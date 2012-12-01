VLC medya oynatıcısının Windows 8 versiyonu için Kickstarter projesi başlatıldı

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler medya oynatıcısı VLC'nin Windows 8 versiyonu için Kickstarter projesi başlatıldı. Microsoft'un yeni işletim sistemindeki Modern arayüz ile uyumlu çalışacak yeni versiyon için 40,000£ toplamayı amaçlayan VideoLAN ekibi, destekçilerin katılım payına göre VLC t-shirtü, bardak, ve VLC'nin internet sitesinde banner yayını gibi çeşitli promosyonlar sunacak.

Proje ile Windows 8 ile tam uyumlu çalışan yepyeni bir VLC deneyimi hedefleyen ekip, aynı zamanda ARM platformuna destek de sunacak. VLC'nin hali hazırdaki sürümleri, Windows 8'in geleneksel arayüzü ile sorunsuzca çalışırken, yeni arayüz desteği ve ARM platformuna özel versiyonun, planlanan yeni sürümde geleceği belirtiliyor. ARM versiyonu ile birlikte Microsoft'un kendi tableti olan Surface'da da akıcı bir deneyim vaad edecek olan uygulama, mevcut sürümleri ile dünya çapında 100 milyondan fazla bilgisayarda yer alıyor.

Windows 8'in standart özellikleri arasında gelmeyen DVD oynatma gibi özellikler, VLC ile birlikte platforma kazandıralacak yetenekler arasında yer alıyor. Ayrıca şifrelenmemiş Blu-Ray medyalar da yine oynatabilecek. VLC'den alışık olduğumuz gelişmiş altyazı desteği, tam fonksiyonlu ekolayzır ve video filtreleri gibi özellikler de Windows 8'in yeni arayüzle uyumlu olarak çalışacak versiyonun sürdüreceği özellikler arasında olacak.



