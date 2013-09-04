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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VMware Fusion 6 satışa sunuldu: Windows'u Mac'de çalıştırın !

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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VMware Fusion 6 satışa sunuldu: Windows'u Mac'de çalıştırın !

Paralells’le birlikte Mac platformunun önemli sanallaştırma yazılımlarından olan VMware Fusion’un yeni sürümü yayınlandı. Yeni VMware Fusion 6, 50’den fazla özellikle geliyor.

Daha çok kurumsal müşterilerin tercih ettiği (Paralells ise daha çok son kullanıcı tarafından tercih edilmekte) VMware Fusion 6 ve VMware Fusion Professional 6, OS X Mavericks ve Windows 8.1 desteğiyle öne çıkıyor. Mac tarafında Mavericks’in çoklu ekran desteği ve AirPlay desteğine kavuşan uygulama daha gelişmiş dikte desteği ve Mavericks’i ziyaretçi işletim sistemi olarak çalıştırabilme özelliklerine sahipken, donanım tarafında ise Haswell işlemciler için özel optimizasyon, 16 sanal işlemci, 64GB bellek ve 8TB disk desteği ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Mac Pro’ya şimdiden destek sunuyor.

VMware Fusion 6, 60 dolarlık satış fiyatıyla firmanın internet mağazasından satın alınabilirken; VMware 4 ve 5 kullanıcıları yeni sürüme 50 dolardan sahip olabiliyorlar.


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depeche35 6 yıl en beğenilen
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kalamalka* 6 yıl
Mr.Joey
bootcampden ne farkı var?

bootcamp ile aynı anda iki sistemi kullanamazsınız.Vmware ve paralles mac sistemi üzerinde çalıştırılan bi yazılım olduğu için aynı anda çalışıp veri transferi yapmak ve sistem arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.
İki sistemide denemiş biri olarak her zaman bootcamp i tavsiye ederim.
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mogosan 6 yıl
parallels 9 ile karşılaştıran oldumu acaba?
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Rizeli55 6 yıl
sonurakar
Tersi var mı? PCde MAC OS çalıştırmak için...

Teorik olarak artık mümkün...(Intel işlemci kullanılandan beri)...Fakat Apple izin vermiyor...Yasak yani...
en.wikipedia.org/... ("Mac OS on non Apple-labeled computers" anlatıyor)
MacOS nin Windows gibi "tam kutu" bir versiyonu yok...
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JoeyBane 6 yıl
bootcamp'den ne farkı var?
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dreampowder 6 yıl
inadına virtualbox

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AhmetSelçuk 6 yıl JoeyBane
Mr.Joey

bootcamp'den ne farkı var?

Sanal sisemlerde bilgisayarı kapatmadan kaydırarak diğer sisteme geçebiliyorsunuz. En büyük avantajı bu kanımca.
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ssbrutality 6 yıl
Mac de windows zaten çalışıyordu,işletim sistemine entegre bir proğram var adını hatırlamıyorum onunla zaten bu kolayca yapılabiliyordu.iş Pc de mac çalıştırabilmek
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visiotech.gen.tr 6 yıl ssbrutality
sapla samanı karıştırıyorsun, birisi sanal işletim sistemi kuruyor diğeri 2. bir işletim sistemi kuruyor. birisi hem osx hem windows'u aynı anda çalıştırıyor, diğeri çalıştırmıyor. pc'de mac çalışmaz, mac'te birçeşit pc'dir
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sonurakar 6 yıl
Tersi var mı? PC'de MAC OS çalıştırmak için...
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myhotyro 6 yıl
Dün VMware Workstation 10 da çıktı ama donanım haber okuyanların heralde %99 mac kullanıyor olsa gerek ki VMware Fusion haber oluyor.
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General. 6 yıl
Admin İFA fuarı için yayın yapılmıyormu Sony ve Samsungun etkinlikleri başlamak üzere?
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onur01651 6 yıl
Bi ekranda mac, bi ekranda w8
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Nokia Specialist 6 yıl
güzel uygulama, mac sahiplerine şiddetle öneririm.
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depeche35 6 yıl en beğenilen
donanımhaber açılışında bizi esir eden reklamı lütfen kaldırın sayın donanımhaber üst düzey yetkilileri. Yeter sıktı artık.
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