum. bizdeki bagis anlayisi cami yapip, farkire sadaka dagitmakdan pekde ote gecemiyor ne yazikki. bunlar luzumsuz demiyorum ama birazda teknoloji gelistircek projelere bagis anlayisi olsa cok farkli yerlere gelebiliriz. en basitinden bu vlc ye para yardiminda bulunundugunda burda bir suru muhendis, yazilimci calisacak. kendilerini gelistirecekler. yanlarinda yeni yazilimcilar yetistirecekler, ulkelerindeki kalifiye yetismis eleman sayisi artacak ki gelismis ulke ile gelismemis ulkeyi ayiran fark sahip oldugu kalifiye egitimli is gucudur. yaptiklari isin sonucundada herkezin kullanicagi, hayatini kolaylastiacagi yazilimlar bedava dagitilcak. simdi bu gercek bir hayir isi degilde nedir. herkezin faydasina olan bir is.

Türkiye de ki insanlar teknoloji cahili hocam sen neyden bahsediyorsun ? Cami yaptırmanın önüne fakire fukaraya yardım etmenin önüne geçilmez o dediğin şeylerin imkanı yok :)
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darkaura 7 yıl Dexter61
Dexter61

darkaura

su haberleri gordukce nasil imreniyorum. bizdeki bagis anlayisi cami yapip, farkire sadaka dagitmakdan pekde ote gecemiyor ne yazikki. bunlar luzumsuz demiyorum ama birazda teknoloji gelistircek projelere bagis anlayisi olsa cok farkli yerlere gelebiliriz. en basitinden bu vlc ye para yardiminda bulunundugunda burda bir suru muhendis, yazilimci calisacak. kendilerini gelistirecekler. yanlarinda yeni yazilimcilar yetistirecekler, ulkelerindeki kalifiye yetismis eleman sayisi artacak ki gelismis ulke ile gelismemis ulkeyi ayiran fark sahip oldugu kalifiye egitimli is gucudur. yaptiklari isin sonucundada herkezin kullanicagi, hayatini kolaylastiacagi yazilimlar bedava dagitilcak. simdi bu gercek bir hayir isi degilde nedir. herkezin faydasina olan bir is.

Türkiye de ki insanlar teknoloji cahili hocam sen neyden bahsediyorsun ? Cami yaptırmanın önüne fakire fukaraya yardım etmenin önüne geçilmez o dediğin şeylerin imkanı yok :)



iste bu yuzden asla gelismis ulke olamiyacaz ya. dunyaya bakis sekilleri toplumlarin kaderidir.
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darkaura 7 yıl
su haberleri gordukce nasil imreniyorum. bizdeki bagis anlayisi cami yapip, farkire sadaka dagitmakdan pekde ote gecemiyor ne yazikki. bunlar luzumsuz demiyorum ama birazda teknoloji gelistircek projelere bagis anlayisi olsa cok farkli yerlere gelebiliriz. en basitinden bu vlc ye para yardiminda bulunundugunda burda bir suru muhendis, yazilimci calisacak. kendilerini gelistirecekler. yanlarinda yeni yazilimcilar yetistirecekler, ulkelerindeki kalifiye yetismis eleman sayisi artacak ki gelismis ulke ile gelismemis ulkeyi ayiran fark sahip oldugu kalifiye egitimli is gucudur. yaptiklari isin sonucundada herkezin kullanicagi, hayatini kolaylastiacagi yazilimlar bedava dagitilcak. simdi bu gercek bir hayir isi degilde nedir. herkezin faydasina olan bir is.
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Glukhovsky 7 yıl
En sevdiğim medya oynatıcısı.Bir çok video türünü açıyor, çok hızlı, sade, kullanımı basit.
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Ajzen 7 yıl
VLC Candır
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eXiLeD7182 7 yıl
Gelmiş geçmiş en iyi oynatıcılardan biri. Arayüz kısmını geliştirseler çok güzel olur. Sadece müzik dinlemek isteyenler için compact oynatıcı versiyonu oluşturabilirler.
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Denorath 7 yıl
Win 8 de çok iyi çalışıyor şuan zaten benim için çok da önemli değil açıkçası :)
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Virinom 7 yıl
Aylar öncesinden Win8'e ait geliştirici önizleme sürümleri yayınlanmıştı.Geliştirmeye o zaman başlansa ve Win8'in final sürümünün piyasaya sunulmasıyla eş zamanlı yayınlansa çok daha iyi olmaz mıydı ? Bana göre Media Player konusunda tekelleşirdi.
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
waltran
madem win8 e yapıyorlar microsofttan alsınlar parayı. o yeni sürüm win8 e özel olacaksa resmen win8 reklamı yapıyor win8in satması için yapılıyor demektir benim gözümde

Hay senin reklam anlayışını...
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waltran 7 yıl
madem win8 e yapıyorlar microsofttan alsınlar parayı. o yeni sürüm win8 e özel olacaksa resmen win8 reklamı yapıyor win8in satması için yapılıyor demektir benim gözümde
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