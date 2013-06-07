Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VSCO CAM fotoğraf uygulamasının yeni sürümü yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
VSCO CAM fotoğraf uygulamasının yeni sürümü yayınlandı
Visual Supply Company tarafından uzun zamandır Apple App Store üzerinde 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan VSCO CAM uygulamasının yeni sürümü yayınlandı.
iPhone kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf uygulaması VSCO CAM, yeni sürümü ile tamamen yenilenmiş ve çok daha modern hale getirilmiş ara yüze, yeniden geliştirilmiş görüntü işleme özelliklerine, birçok yeni filtre seçeneğine ve arttırılmış sosyal medya entegrasyon özelliklerine kavuştu. Ekran üzerine dokunarak netleme ve pozlama ayarlarına imkan veren, daha fazla manuel ayar yanında çekilen fotoğrafların harita üzerinden işaretlenmesini ve arttırılmış kontrol seçenekleriyle kolay kullanım vaat eden uygulama içerisine, ayrıca "VSCO PRESET PACKS" isimli hazır filtre paketleri de satın alınarak eklenebiliyor.
Bütün bu özellikleri yeni sürümünde ücretsiz olaraksunmaya başlayan fotoğraf uygulaması VSCO CAM, iOS 6.0 ve üzeri iPhone modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Apple Store üzerinde yayınlanan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id588013838?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corning Gorilla Glass 3: Artık daha sağlam! 6 yıl 2si1 "Beyin Masajı Yapan" Teknoloji ve Oyun programı video şov 6 yıl Asus ROG RAIDR SSD: Oyunculara yönelik özel tasarımlı SSD sürücü 6 yıl ASUS R.O.G anakartlarına Haswell dopingi! 6 yıl Gigabyte'dan dünyanın en hafif ve ince oyun dizüstü bilgisayarı: P34G 6 yıl ASUS'dan performans canavarı Tegra 4'lü tablet: Transformer Pad Infinity! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim