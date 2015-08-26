VMware Fusion ile Mac bilgisayarlarda sanal Windows 10 çalıştırmak mümkün

Microsoft, Windows 10 ile birlikte bir çok yeni özelliği işletim sistemine entegre etti. VMware Fusion isimli yazılımın yeni sürümü ise bu özellikleri denemek isteyen Mac kullanıcılarına hitap ediyor. Programın VMware Fusion 8 isimli sürümü Windows 10 desteği ile birlikte güncellendi. Bu sayede sanal bir bilgisayar oluşturarak içerisinde Windows 10 işletim sistemini çalıştırmak mümkün hale geliyor.

DirectX 10 yazılımları sanal işletim sistemi üzerinde çalıştırabilen program ayrıca yüksek çözünürlüklerde çalışarak 5K iMac gibi bilgisayarlarda da rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Cortana gibi şimdilik Windows 10'a özel yazılımlar da bu program sayesinde kullanılabiliyor. Programın daha eski sürümlerine birisine ahip olanların yükseltme için 50 dolar ödeme yapması gerekirken yeniden satın almak isteyenler 80 dolarlık bir ödeme yapmalılar. Windows'un eski sürümlerden ücretsiz yükseltilebildiğini düşünürsek istenilen fiyat oldukça yüksek. Geliştiriciler için daha kullanışlı olabilecek uygulamanın özel Pro sürümü ise 200 dolarlık etikete sahip.