VSCO CAM fotoğraf uygulamasının yeni sürümü yayınlandı

Visual Supply Company tarafından uzun zamandır Apple App Store üzerinde 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan VSCO CAM uygulamasının yeni sürümü yayınlandı.

iPhone kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf uygulaması VSCO CAM, yeni sürümü ile tamamen yenilenmiş ve çok daha modern hale getirilmiş ara yüze, yeniden geliştirilmiş görüntü işleme özelliklerine, birçok yeni filtre seçeneğine ve arttırılmış sosyal medya entegrasyon özelliklerine kavuştu. Ekran üzerine dokunarak netleme ve pozlama ayarlarına imkan veren, daha fazla manuel ayar yanında çekilen fotoğrafların harita üzerinden işaretlenmesini ve arttırılmış kontrol seçenekleriyle kolay kullanım vaat eden uygulama içerisine, ayrıca "VSCO PRESET PACKS" isimli hazır filtre paketleri de satın alınarak eklenebiliyor.

Bütün bu özellikleri yeni sürümünde ücretsiz olaraksunmaya başlayan fotoğraf uygulaması VSCO CAM, iOS 6.0 ve üzeri iPhone modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Apple Store üzerinde yayınlanan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id588013838?mt=8