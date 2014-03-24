Vaavud rüzgar ölçüm aksesuarı satışa çıkıyor





Geçen yıl Mart ayında akıllı telefonları bir rüzgar ölçüm cihazına dönüştürme amacıyla Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Vaavud, gerekli bağışı topladı ve global olarak satışa sunuldu.





Vaavud sağlam plastikten üretilmiş bir rüzgar ölçer ve mobil cihazların 3.5mm kulaklık girişine takılıyor. Rüzgar ölçer içerisindeki özel bir mekanizma sayesinde bir manyetik alan oluşuyor ve kulaklık girişi üzerinden uyumlu uygulama gerekli verileri analiz edebiliyor.





Uygulamanın algoritması ölçümün bina içerisinde yapıldığını tespit edebiliyor ve kullanıcıyı uyarıyor. Elde edilen veriler dünya çapındaki diğer veriler ile karşılaştırılıyor ve doğru bilgiler elde ediliyor. Vaavud kullanıcılarından haftalık olarak 4000 ölçüm verisi geliyor ve uygulamanın veritabanı sürekli gelişiyor.





Aksesuar Apple iPhone 4, Apple iPhone 4s, Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c,Apple iPhone 5s, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy S4, Nexus 5 ve HTC One modelleri ile uyumlu. 50$ fiyat etiketine sahip olan aksesuar tüm dünya ülkelerine kargolanabiliyor.

http://www.phonearena.com/news/The-answer-is-blowin-in-the-wind-thanks-to-Vaavuds-smartphone-accessory-and-app_id54236