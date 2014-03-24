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Vaavud rüzgar ölçüm aksesuarı satışa çıkıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vaavud rüzgar ölçüm aksesuarı satışa çıkıyor

Geçen yıl Mart ayında akıllı telefonları bir rüzgar ölçüm cihazına dönüştürme amacıyla Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Vaavud, gerekli bağışı topladı ve global olarak satışa sunuldu.

Vaavud sağlam plastikten üretilmiş bir rüzgar ölçer ve mobil cihazların 3.5mm kulaklık girişine takılıyor. Rüzgar ölçer içerisindeki özel bir mekanizma sayesinde bir manyetik alan oluşuyor ve kulaklık girişi üzerinden uyumlu uygulama gerekli verileri analiz edebiliyor. 

Uygulamanın algoritması ölçümün bina içerisinde yapıldığını tespit edebiliyor ve kullanıcıyı uyarıyor. Elde edilen veriler dünya çapındaki diğer veriler ile karşılaştırılıyor ve doğru bilgiler elde ediliyor. Vaavud kullanıcılarından haftalık olarak 4000 ölçüm verisi geliyor ve uygulamanın veritabanı sürekli gelişiyor. 

Aksesuar Apple iPhone 4, Apple iPhone 4s, Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c,Apple iPhone 5s, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy S4, Nexus 5 ve HTC One modelleri ile uyumlu. 50$ fiyat etiketine sahip olan aksesuar tüm dünya ülkelerine kargolanabiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/The-answer-is-blowin-in-the-wind-thanks-to-Vaavuds-smartphone-accessory-and-app_id54236 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ganja77 5 yıl
gereksiz diyenler çıkacaktır lakin gayet gerekli bir alet
özellikle RC uçak ve helikopter ile uğraşanlar için
o kocaman rüzgar ölçü aletleri yerine bu küçücük parçayı kulaklık girişine takmak
daha pratik
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OneAboveAll 5 yıl
Aaah canim skildi yhaaaaa dur shu ruzgarin hizini hesapliyim xdxdxd
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keskin53 5 yıl
şunun bide elektrik ureteni yapsalar sarj sorunu kalmaz
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