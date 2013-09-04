VMware Fusion 6 satışa sunuldu: Windows'u Mac'de çalıştırın !

Paralells’le birlikte Mac platformunun önemli sanallaştırma yazılımlarından olan VMware Fusion’un yeni sürümü yayınlandı. Yeni VMware Fusion 6, 50’den fazla özellikle geliyor.

Daha çok kurumsal müşterilerin tercih ettiği (Paralells ise daha çok son kullanıcı tarafından tercih edilmekte) VMware Fusion 6 ve VMware Fusion Professional 6, OS X Mavericks ve Windows 8.1 desteğiyle öne çıkıyor. Mac tarafında Mavericks’in çoklu ekran desteği ve AirPlay desteğine kavuşan uygulama daha gelişmiş dikte desteği ve Mavericks’i ziyaretçi işletim sistemi olarak çalıştırabilme özelliklerine sahipken, donanım tarafında ise Haswell işlemciler için özel optimizasyon, 16 sanal işlemci, 64GB bellek ve 8TB disk desteği ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Mac Pro’ya şimdiden destek sunuyor.

VMware Fusion 6, 60 dolarlık satış fiyatıyla firmanın internet mağazasından satın alınabilirken; VMware 4 ve 5 kullanıcıları yeni sürüme 50 dolardan sahip olabiliyorlar.