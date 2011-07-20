Ve MacBook Air güncellendi; Sandy Bridge işlemci, Thunderbolt ve daha fazlası...

Çok uzun süredir tartışılan bir iddia gerçek oldu ve Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu MacBook Air serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını güncelledi. Hatırlanacağı üzere ikinci nesil MacBook Air ailesi tasarım özellikleri ve taşınabilirlik açısından beğeni kazanmış ancak eski nesil işlemcisi ve konfigürasyon tarafındaki bazı eksikleri nedeniyle bazı eleştrilerin de hedefi olmuştu.





Resmi tanıtımı bugün yapılan yeni nesil MacBook Air modelleri ise aynı tasarım anlayışını koruyor ve donanım tarafında önemli güncellemeler getiriyor. Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformu üzerinde şekillenen yeni versiyonlarda yüksek hızda veri transferine olanak tanıyan LightPeak kod adlı Thunderbolt teknolojisi ve arka aydınlatmalı klavye gibi önemli yeniliklere de yer veriliyor.

MacBook Air'in 11-inç boyutundaki modeli 999$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 1.4GHz hızındaki Core 2 Duo işlemci yerini 1.6GHz'de çalışan Core i5 işlemciye bırakırken, baz donanımda 2GB DDR3 bellek ve 64GB SSD depolama sürücüsüner yer veriliyor. Dileyen kullanıcılar 200$ ek ödeme yaparak sistemi 4GB bellek ve 128GB kapasiteli SSD depolama sürücüsüyle de donatabiliyorlar.





13-inç boyutundaki modelin yeni baz donanımında ise 1.7GHz hızında Core i5 işlemciye, 4GB DDR3 bellek kapasitesinev e 128GB SSD sürücüsüne yer veriliyor. 1699 dolar olan bir üst konfigürasyon seçeneğinde ise 1.8GHz hızında Core i7 işlemci ve 256GB SSD kullanılıyor. Ekran kartı tarafında tüm modellerde Intel'in HD 3000 entegre grafik birimi standart olarak geliyor.





Yeni MacBook Air modellerinde FaceTime üzerinden görüntülü konuşma için yerleşik internet kamerasına ve iki adet USB portuna yer verilirken, 13-inç boyutundaki modelde SD kart slotu da bulunuyor. 11-inç boyutundaki yeni MacBook Air'da ekran çözünürlüğü 1366x768 piksel olarak belirlenirken, 13-inç boyutundaki modelin ekran çözünürlüğü ise 1440x900 piksel.

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil MacBook Air modelleri arasında pil süresi açısından bazı farklar bulunuyor. Apple'ın açıkladığı bilgilere göre 11-inç boyutundaki MacBook Air 5 tam şarjda 5 saate kadar çalışabilirken, 13-inç boyutundaki model ise 7 saate kadar aralıksız görev yapabiliyor. Bu arada merak edenler için yeni MacBook Air'ların Mac OS X Lion işletim sistemiyle geldiğini de not düşelim.