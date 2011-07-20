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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve MacBook Air güncellendi; Sandy Bridge işlemci, Thunderbolt ve daha fazlası...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,9b
1
44
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve MacBook Air güncellendi; Sandy Bridge işlemci, Thunderbolt ve daha fazlası...
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Çok uzun süredir tartışılan bir iddia gerçek oldu ve Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu MacBook Air serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarını güncelledi. Hatırlanacağı üzere ikinci nesil MacBook Air ailesi tasarım özellikleri ve taşınabilirlik açısından beğeni kazanmış ancak eski nesil işlemcisi ve konfigürasyon tarafındaki bazı eksikleri nedeniyle bazı eleştrilerin de hedefi olmuştu.

Resmi tanıtımı bugün yapılan yeni nesil MacBook Air modelleri ise aynı tasarım anlayışını koruyor ve donanım tarafında önemli güncellemeler getiriyor. Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformu üzerinde şekillenen yeni versiyonlarda yüksek hızda veri transferine olanak tanıyan LightPeak kod adlı Thunderbolt teknolojisi ve arka aydınlatmalı klavye gibi önemli yeniliklere de yer veriliyor.
MacBook Air'in 11-inç boyutundaki modeli 999$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 1.4GHz hızındaki Core 2 Duo işlemci yerini 1.6GHz'de çalışan Core i5 işlemciye bırakırken, baz donanımda 2GB DDR3 bellek ve 64GB SSD depolama sürücüsüner yer veriliyor. Dileyen kullanıcılar 200$ ek ödeme yaparak sistemi 4GB bellek ve 128GB kapasiteli SSD depolama sürücüsüyle de donatabiliyorlar.

13-inç boyutundaki modelin yeni baz donanımında ise 1.7GHz hızında Core i5 işlemciye, 4GB DDR3 bellek kapasitesinev e 128GB SSD sürücüsüne yer veriliyor. 1699 dolar olan bir üst konfigürasyon seçeneğinde ise 1.8GHz hızında Core i7 işlemci ve 256GB SSD kullanılıyor. Ekran kartı tarafında tüm modellerde Intel'in HD 3000 entegre grafik birimi standart olarak geliyor. 

Yeni MacBook Air modellerinde FaceTime üzerinden görüntülü konuşma için yerleşik internet kamerasına ve iki adet USB portuna yer verilirken, 13-inç boyutundaki modelde SD kart slotu da bulunuyor. 11-inç boyutundaki yeni MacBook Air'da ekran çözünürlüğü 1366x768 piksel olarak belirlenirken, 13-inç boyutundaki modelin ekran çözünürlüğü ise 1440x900 piksel.
Sandy Bridge tabanlı yeni nesil MacBook Air modelleri arasında pil süresi açısından bazı farklar bulunuyor. Apple'ın açıkladığı bilgilere göre 11-inç boyutundaki MacBook Air 5 tam şarjda 5 saate kadar çalışabilirken, 13-inç boyutundaki model ise 7 saate kadar aralıksız görev yapabiliyor. Bu arada merak edenler için yeni MacBook Air'ların Mac OS X Lion işletim sistemiyle geldiğini de not düşelim. 

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Erasmus78 8 yıl en beğenilen
"Tamam. Tam istediğim gibi olmuş." şeklinde yorum yapan arkadaşa (-) veren arkadaşın ruh-i haliyesini şiddetle merak ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla +5
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bizhy 8 yıl
Tamam, tam istediğim gibi olmuş
:)
1 Yanıt Yanıtla +4
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cepni27 7 yıl
Zenbook corei7 mi alsam Apple mac book air corei7 mi alsam!
yardimci olursaniz sevinirim:)
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bizhy 7 yıl cepni27
cepni27
Zenbook corei7 mi alsam Apple mac book air corei7 mi alsam!
yardimci olursaniz sevinirim:)

Zenbook ne ya, oda isirik armut falan mı :)
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Sta1ker 8 yıl
DVD sürücüsü yok sanırım, herhangi bir sıkıntı oluyor mu?
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Faux Carnival 8 yıl Sta1ker
dextercan

DVD sürücüsü yok sanırım, herhangi bir sıkıntı oluyor mu?


Olmaz, hatta Lion ile Boot Camp de güncellendi. Artık Windows CD imajından (iso) bootable USB bile oluşturulabiliyor. Yani Windows'u bile USB'den yükleyebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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bravoecho 8 yıl
MBA Ultimate mi?

Yeni VAIO Z mi?

Asus UX mi?

zor soru.
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Rodion Raskolnikov 8 yıl bravoecho
bravoecho
MBA Ultimate mi?

Yeni VAIO Z mi?

Asus UX mi?

zor soru.


Bence Mac Air rakipsiz. Ayrıca Sony Vaio Z serisi çok pahalı. Samsung 9 serisi Windows
İçin Sony Z serisine göre daha uygun fiyatli bir tercih olabilir.
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iSafari 8 yıl
Beni bir tek cpu'su hayal kırıklığına uğrattı...en az 2.0 bekliyordum...
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Sta1ker 8 yıl
Bu yeni modelleri almaya karar verdim, hp laptopum da durur. Oyunları falan onda oynarım aslında satmak istiyorum para konusunda rahat olayım diye ama bu oyun sorunundan dolayı sıkıntı yasarsam diye diyorum. Mac işletim sistemini biraz daha araştıracağım. HD 3000 oyun performansı çok iyi değil. Macbook air a Windows yüklesem yavaşlama olur mu? Hem mac os yüklü hem Windows.
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bravoecho 8 yıl
arkadaslar ben mi yanlis hatirliyorum yoksa MBA'in pil omru her jenerasyonda geriye mi gidiyor?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bizhy 8 yıl
Arkadaşlar Orjinal Snow Leopard cd m bozuldu, macos da açılmıyor

lion.app dosyasını windowstan indiriyorum onu dvd yada usb ye yazdırıp nasıl kurulum yapabilirim
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Canneswar 8 yıl
süper olmuş :)
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Mühendis Kafası 8 yıl
bunlara windows yüklenebiliyor mu? MAC ne kadar iyi de olsa bize yabancı bir işletim sistemi
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MrPerFormance 8 yıl
Bende almayı düşünüyorum. Üzerindeki iki usb slotun farklı yerlerde olması iyi olmuş. Macbook pro da iki tane usb slotun yan yana olması aygıt kullanımında sorun yaşatabiliyordu.
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Batuist 8 yıl
laptoplarda ki koca tasarımların pillerinin 2 saati anca tamamlamalarının ardından bu incecik ve donanım olarakta bir o kadar güçlü maclerin 7 saate varan pil süresi geçekten takdire şayan. sanırım bundan sonra dizüstü tavsiyelerini macten yana kullanıcam gibime geliyor. ama kullanacak olanın işletim sistemine yabancılığı biraz düşündürür. fiyat olarak biraz daha fazla olsada karşılığında aldıklarına değiyor sanırım. gerçekten çok güzel olmuş bu seri..
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Rodion Raskolnikov 8 yıl

Batuist
laptoplarda ki koca tasarımların pillerinin 2 saati anca tamamlamalarının ardından bu incecik ve donanım olarakta bir o kadar güçlü maclerin 7 saate varan pil süresi geçekten takdire şayan. sanırım bundan sonra dizüstü tavsiyelerini macten yana kullanıcam gibime geliyor. ama kullanacak olanın işletim sistemine yabancılığı biraz düşündürür. fiyat olarak biraz daha fazla olsada karşılığında aldıklarına değiyor sanırım. gerçekten çok güzel olmuş bu seri..

Bütün her şeyi geçtim. Bu modelin yanında bırakın Sony Z / Samsung 9
serisini Macbook Pro bile kötü görünüyor. :)
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